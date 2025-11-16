16 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Escapada amazónica: cuál es la playa brasileña que combina mar con selva

Este destino paradisíaco de Sudamérica se ubica en pleno corazón de la Amazonía brasileña y ofrece una enorme diversidad de fauna y flora.

Por
Escapada amazónica: cuál es la playa brasileña que combina mar con selva
Manaus Jungle Tours
  • América Latina se destaca por su diversidad natural, y Brasil sobresale con paisajes que combinan playas claras y selva extensa, especialmente en Alter do Chão.
  • Alter do Chão mezcla selva amazónica y playas fluviales de arena blanca, ofreciendo un entorno paradisíaco y único en la región.
  • Su paisaje cambia según la estación: de agosto a enero aparecen playas amplias y aguas cristalinas; de febrero a julio la selva se inunda y crea un escenario ideal para observar fauna.
  • La zona ofrece actividades como senderismo, paseos en canoa, pesca deportiva y excursiones en la selva, lo que la convierte en un destino versátil para descanso y aventura.

América Latina cautiva a los viajeros con una riqueza natural que impresiona desde el primer momento. Sus destinos destacan por la armonía entre paisajes, fauna y flora, conformando escenarios inolvidables para quienes buscan un contacto pleno con la naturaleza. Esta diversidad define a la región y ofrece vivencias que difícilmente se encuentran en otros lugares del mundo, consolidando a Latinoamérica como un referente del turismo natural.

El parque, ubicado junto a la Ruta Nacional 150, alberga un paisaje geológico extraordinario en La Rioja.
Te puede interesar:

Turismo en Argentina: el parque provincial que tiene restos fósiles de hace 250 millones de años

Dentro de esta amplia geografía, Brasil sobresale por una variedad ambiental difícil de igualar. Sus escenarios combinan playas de aguas transparentes con bosques extensos, creando contrastes de gran atractivo. El país reúne múltiples ecosistemas, desde el litoral atlántico hasta su vasta zona interior, y propone recorridos llenos de descubrimiento para cada visitante.

Alter do Chão

Entre sus destinos más fascinantes se encuentra Alter do Chão, ubicado en plena selva amazónica. Este lugar expresa al máximo la riqueza natural brasileña, ya que une la inmensidad del bosque tropical con playas fluviales de arena blanca y aguas cristalinas. Alter do Chão sobresale por su encanto único y se convierte en una parada ideal para quienes desean explorar la Amazonía desde una perspectiva diferente y sumergirse en un entorno paradisíaco.

Cómo es la playa de Brasil que tiene mezcla de arena y selva amazónica

Alter do Chão, un rincón mágico en el corazón de la Amazonía brasileña, sorprende a cada visitante por la transformación constante de su paisaje a lo largo del año. Su encanto se sostiene en la dualidad de sus estaciones, donde la naturaleza se adapta de manera cíclica y ofrece dos experiencias turísticas totalmente distintas pero igualmente memorables. Esta variación estacional permite que cualquier momento resulte propicio para viajar, según el tipo de aventura que cada viajero desee vivir.

Durante la temporada seca, que se extiende de agosto a enero, Alter do Chão despliega su faceta más paradisíaca. En esos meses, el nivel de los ríos desciende de forma notable y deja al descubierto amplias playas de arena blanca junto a aguas cristalinas. Es un período ideal para el descanso y el disfrute del sol, con espacios perfectos para nadar, relajarse y desconectar en un entorno que recuerda a las playas caribeñas pero con el imponente marco de la selva amazónica.

Alter do Chão

Entre febrero y julio, el ciclo natural se invierte con la llegada de la temporada de lluvias. Las precipitaciones elevan el caudal de los ríos e inundan extensas zonas del bosque, generando un paisaje acuático que convierte la región en un laberinto natural. Este escenario resulta perfecto para quienes desean observar fauna, ya que la crecida facilita el avistaje de aves, monos y otras especies que se desplazan entre los árboles parcialmente sumergidos, configurando un ecosistema dinámico y singular.

Uno de los puntos más emblemáticos es la famosa playa de Alter do Chão, también conocida como Ilha do Amor. Esta lengua de arena se despliega frente al pueblo y se convierte en el lugar preferido para los bañistas durante la estación seca. Desde allí parten numerosas actividades y excursiones, y su belleza escénica la vuelve uno de los panoramas fluviales más impactantes de la región, con el río Tapajós extendiéndose a ambos lados.

