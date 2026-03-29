La ciudad que tiene todo para una escapada cerca de Buenos Aires: naturaleza, cultura, gastronomía y entretenimiento

Rica vida cultural, tradición música y escritora de Argentina y paseos por las orillas del río: Rosario es la opción definitiva para conocer en Semana Santa.

A pocas horas de la Ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Rosario se posiciona como uno de los destinos más elegidos para escapadas de fin de semana largo, en especial durante fechas como Semana Santa, cuando la combinación de cercanía, infraestructura y variedad de propuestas permite organizar un viaje con relativa facilidad pero con múltiples opciones de disfrute.

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Lejos de limitarse a un solo atractivo , Rosario articula su oferta en torno a distintos ejes que incluyen naturaleza, cultura, entretenimiento y gastronomía, lo que la convierte en un destino versátil tanto para viajes en familia como para escapadas en pareja o con amigos, en un contexto donde cada vez más turistas priorizan experiencias completas en trayectos cortos.

La ciudad de Rosario despliega una agenda cultural sostenida, con circuitos que recorren su arquitectura, como el de las cúpulas o el de Rosario moderno, además de propuestas temáticas vinculadas a figuras locales como Lionel Messi o Fito Páez, que forman parte de la identidad simbólica del lugar.

Para el público familiar, Rosario suma e spacios especialmente diseñados para las infancia s, como la Granja de la Infancia, el Jardín de los Niños, la Isla de los Inventos y el Acuario del Río Paraná, el único de su tipo en Sudamérica, además del Museo del Deporte Santafesino, que incorpora experiencias interactivas vinculadas al deporte. La propuesta se completa con una amplia oferta gastronómica, que supera los 1.700 establecimientos entre bares , parrillas y restaurantes , donde conviven opciones tradicionales con propuestas contemporáneas, en una escena que acompaña el crecimiento turístico de la ciudad.

Rosario se ubica en el sur de la provincia de Santa Fe , a orillas del río Paraná , en una posición estratégica dentro del corredor productivo y turístico del país. La ciudad se encuentra a unos 300 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, lo que equivale a un viaje de aproximadamente tres horas y media en auto, y funciona como uno de los principales centros urbanos del interior argentino.

El puente une las provincias de Santa Fe y Entre Ríos y circulan por él 7 mil rodados de todo tipo.

Qué puedo hacer en Rosario

Entre las principales actividades que ofrece Rosario se destacan los recorridos por la costanera, los paseos en barco por el río Paraná y las visitas a espacios emblemáticos como el Monumento Nacional a la Bandera, uno de los puntos más representativos de la ciudad.

Rosario - Santa Fe Agroempresario.com

También existen circuitos turísticos temáticos que permiten conocer distintos aspectos de Rosario, desde su arquitectura hasta su historia cultural, incluyendo propuestas vinculadas a personalidades destacadas, como el humorista gráfico Fontanarrosa, Fito Páez y Messi; y recorridos guiados a pie, en monopatín o mediante el bus turístico.

En el plano recreativo, la ciudad cuenta con una agenda permanente de eventos, ferias, espectáculos y actividades deportivas, además de espacios verdes y propuestas pensadas para todas las edades, lo que amplía las opciones para quienes buscan combinar descanso con entretenimiento.

Cómo llegar a Rosario

Para viajar a Rosario desde la Ciudad de Buenos Aires, la opción más rápida es en auto a través de la Ruta Nacional 9, una autopista que conecta ambas ciudades de manera directa y atraviesa localidades como Campana, Zárate y San Pedro. Otra alternativa es el micro de larga distancia, con salidas frecuentes desde la terminal de Retiro y un tiempo de viaje que oscila entre cuatro y cinco horas, dependiendo del servicio elegido.

También se puede llegar a Rosario el tren, que representa la opción más económica, con salidas desde la estación Retiro y una duración aproximada de seis horas y media, aunque requiere reserva anticipada debido a la alta demanda de pasajes.