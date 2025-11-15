15 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Esta calle de Buenos Aires te traslada a Paris y es un pasaje único: dónde se encuentra

Descubrirlo es una invitación a mirar la ciudad con otros ojos y a dejarse llevar por la sorpresa que todavía pueden ofrecer sus calles menos transitadas.

Por
Las escapadas de Turismo dentro de Buenos Aires

Las escapadas de Turismo dentro de Buenos Aires

  • En Retiro hay un corredor de estilo parisino conocido como “el codo aristocrático de Buenos Aires”, donde se concentran galerías, cafés, hoteles y edificios emblemáticos.
  • Entre sus construcciones más destacadas figuran la Torre Mihanovich, la ex residencia Celedonio Pereda y un edificio de Eduardo Le Monnier.
  • Cada mes se realizan las “Noches de Galería”, un evento cultural gratuito que convierte la zona en un punto de encuentro para amantes del arte y vecinos.
  • La oferta gastronómica incluye lugares icónicos como El Viejo Caviar y Farinelli, que refuerzan el estilo europeo de Calle Arroyo.

En Buenos Aires existen rincones que sorprenden incluso a quienes creen conocer cada detalle de la ciudad. Entre ellos, hay una calle que se destaca por su encanto europeo y por una estética que remite inmediatamente a París. Su arquitectura, su escala íntima y su atmósfera particular la convirtieron en un pequeño tesoro urbano, muy buscado por fotógrafos y amantes del Turismo urbano.

La joya del turismo en Mina Clavero son sus balnearios y ollas naturales. 
Te puede interesar:

Viajar a Córdoba: tiene balnearios naturales y es un pueblo mágico para descansar

Este pasaje, elegante y casi escondido, ofrece una pausa en medio del ritmo porteño. Sus fachadas, luminarias y detalles cuidadosamente conservados generan la sensación de haber cruzado de repente a otra capital del mundo. A pesar de su corta extensión, su identidad está marcada por una historia que mezcla tradición, inspiración francesa y la impronta de una Buenos Aires que alguna vez aspiró a competir con las grandes ciudades europeas.

Cómo es el pasaje de Buenos Aires que se parece a Paris

-Calle Arroyo - Turismo

Buenos Aires destaca por sus barrios de arquitectura con sello francés, pero es en Retiro donde esa impronta alcanza su versión más refinada. Allí, la calle Arroyo funciona como un pequeño corredor parisino: dos cuadras cargadas de elegancia que comienzan en la intersección de Juncal y Esmeralda y culminan en la Plaza Carlos Pellegrini, continuándose naturalmente en la Avenida Alvear.

Conocido como “el codo aristocrático de Buenos Aires”, este tramo reúne galerías de arte, cafés de especialidad, hoteles de lujo y una de las barras más reconocidas de la región: Florería Atlántico. Entre sus edificios más emblemáticos aparecen la Torre Mihanovich o Torre Bencich, la ex residencia Celedonio Pereda (hoy Embajada de Brasil y obra del arquitecto Louis Martin) y un notable edificio de viviendas diseñado por Eduardo Le Monnier en la esquina con Libertad.

Una vez al mes, Arroyo celebra uno de sus eventos culturales más representativos: las “Noches de Galería”. Durante esas tres horas, de 19 a 22, los espacios artísticos abren sus puertas de forma gratuita, convirtiendo la calle en un punto de encuentro para amantes del arte, vecinos y curiosos.

A pesar de su breve extensión, el corredor también alberga joyas culinarias que refuerzan su atmósfera europea. Entre esas propuestas se destaca El Viejo Caviar, el restaurante fundado por Carmen Miranda (madre de Narda Lepes) y considerado por muchos el mejor bistró francés de los años 80. También sobresale Farinelli, otro de los preferidos de la zona, que completa la oferta gourmet de una calle que condensa estilo, historia y sabor en apenas unas pocas cuadras.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Esta playa de Uruguay es ideal para descansar y no todos la conocen

Esta playa de Uruguay es ideal para descansar y no todos la conocen: qué características tiene y cómo llegar

La ciudad es famosa por ser la Capital Nacional del Queso.

Está cerca de Buenos Aires y es conocido como el paraíso del queso Gouda: dónde queda este pueblo

Paisajes serranos rodean al histórico poblado puntano.

Turismo en Argentina: el destino hermoso con un entorno serrano que es perfecto para conocer en noviembre 2025

El período de mayor esplendor se da entre septiembre y noviembre.

En qué lugares ocultos de Buenos Aires podés encontrar cómo florecen los rosedales

Vagues atrae visitantes los fines de semana gracias a sus bodegones y parrillas que ofrecen comida criolla.

Está cerca de Buenos Aires, es un pueblo rural con pocos habitantes y parece que está detenido en el tiempo

Su entorno protegido convierte cada visita en una experiencia natural inolvidable.

Paisaje rocoso y dunas únicas: esta es la playa ideal para visitar en Uruguay en 2026

Rating Cero

El catálogo de Netflix se agranda con una serie venida de oriente con una historia de humor y romance apasionado, se trata del nuevo K-drama ‘Un beso con chispa’.
play

K-drama tendencia: de qué se trata Un beso con chispa, la serie que es lo más visto de Netflix

Esta serie aborda temas como el racismo y la desinformación.
play

Netflix: el apasionante policial que se está robando las miradas con solo 8 capítulos

El aroma favorito de Karol G se volvió uno de los más buscados del país.

Este es el perfume favorito de Karol G: cuánto sale en Argentina

Un thriller danés que ganó popularidad en Netflix.
play

Es una miniserie de Netflix y te atrapa con la investigación y el suspenso que propone

Se rumorea que el conocido actor engañó a su pareja 

Chris Evans afronta rumores de infidelidad tras la llegada de su primer hijo: ¿qué pasó?

La película está entre lo más visto de Netflix.
play

Esta película tiene escenas filmadas en Argentina, la protagoniza Will Smith y es de lo más visto de Netflix: cuál es

últimas noticias

Mario Puzo: notas del diario de un escritor sin éxito

Mario Puzo: las amargas reflexiones del autor de El Padrino antes de escribir su obra maestra

Hace 17 minutos
El jurado popular llegó a un veredicto contra los 7 imputados.

Caso Cecilia Strzyzowski: el jurado popular declaró culpables a Marcela Acuña, César y Emerenciano Sena

Hace 35 minutos
La VTV tendrá un recargo del 35% por circular con el trámite vencido: cuándo se implementa

La VTV tendrá un recargo del 35% por circular con el trámite vencido: cuándo se implementa

Hace 46 minutos
play
El catálogo de Netflix se agranda con una serie venida de oriente con una historia de humor y romance apasionado, se trata del nuevo K-drama ‘Un beso con chispa’.

K-drama tendencia: de qué se trata Un beso con chispa, la serie que es lo más visto de Netflix

Hace 46 minutos
ChatGPT gasta más energía que Google.

¿Sabías la cantidad de electricidad que consume una consulta de ChatGPT? Supera por mucho a una en Google

Hace 47 minutos