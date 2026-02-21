21 de febrero de 2026 Inicio
Vacaciones en la Costa 2026: los 2 lugares más tranquilos para disfrutar del final del verano

Sitios que se destacan por sus playas amplias, bosques y médanos, ideales para quienes buscan una alternativa de los destinos más populares.

Por
Dos destinos de los más deseados de la Costa Atlántica Argentina.

  • Para quienes deseen descansar de sus últimos días de vacaciones 2026 hay dos destinos de los más recomendados en la Costa Atlántica Argentina.

  • Evitando los centros más concurridos como Mar del Plata o Villa Gesell, entre otras ciudades costeras muy buscadas.

  • Estos dos destinos tranquilos para pasar un fin de semana largo y disfrutar de la paz de sus paisajes son Mar de las Pampas y Nuevas Atlentis.

Escapar del ruido, el bullicio y las aglomeraciones es una prioridad para quienes desean descansar de la rutina y conectarse con la serenidad del mar. La Costa Atlántica argentina ofrece opciones únicas para aquellos que prefieren evitar los centros más concurridos como Mar del Plata o Villa Gesell y encontrar paraísos escondidos ideales para relajarse.

Mar de las Pampas

Ubicada al sur de Villa Gesell, este destino es conocido por su equilibrio entre playas amplias, bosques de pinos y un entorno casi mágico.

Este destino ofrece:

  • Calles de arena que promueven un ambiente relajado.
  • Opciones de alojamiento en cabañas y casas alejadas del ruido urbano.
  • Actividades como caminatas por los bosques y avistaje de aves.
  • Ideal para parejas y familias que buscan paz y contacto directo con la naturaleza.
Mar de las Pampas

Nueva Atlantis

Este pequeño paraíso ubicado cerca de Mar de Ajó es una joya escondida de la Costa Atlántica.

Este destino ofrece:

  • Playas extensas y desiertas, ideales para largas caminatas o simplemente descansar frente al mar.
  • Médanos que rodean el lugar, creando una sensación de aislamiento perfecto.
  • Ambiente familiar y de casas bajas sin grandes desarrollos urbanos.
  • Una opción para quienes buscan unas vacaciones austeras y en completo descanso.
Nueva Atlantis turismo
