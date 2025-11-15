Esta playa de Uruguay es ideal para descansar y no todos la conocen: qué características tiene y cómo llegar

Esta playa de Uruguay es ideal para descansar y no todos la conocen
Playa tranquila y poco visitada del departamento de Rocha.
Ideal para descansar, surfear o pescar.
Paisaje natural con dunas y barrancos únicos.
Destacan las Cárcavas de Punta Rubia, formaciones de 140.000 años.
El escenario natural se encuentra dentro del departamento de Rocha, a unos 230 km de Montevideo y a apenas 2 km de La Pedrera. Para llegar desde Argentina, la ruta más común es cruzar por el Puente Internacional de Fray Bentos o el de Gualeguaychú, seguir por la Ruta 9 hasta Rocha y luego tomar el desvío hacia La Pedrera. Desde allí, un breve camino costero lleva directo al balneario.
Lejos del turismo masivo, es una opción ideal para quienes buscan descansar, reconectar y respirar el aire salado del Atlántico sin prisa. Es un rincón donde el tiempo parece detenerse, donde los días se miden por el sonido de las olas y las noches por el brillo de las estrellas. Además, es una playa perfecta para quienes buscan silencio, naturaleza y vistas infinitas al mar.
Cuál es la playa más tranquila de Uruguay y que no muchos conocen
A pocos kilómetros de La Pedrera, Punta Rubia combina la belleza agreste del Atlántico con un ritmo pausado que la distingue del resto de los balnearios uruguayos: el destino costero de Punta Rubia. Un lugar encantador del departamento de Rocha, Uruguay, que combina la serenidad de sus amplias playas con un rico patrimonio natural e histórico.
Su entorno agreste, sus vistas al mar desde casi cualquier punto y su ambiente relajado la convierten en una joya costera única, ideal para quienes buscan descanso, naturaleza y autenticidad lejos del turismo masivo. Sus dos kilómetros de arena dorada invitan a caminar sin apuro, disfrutar del atardecer y reconectar con uno mismo.
Aunque en los años 90 comenzó a recibir más visitantes, sigue conservando una esencia natural, sin grandes construcciones ni multitudes. Es un lugar elegido por viajeros que priorizan la tranquilidad, la pesca o el surf frente a la vida nocturna o el turismo masivo. El mar abierto y sus olas constantes la vuelven ideal para los amantes del surf. También es una playa muy elegida para pescar, hacer caminatas al amanecer o disfrutar de la lectura bajo el sol.
Desde casi cualquier punto del balneario se puede ver el océano, gracias a su geografía y a su arquitectura baja. Esto le da a Punta Rubia una sensación de amplitud y libertad que enamora a quienes buscan desconectarse del ruido urbano.