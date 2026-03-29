29 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

La ciudad que tiene todo para una escapada cerca de Buenos Aires: naturaleza, cultura, gastronomía y entretenimiento

Rica vida cultural, tradición música y escritora de Argentina y paseos por las orillas del río: Rosario es la opción definitiva para conocer en Semana Santa.

Por
El destino que combina naturaleza

El destino que combina naturaleza, gastronomía y planes culturales cerca de Buenos Aires. 

America Latina Travel
  • Rosario se consolida como una de las escapadas más completas cerca de Buenos Aires por su combinación de naturaleza, cultura y gastronomía.

  • La ciudad ofrece circuitos turísticos, espacios recreativos y una agenda de actividades que se adapta a todas las edades durante todo el año.

  • Su costanera sobre el Paraná y sus playas urbanas la convierten en un destino ideal para el descanso sin alejarse demasiado.

  • Con múltiples opciones de acceso, Rosario resulta una alternativa práctica para el fin de semana largo o escapadas breves.

A pocas horas de la Ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Rosario se posiciona como uno de los destinos más elegidos para escapadas de fin de semana largo, en especial durante fechas como Semana Santa, cuando la combinación de cercanía, infraestructura y variedad de propuestas permite organizar un viaje con relativa facilidad pero con múltiples opciones de disfrute.

Falda del Carmen y su observatorio, entre sierras y cielo abierto.
Te puede interesar:

El destino de Córdoba con una Estación Astrofísica para ver el cielo con telescopio

Lejos de limitarse a un solo atractivo, Rosario articula su oferta en torno a distintos ejes que incluyen naturaleza, cultura, entretenimiento y gastronomía, lo que la convierte en un destino versátil tanto para viajes en familia como para escapadas en pareja o con amigos, en un contexto donde cada vez más turistas priorizan experiencias completas en trayectos cortos.

rosario
La ciudad más tranquila para vivir en Santa Fe, según la inteligencia artificial

La ciudad más tranquila para vivir en Santa Fe, según la inteligencia artificial

La ciudad de Rosario despliega una agenda cultural sostenida, con circuitos que recorren su arquitectura, como el de las cúpulas o el de Rosario moderno, además de propuestas temáticas vinculadas a figuras locales como Lionel Messi o Fito Páez, que forman parte de la identidad simbólica del lugar.

Para el público familiar, Rosario suma espacios especialmente diseñados para las infancias, como la Granja de la Infancia, el Jardín de los Niños, la Isla de los Inventos y el Acuario del Río Paraná, el único de su tipo en Sudamérica, además del Museo del Deporte Santafesino, que incorpora experiencias interactivas vinculadas al deporte. La propuesta se completa con una amplia oferta gastronómica, que supera los 1.700 establecimientos entre bares, parrillas y restaurantes, donde conviven opciones tradicionales con propuestas contemporáneas, en una escena que acompaña el crecimiento turístico de la ciudad.

Dónde queda Rosario

Puente Rosario-Victoria
El puente une las provincias de Santa Fe y Entre Ríos y circulan por él 7 mil rodados de todo tipo.

El puente une las provincias de Santa Fe y Entre Ríos y circulan por él 7 mil rodados de todo tipo.

Rosario se ubica en el sur de la provincia de Santa Fe, a orillas del río Paraná, en una posición estratégica dentro del corredor productivo y turístico del país. La ciudad se encuentra a unos 300 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, lo que equivale a un viaje de aproximadamente tres horas y media en auto, y funciona como uno de los principales centros urbanos del interior argentino.

Qué puedo hacer en Rosario

Entre las principales actividades que ofrece Rosario se destacan los recorridos por la costanera, los paseos en barco por el río Paraná y las visitas a espacios emblemáticos como el Monumento Nacional a la Bandera, uno de los puntos más representativos de la ciudad.

Rosario - Santa Fe

También existen circuitos turísticos temáticos que permiten conocer distintos aspectos de Rosario, desde su arquitectura hasta su historia cultural, incluyendo propuestas vinculadas a personalidades destacadas, como el humorista gráfico Fontanarrosa, Fito Páez y Messi; y recorridos guiados a pie, en monopatín o mediante el bus turístico.

