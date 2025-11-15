Esta playa de Uruguay es ideal para descansar y no todos la conocen: qué características tiene y cómo llegar El país se consolida como uno de los destinos más elegidos por los argentinos para las vacaciones 2025. Es un lugar que enamora por su calma, su entorno natural y su aire bohemio. Por







Destacan las Cárcavas de Punta Rubia, formaciones de 140.000 años. Esta playa de Uruguay es ideal para descansar y no todos la conocen: más allá de los clásicos como Punta del Este o Piriápolis, existe una joya escondida en el departamento de Rocha.

El escenario natural se encuentra dentro del departamento de Rocha, a unos 230 km de Montevideo y a apenas 2 km de La Pedrera. Para llegar desde Argentina, la ruta más común es cruzar por el Puente Internacional de Fray Bentos o el de Gualeguaychú, seguir por la Ruta 9 hasta Rocha y luego tomar el desvío hacia La Pedrera. Desde allí, un breve camino costero lleva directo al balneario.

Lejos del turismo masivo, es una opción ideal para quienes buscan descansar, reconectar y respirar el aire salado del Atlántico sin prisa. Es un rincón donde el tiempo parece detenerse, donde los días se miden por el sonido de las olas y las noches por el brillo de las estrellas. Además, es una playa perfecta para quienes buscan silencio, naturaleza y vistas infinitas al mar.

A pocos kilómetros de La Pedrera, Punta Rubia combina la belleza agreste del Atlántico con un ritmo pausado que la distingue del resto de los balnearios uruguayos: el destino costero de Punta Rubia. Un lugar encantador del departamento de Rocha, Uruguay, que combina la serenidad de sus amplias playas con un rico patrimonio natural e histórico.

Su entorno agreste, sus vistas al mar desde casi cualquier punto y su ambiente relajado la convierten en una joya costera única, ideal para quienes buscan descanso, naturaleza y autenticidad lejos del turismo masivo. Sus dos kilómetros de arena dorada invitan a caminar sin apuro, disfrutar del atardecer y reconectar con uno mismo.

Aunque en los años 90 comenzó a recibir más visitantes, sigue conservando una esencia natural, sin grandes construcciones ni multitudes. Es un lugar elegido por viajeros que priorizan la tranquilidad, la pesca o el surf frente a la vida nocturna o el turismo masivo. El mar abierto y sus olas constantes la vuelven ideal para los amantes del surf. También es una playa muy elegida para pescar, hacer caminatas al amanecer o disfrutar de la lectura bajo el sol. Desde casi cualquier punto del balneario se puede ver el océano, gracias a su geografía y a su arquitectura baja. Esto le da a Punta Rubia una sensación de amplitud y libertad que enamora a quienes buscan desconectarse del ruido urbano.