Alter do Chão

La oferta de actividades no se limita a la playa, ya que el entorno amazónico invita a explorar tanto la selva como los cursos de agua. Los visitantes pueden participar en excursiones guiadas por los senderos del bosque, donde guías locales comparten su conocimiento sobre la flora, la fauna y las particularidades del ecosistema. Para recorrer las zonas inundadas, los paseos en canoa ofrecen una mirada íntima y tranquila de la selva desde el nivel del agua.

Quienes buscan una experiencia más intensa encuentran en Alter do Chão varias propuestas de aventura. Las aguas del Tapajós son ideales para la pesca deportiva, y los alrededores cuentan con rutas de senderismo desafiantes y sectores aptos para la práctica de rapel en formaciones rocosas, siempre que las condiciones lo permitan. Esta combinación de opciones asegura que la región resulte atractiva tanto para quienes buscan serenidad como para quienes desean vivir la Amazonía en toda su energía.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Una de las joyas naturales menos exploradas del turismo en Argentina.

Turismo en Argentina: el sitio poco conocido que es un emblema de la Patagonia

San Mauricio se encuentra a más de 500 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. 

Turismo en Argentina: es un pueblo fantasma que tenía 1.500 habitantes y quedó vacío tras una inundación

Este pequeño pueblo de 10.000 habitantes en el norte de la provincia es uno de los destinos más elegidos por sus atractivos espirituales.

Viajar a Córdoba: el destino totalmente diferente en el que se viven experiencias únicas

El pueblo se ubica a 445 km de CABA, en el Partido de Daireaux. 

La escapada cerca de Buenos Aires que parece detenido en el tiempo y posee la Fiesta del Sabor Alemán

Jujuy ocupa un lugar importante en el turismo nacional. 

Turismo en Argentina: el pueblo que estuvo aislado hasta 2008 y ahora todo el mundo quiere conocerlo

Las escapadas de Turismo dentro de Buenos Aires

Esta calle de Buenos Aires te traslada a Paris y es un pasaje único: dónde se encuentra

Rating Cero

Su presencia en distintos programas encendió el interés del público, que no tardó en comentar su nueva imagen.

La impresionante transformación física de Rosalía: "Me encanta hacer pesas"

Con nuevas grabaciones en el horizonte, Marvel se prepara para definir los últimos detalles de Doomsday y encaminar directamente la producción de Secret Wars. 

Marvel prepara las últimas sesiones de Avengers Doomsday: ¿qué falta rodar del ambicioso proyecto?

Ahora, llegó a la gran N roja Sra. Playmen, el estreno erótico italiano que esta siendo tendencia y captó la atención de miles de televidentes de todo el mundo, bajo la dirección de Riccardo Donna.
play

De qué se trata Sra. Playmen, la miniserie sobre la histórica revista italiana que es de lo más visto de Netflix

La tragedia del Heweliusz, reconstruida en una miniserie de Netflix.
play

Es una serie polaca de Netflix que tiene 5 capítulos y es ideal para fanáticos de Chernobyl

Esta miniserie es ideal para maratonear en un fin de semana.
play

Si querés ver series cortas, no te podés perder esta serie de Netflix con capítulos de 35 minutos

play

Osqui Guzmán: "La criminalización del color de piel es una realidad desde siempre"

últimas noticias

La Fiesta de Disfraces se iba a realizar por primera vez, en el Autódromo San Nicolás Ciudad. 

Por el temporal en San Nicolás, se derrumbó un escenario para la Fiesta de Disfraces

Hace 6 minutos

Los mejores 2 bodegones de Buenos Aires que hacen sorrentinos de carne braseadas

Hace 20 minutos
Este pequeño pueblo de 10.000 habitantes en el norte de la provincia es uno de los destinos más elegidos por sus atractivos espirituales.

Viajar a Córdoba: el destino totalmente diferente en el que se viven experiencias únicas

Hace 29 minutos
El pueblo se ubica a 445 km de CABA, en el Partido de Daireaux. 

La escapada cerca de Buenos Aires que parece detenido en el tiempo y posee la Fiesta del Sabor Alemán

Hace 40 minutos
Jujuy ocupa un lugar importante en el turismo nacional. 

Turismo en Argentina: el pueblo que estuvo aislado hasta 2008 y ahora todo el mundo quiere conocerlo

Hace 47 minutos