En el plano recreativo, la ciudad cuenta con una agenda permanente de eventos, ferias, espectáculos y actividades deportivas, además de espacios verdes y propuestas pensadas para todas las edades, lo que amplía las opciones para quienes buscan combinar descanso con entretenimiento.

Cómo llegar a Rosario

Para viajar a Rosario desde la Ciudad de Buenos Aires, la opción más rápida es en auto a través de la Ruta Nacional 9, una autopista que conecta ambas ciudades de manera directa y atraviesa localidades como Campana, Zárate y San Pedro. Otra alternativa es el micro de larga distancia, con salidas frecuentes desde la terminal de Retiro y un tiempo de viaje que oscila entre cuatro y cinco horas, dependiendo del servicio elegido.

También se puede llegar a Rosario el tren, que representa la opción más económica, con salidas desde la estación Retiro y una duración aproximada de seis horas y media, aunque requiere reserva anticipada debido a la alta demanda de pasajes.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En Brasil existen destinos que se alejan del Turismo masivo, perfecto para quienes buscan desconectar

Acantilados rojos y hogar de delfines: esta playa brasilera es un destino perfecto para visitar y no es tan conocida

El Lago Epuyén ocupa un valle angosto de aguas cristalinas orientado de oeste a este

Turismo en Argentina: así es el lago más cristalino del país que podés visitar en cualquier momento del año

La reconocida actriz de Hollywood visitó Buenos Aires y fue furor

MALBA, Plaza de Mayo y Casa Rosada: así fue el recorrido de una famosa actriz de Hollywood en su visita a Buenos Aires

Se tuvieron en cuenta factores como la atención, la cordialidad y la calidad del servicio recibido.

Estos destinos del sur argentino fueron reconocidos por ser hospitalarios con sus visitantes: dónde están

Arroyo y sierras en un entorno natural casi intacto.

El pueblo de Córdoba con paisajes casi vírgenes para conocer en Semana Santa 2026

El destino litoralense cerca de Buenos Aires para desconectar en Semana Santa.

La escapada de Buenos Aires a un destino con paisajes ribereños para cortar la rutina en Semana Santa 2026

Rating Cero

La Maciel fue denunciada y está siendo investigada. Ya tiene representación legal.

Graves denuncias contra una participante de Gran Hermano: ¿puede quedar detenida?

Por el ataque, se registró una mujer con heridas leves.

Irán bombardeó una planta industrial en Israel: preocupación por una posible fuga tóxica

Si bien Sabrina Rojas aseguró que está soltera, reconoció que hace tiempo conoce a Chatruc y comparten momentos juntos

La confesión de Sabrina Rojas habló sobre su vínculo con Chatruc: "Estoy realmente..."

Esta es una serie de Netflix que muestra el lado oculto detrás de crímenes que aún no cierran
play

La temporada 2 de crímenes famosos en una ciudad de Estados Unidos llegó a Netflix y es furor: cómo se llama la serie

En Netflix existen varias Películas de suspenso y supervivencia, pero esta se encuentra en las más vistas
play

Futuro distópico, lucha de clases y una historia a pura acción: esta nueva película de Netflix promete engancharte

La foto generó otra polémica alrededor de la famosa.

Wanda Nara y Martín Migueles fueron escrachados por su "conducta asquerosa" en el tren bala de Japón

últimas noticias

play
Una pizzería quedó destruida tras el choque en Constitución.

Vidrios rotos y muebles destrozados: así quedó por dentro la pizzería tras el choque entre un patrullero y un colectivo

Hace 35 minutos
La Maciel fue denunciada y está siendo investigada. Ya tiene representación legal.

Graves denuncias contra una participante de Gran Hermano: ¿puede quedar detenida?

Hace 36 minutos
play

Aumento de combustibles: la nafta súper ya supera los $2.000 el litro

Hace 45 minutos
El fallo de la Corte de Apelaciones deja como virtual ganador a la Argentina en el litigio contra los buitres.

El revés de Burford y el triunfo de YPF: la historia detrás del fallo que Milei festejó pero que siempre cuestionó

Hace 47 minutos
Cortes de luz en el AMBA por el temporal: miles de usuarios afectados

Cortes de luz en el AMBA por el temporal: miles de usuarios afectados

Hace 1 hora