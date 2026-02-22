Está cerca de Buenos Aires y mezcla un entorno rural con actividades acuáticas

A pocos kilómetros de la Ciudad, se presenta como el refugio ideal para este verano 2026, combinando la calma del campo con deportes náuticos y otras actividades.

Su laguna de gran tamaño es perfecta para diversos tipos de deportes y actividades.

Escapar del ritmo frenético de la Ciudad de Buenos Aires no siempre requiere de largos viajes organizados con anticipación. En la provincia, hay muchos destinos cercanos a la ciudad que se consolidan año tras año como la opción preferida para quienes buscan un respiro de fin de semana.

En este escenario, Lobos es un pueblo a solo 100 kilómetros de CABA que conserva su esencia bonaerense pero que supo modernizar su oferta turística para recibir a visitantes que desean naturaleza, aire puro y un entorno seguro para disfrutar en familia o con amigos.

Lo que hace único a este destino es su capacidad para amalgamar dos mundos en un mismo lugar. Mientras que el centro de la ciudad invita a recorrer calles históricas y estancias rurales que parecen de otro tiempo, su famosa laguna ofrece un despliegue de actividades acuáticas que rompen con la monotonía del campo y son la mejor propuesta para una tarde de verano.

Lobos se encuentra ubicada en el noreste de la provincia de Buenos Aires , cerca de otros destinos rurales conocidos como Navarro y Uribelarrea, lo que la convierte en un punto clave del circuito de "pueblos turísticos" bonaerenses.

Forma parte de la pampa húmeda, caracterizada por sus llanuras interminables y suelos fértiles. Se destaca por su principal atractivo natural: la Laguna de Lobos , un cuerpo de agua de 800 hectáreas que se encuentra a unos 15 kilómetros del casco urbano.

Qué puedo hacer en Lobos

En verano, las actividades acuáticas en la laguna son el plan estrella. El espejo de agua es el escenario perfecto para la práctica de kayak, remo y kitesurf, gracias a sus aguas tranquilas y vientos moderados. También, quienes quieran, se pueden animar a probar una clase de Stand Up Paddle.

LOBOS- MUNICIPALIDAD DE LOBOS

Se pueden alquilar embarcaciones sin motor para disfrutar del silencio del entorno. Además, los muelles de la costanera son el punto de encuentro por excelencia para los aficionados a la pesca deportiva, quienes buscan ejemplares de pejerrey y tararira.

Más allá del agua, la ciudad cuenta con otros puntos de atracción que valen la pena visitar. El centro histórico de Lobos alberga la Casa Natal de Juan Domingo Perón, hoy convertida en museo nacional, y la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, con su imponente arquitectura neogótica.

Para los más aventureros, Lobos es reconocida como la Capital Nacional del Paracaidismo; allí se encuentra el Club Escuela Paracaidistas Argentinos (CEPA) en el Aeroclub Fortín Lobos.

Cómo llegar a Lobos

LOBOS- MUNICIPALIDAD DE LOBOS

Llegar a Lobos desde la Ciudad de Buenos Aires en auto es muy sencillo y rápido. El trayecto demanda aproximadamente una hora y media.

La ruta más directa consiste en tomar la Autopista Riccheri hasta Ezeiza y luego continuar por la Autopista Ezeiza-Cañuelas. Una vez en Cañuelas, se debe empalmar con la Ruta Nacional 205 hasta el kilómetro 98, donde se encuentra el acceso principal a la ciudad de Lobos.

También existen servicios frecuentes de micros de larga distancia y combis que parten desde las zonas de Retiro, Obelisco y Alto Palermo. Otra alternativa es tomar el tren Sarmiento que parte desde Merlo y tiene estación en la localidad.