Viajar a Córdoba: tiene balnearios naturales y es un pueblo mágico para descansar

Este destino es famoso por sus ríos de aguas cristalinas, su clima serrano terapéutico y su vibrante oferta de turismo de aventura y naturaleza.

La joya del turismo en Mina Clavero son sus balnearios y ollas naturales. Municipio de Mina Clavero

Mina Clavero es una de las ciudades turísticas más emblemáticas de la provincia de Córdoba y el centro neurálgico del Valle de Traslasierra. Reconocida por la calidad y pureza de sus balnearios, es el lugar perfecto para quienes buscan relax, trekking y adrenalina en un solo lugar.

Está rodeada por el cordón de las Sierras Grandes , lo que le proporciona un microclima ideal y paisajes montañosos espectaculares. Desde la densa vegetación de sus valles bajos hasta los paisajes rocosos y de altura del cercano Camino de las Altas Cumbres , ofreciendo a los visitantes un escenario perfecto para la fotografía y el ecoturismo.

Además del encantador entorno natural, en este destino podés encontrar buena comida y vida nocturna. Es el destino ideal para desconectar y disfrutar del aire libre durante el fin de año.

Es una importante ciudad turística ubicada en el Valle de Traslasierra , en la provincia de Córdoba, a aproximadamente 828 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires . Se encuentra en un punto estratégico, donde confluyen el Río Mina Clavero, de origen de las Altas Cumbres y el Río Panaholma, formando el Río de los Sauces.

El principal atractivo de Mina Clavero reside en el disfrute de sus aguas puras y el relax serrano. La ciudad es famosa por sus numerosos balnearios a orillas del Río Mina Clavero , cuyas aguas frías y cristalinas provienen directamente de las Altas Cumbres. El Balneario Los Elefantes , conocido por sus formaciones rocosas únicas, y las ollas naturales , que se encuentran a lo largo del Valle del Sol, son perfectas para nadar o recostarse al sol.

Mina Clavero www.minaclavero.gov.ar

El entorno de las Sierras Grandes es un paraíso para los amantes del trekking y senderismo, con senderos bien marcados que conducen a cascadas ocultas y miradores panorámicos, como el que lleva al Nacimiento del Río Mina Clavero. Además, el caudal del río en temporada permite la práctica de deportes acuáticos de aventura, como el rafting y el kayak. Quienes prefieren explorar la montaña, pueden optar por excursiones en vehículos 4x4 o cabalgatas que recorren pintorescos caminos como el de los Artesanos.

Finalmente, Mina Clavero también ofrece un enriquecedor componente histórico y social. La ciudad está profundamente ligada al legado del Cura Brochero, cuya obra evangelizadora se puede conocer y recorrer en la zona. Completando la experiencia, el centro de la ciudad es un punto neurálgico que, especialmente en verano, cobra vida con una variada oferta de gastronomía regional, tiendas de artesanías y opciones de entretenimiento nocturno.

Cómo llegar a Mina Clavero

Llegar a Mina Clavero implica un viaje de larga distancia por ruta, cruzando la provincia de Córdoba. El viaje en auto dura aproximadamente 10 horas sin realizar paradas. Desde la CABA, tomar la Ruta Nacional 9 (RN9) o la Autopista Córdoba - Rosario.

Mina Clavero 2 www.minaclavero.gov.ar

Al llegar a Córdoba, hay dos opciones recomendables. La primera es pasar por la Capital y tomar la RN20 a Villa Carlos Paz, y luego la ruta que cruza el Túnel de Taninga o el Camino de las Altas Cumbres (RP 34).

Sin embargo, para quienes quieran disfrutar de una vista panorámica, pueden animarse a tomar el Camino de las Altas Cumbres (RP 34), una ruta escénica espectacular que pasa por el Parque Nacional Quebrada del Condorito y el Cerro Champaquí.

La opción más práctica es viajar en avión hasta el Aeropuerto de Córdoba Capital y desde allí, tomar un micro directo a Mina Clavero