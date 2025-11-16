La escapada cerca de Buenos Aires que parece detenido en el tiempo y posee la Fiesta del Sabor Alemán

A menos de seis horas de la Ciudad, este rincón del interior bonaerense ofrece la paz de un auténtico pueblo de estación, con arquitectura de chapa y sabor a tradición criolla.

El pueblo se ubica a 445 km de CABA, en el Partido de Daireaux.

Para viajeros en busca de una escapada de la Ciudad de Buenos Aires sin sobresaltos a un ritmo verdaderamente lento, el interior de la Provincia guarda un pequeño refugio a menos de seis horas de la capital. Es el destino ideal para una inmersión completa en la autenticidad rural y la tranquilidad que se busca en un fin de semana.

Arboledas es una pequeña localidad del interior bonaerense que encarna la esencia del pueblo de estación y el turismo rural. El lugar cuenta con una rica historia ligada al ferrocarril y la vida de campo. Es conocido por sus almacenes de ramos generales, su arquitectura tradicional y la calidez de su comunidad.

Dos veces al año las pintorescas calles del pueblo se llenan de color, sabores y música con la Fiesta del Sabor Alemán y la Fiesta del Cordero. Es una época ideal para visitar la localidad durante estas celebraciones.

Arboledas es una localidad que pertenece al partido de Daireaux , en el centro-oeste de la provincia de Buenos Aires, a una distancia de aproximadamente 445 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se encuentra en plena pampa, en el extremo sur de Daireaux, a unos 50 km de la ciudad cabecera . Su entorno es típicamente rural, dominado por campos de cultivo y haciendas.

Qué hacer en Arboledas

Arboledas es un destino sinónimo de paz y conexión con la naturaleza. La simplicidad de su entorno invita a realizar caminatas o paseos en bicicleta por sus calles apacibles y los caminos de tierra circundantes, permitiendo disfrutar plenamente del silencio y el vasto paisaje pampeano.

La antigua Estación de Tren se erige como el corazón del pueblo, funcionando como un punto de interés que evoca el esplendor ferroviario. Los visitantes pueden sumergirse en la historia local recorriendo los tradicionales Almacenes de Ramos Generales, que conservan la esencia de principios del siglo XX, así como observando la arquitectura rural en la Capilla, la antigua Delegación Municipal y el emblemático Club Atlético Arboledas.

La experiencia rural se complementa con una auténtica inmersión en la gastronomía tradicional. Las cantinas y comedores locales ofrecen la oportunidad de saborear la genuina comida de campo, con platos típicos del interior bonaerense.

Arboledas también cuenta con dos eventos que marcan su calendario social y cultural. Por un lado, la Fiesta del Sabor Alemán nació en 2016 por la necesidad de conservar las recetas ancestrales de los inmigrantes alemanes. Este evento se realiza en la placita de la estación con puestos de comidas y bebidas típicas, concursos culinarios y un escenario con música, danzas y el tradicional show de espicher de cerveza.

En contraste, la Fiesta del Cordero, que se realiza cada noviembre desde 2008, convoca una multitud para celebrar la tradición criolla con un gran almuerzo que incluye chorizo, cordero y postre, complementado con diversos espectáculos musicales y de danzas tradicionales.

Cómo llegar a Arboledas

El viaje hasta Arboledas en auto dura aproximadamente 5 horas y 15 minutos. Desde CABA, tomar la Ruta Nacional 205 (RN205), pasando por localidades como Cañuelas y Saladillo. Luego, continuar por la RN205 hasta la altura de Bolívar.

Desde Bolívar, tomar la Ruta Provincial 65 (RP65) y empalmar con los caminos que acceden a Daireaux y, finalmente, a Arboledas. También se pueden tomar micros de larga distancia que llegan a la ciudad de Daireaux, y desde allí se debe coordinar un traslado local hasta Arboledas, para completar el recorrido de 50 km.