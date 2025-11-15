15 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Esta playa de Uruguay es ideal para descansar y no todos la conocen: qué características tiene y cómo llegar

El país se consolida como uno de los destinos más elegidos por los argentinos para las vacaciones 2025. Es un lugar que enamora por su calma, su entorno natural y su aire bohemio.

Por
Esta playa de Uruguay es ideal para descansar y no todos la conocen

Esta playa de Uruguay es ideal para descansar y no todos la conocen

  • Playa tranquila y poco visitada del departamento de Rocha.
  • Ideal para descansar, surfear o pescar.
  • Paisaje natural con dunas y barrancos únicos.
  • Destacan las Cárcavas de Punta Rubia, formaciones de 140.000 años.

Esta playa de Uruguay es ideal para descansar y no todos la conocen: más allá de los clásicos como Punta del Este o Piriápolis, existe una joya escondida en el departamento de Rocha qué características tiene y cómo llegar

Las escapadas de Turismo dentro de Buenos Aires
Te puede interesar:

Esta calle de Buenos Aires te traslada a Paris y es un pasaje único: dónde se encuentra

El escenario natural se encuentra dentro del departamento de Rocha, a unos 230 km de Montevideo y a apenas 2 km de La Pedrera. Para llegar desde Argentina, la ruta más común es cruzar por el Puente Internacional de Fray Bentos o el de Gualeguaychú, seguir por la Ruta 9 hasta Rocha y luego tomar el desvío hacia La Pedrera. Desde allí, un breve camino costero lleva directo al balneario.

Lejos del turismo masivo, es una opción ideal para quienes buscan descansar, reconectar y respirar el aire salado del Atlántico sin prisa. Es un rincón donde el tiempo parece detenerse, donde los días se miden por el sonido de las olas y las noches por el brillo de las estrellas. Además, es una playa perfecta para quienes buscan silencio, naturaleza y vistas infinitas al mar.

playa uruguay

Cuál es la playa más tranquila de Uruguay y que no muchos conocen

A pocos kilómetros de La Pedrera, Punta Rubia combina la belleza agreste del Atlántico con un ritmo pausado que la distingue del resto de los balnearios uruguayos: el destino costero de Punta Rubia. Un lugar encantador del departamento de Rocha, Uruguay, que combina la serenidad de sus amplias playas con un rico patrimonio natural e histórico.

Su entorno agreste, sus vistas al mar desde casi cualquier punto y su ambiente relajado la convierten en una joya costera única, ideal para quienes buscan descanso, naturaleza y autenticidad lejos del turismo masivo. Sus dos kilómetros de arena dorada invitan a caminar sin apuro, disfrutar del atardecer y reconectar con uno mismo.

Aunque en los años 90 comenzó a recibir más visitantes, sigue conservando una esencia natural, sin grandes construcciones ni multitudes. Es un lugar elegido por viajeros que priorizan la tranquilidad, la pesca o el surf frente a la vida nocturna o el turismo masivo. El mar abierto y sus olas constantes la vuelven ideal para los amantes del surf. También es una playa muy elegida para pescar, hacer caminatas al amanecer o disfrutar de la lectura bajo el sol.

Desde casi cualquier punto del balneario se puede ver el océano, gracias a su geografía y a su arquitectura baja. Esto le da a Punta Rubia una sensación de amplitud y libertad que enamora a quienes buscan desconectarse del ruido urbano.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La joya del turismo en Mina Clavero son sus balnearios y ollas naturales. 

Viajar a Córdoba: tiene balnearios naturales y es un pueblo mágico para descansar

La ciudad es famosa por ser la Capital Nacional del Queso.

Está cerca de Buenos Aires y es conocido como el paraíso del queso Gouda: dónde queda este pueblo

Paisajes serranos rodean al histórico poblado puntano.

Turismo en Argentina: el destino hermoso con un entorno serrano que es perfecto para conocer en noviembre 2025

El período de mayor esplendor se da entre septiembre y noviembre.

En qué lugares ocultos de Buenos Aires podés encontrar cómo florecen los rosedales

Vagues atrae visitantes los fines de semana gracias a sus bodegones y parrillas que ofrecen comida criolla.

Está cerca de Buenos Aires, es un pueblo rural con pocos habitantes y parece que está detenido en el tiempo

Su entorno protegido convierte cada visita en una experiencia natural inolvidable.

Paisaje rocoso y dunas únicas: esta es la playa ideal para visitar en Uruguay en 2026

Rating Cero

El catálogo de Netflix se agranda con una serie venida de oriente con una historia de humor y romance apasionado, se trata del nuevo K-drama ‘Un beso con chispa’.
play

K-drama tendencia: de qué se trata Un beso con chispa, la serie que es lo más visto de Netflix

Esta serie aborda temas como el racismo y la desinformación.
play

Netflix: el apasionante policial que se está robando las miradas con solo 8 capítulos

El aroma favorito de Karol G se volvió uno de los más buscados del país.

Este es el perfume favorito de Karol G: cuánto sale en Argentina

Un thriller danés que ganó popularidad en Netflix.
play

Es una miniserie de Netflix y te atrapa con la investigación y el suspenso que propone

Se rumorea que el conocido actor engañó a su pareja 

Chris Evans afronta rumores de infidelidad tras la llegada de su primer hijo: ¿qué pasó?

La película está entre lo más visto de Netflix.
play

Esta película tiene escenas filmadas en Argentina, la protagoniza Will Smith y es de lo más visto de Netflix: cuál es

últimas noticias

Mario Puzo: notas del diario de un escritor sin éxito

Mario Puzo: las amargas reflexiones del autor de El Padrino antes de escribir su obra maestra

Hace 29 minutos
El jurado popular llegó a un veredicto contra los 7 imputados.

Caso Cecilia Strzyzowski: el jurado popular declaró culpables a Marcela Acuña, César y Emerenciano Sena

Hace 47 minutos
La VTV tendrá un recargo del 35% por circular con el trámite vencido: cuándo se implementa

La VTV tendrá un recargo del 35% por circular con el trámite vencido: cuándo se implementa

Hace 58 minutos
play
El catálogo de Netflix se agranda con una serie venida de oriente con una historia de humor y romance apasionado, se trata del nuevo K-drama ‘Un beso con chispa’.

K-drama tendencia: de qué se trata Un beso con chispa, la serie que es lo más visto de Netflix

Hace 58 minutos
ChatGPT gasta más energía que Google.

¿Sabías la cantidad de electricidad que consume una consulta de ChatGPT? Supera por mucho a una en Google

Hace 59 minutos