Vacaciones en la Costa 2026: los 2 lugares más tranquilos para disfrutar del final del verano

- Para quienes deseen descansar de sus últimos días de vacaciones 2026 hay dos destinos de los más recomendados en la Costa Atlántica Argentina.
- Evitando los centros más concurridos como Mar del Plata o Villa Gesell, entre otras ciudades costeras muy buscadas.
- Estos dos destinos tranquilos para pasar un fin de semana largo y disfrutar de la paz de sus paisajes son Mar de las Pampas y Nuevas Atlentis.
- Playas extensas y desiertas, ideales para largas caminatas o simplemente descansar frente al mar.
Escapar del ruido, el bullicio y las aglomeraciones es una prioridad para quienes desean descansar de la rutina y conectarse con la serenidad del mar. La Costa Atlántica argentina ofrece opciones únicas para aquellos que prefieren evitar los centros más concurridos como Mar del Plata o Villa Gesell y encontrar paraísos escondidos ideales para relajarse.