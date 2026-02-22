22 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Está cerca de Buenos Aires y mezcla un entorno rural con actividades acuáticas

A pocos kilómetros de la Ciudad, se presenta como el refugio ideal para este verano 2026, combinando la calma del campo con deportes náuticos y otras actividades.

Por
Su laguna de gran tamaño es perfecta para diversos tipos de deportes y actividades. 

Su laguna de gran tamaño es perfecta para diversos tipos de deportes y actividades. 

Municipalidad de Lobos
  • Lobos se ubica a solo 100 kilómetros de CABA, combinando perfectamente el entorno rural con el acuático.
  • Su principal atractivo es la Laguna de Lobos, un espejo de agua de 800 hectáreas ideal para el verano.
  • En la laguna se pueden practicar deportes como kayak, remo, kitesurf y Stand Up Paddle.
  • Es la Capital Nacional del Paracaidismo, ideal para quienes buscan experiencias de aventura extrema.

Escapar del ritmo frenético de la Ciudad de Buenos Aires no siempre requiere de largos viajes organizados con anticipación. En la provincia, hay muchos destinos cercanos a la ciudad que se consolidan año tras año como la opción preferida para quienes buscan un respiro de fin de semana.

La Pescería, bodegón de mariscos en CABA con precios accesibles.
Te puede interesar:

El bodegón de Buenos Aires para comer mariscos en cantidad y a un buen precio

En este escenario, Lobos es un pueblo a solo 100 kilómetros de CABA que conserva su esencia bonaerense pero que supo modernizar su oferta turística para recibir a visitantes que desean naturaleza, aire puro y un entorno seguro para disfrutar en familia o con amigos.

Laguna de Lobos
El lugar ideal para realizar escapadas de la Ciudad de Buenos Aires

El lugar ideal para realizar escapadas de la Ciudad de Buenos Aires

Lo que hace único a este destino es su capacidad para amalgamar dos mundos en un mismo lugar. Mientras que el centro de la ciudad invita a recorrer calles históricas y estancias rurales que parecen de otro tiempo, su famosa laguna ofrece un despliegue de actividades acuáticas que rompen con la monotonía del campo y son la mejor propuesta para una tarde de verano.

Dónde queda Lobos

Lobos se encuentra ubicada en el noreste de la provincia de Buenos Aires, cerca de otros destinos rurales conocidos como Navarro y Uribelarrea, lo que la convierte en un punto clave del circuito de "pueblos turísticos" bonaerenses.

Forma parte de la pampa húmeda, caracterizada por sus llanuras interminables y suelos fértiles. Se destaca por su principal atractivo natural: la Laguna de Lobos, un cuerpo de agua de 800 hectáreas que se encuentra a unos 15 kilómetros del casco urbano.

Qué puedo hacer en Lobos

En verano, las actividades acuáticas en la laguna son el plan estrella. El espejo de agua es el escenario perfecto para la práctica de kayak, remo y kitesurf, gracias a sus aguas tranquilas y vientos moderados. También, quienes quieran, se pueden animar a probar una clase de Stand Up Paddle.

LOBOS-

Se pueden alquilar embarcaciones sin motor para disfrutar del silencio del entorno. Además, los muelles de la costanera son el punto de encuentro por excelencia para los aficionados a la pesca deportiva, quienes buscan ejemplares de pejerrey y tararira.

Más allá del agua, la ciudad cuenta con otros puntos de atracción que valen la pena visitar. El centro histórico de Lobos alberga la Casa Natal de Juan Domingo Perón, hoy convertida en museo nacional, y la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, con su imponente arquitectura neogótica.

Para los más aventureros, Lobos es reconocida como la Capital Nacional del Paracaidismo; allí se encuentra el Club Escuela Paracaidistas Argentinos (CEPA) en el Aeroclub Fortín Lobos.

Cómo llegar a Lobos

LOBOS-

Llegar a Lobos desde la Ciudad de Buenos Aires en auto es muy sencillo y rápido. El trayecto demanda aproximadamente una hora y media.

La ruta más directa consiste en tomar la Autopista Riccheri hasta Ezeiza y luego continuar por la Autopista Ezeiza-Cañuelas. Una vez en Cañuelas, se debe empalmar con la Ruta Nacional 205 hasta el kilómetro 98, donde se encuentra el acceso principal a la ciudad de Lobos.

También existen servicios frecuentes de micros de larga distancia y combis que parten desde las zonas de Retiro, Obelisco y Alto Palermo. Otra alternativa es tomar el tren Sarmiento que parte desde Merlo y tiene estación en la localidad.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El arresto se realizó cuando la acusada se encontraba en las inmediaciones de una de las terminales del tren, en Retiro.

Rescataron a un mono en peligro de extinción en la Ciudad de Buenos Aires

Dos internos de las líneas 105 y 135 fueron protagonistas del choque; también participó un auto particular. 

Otro choque múltiple en el AMBA: ocho heridos tras colisionar dos colectivos y un auto en La Paternal

El empresario asegura que la incertidumbre laboral de los padres afecta al aprendizaje de los hijos.

Rottemberg cuestionó el inicio anticipado de clases: "Clausura la segunda quincena de febrero"

La conductora tiene una disputa legal con su chofer de 30 años.

¿Peligra el festejo de Mirtha Legrand? Un escándalo inesperado podría empañar sus 99 años

Cuatro ambulancias del SAME y un helicóptero sanitario actuaron en el lugar.

Caos en la General Paz: al menos 12 heridos en un choque en cadena que involucró a 7 autos

Un destino tranquilo en Buenos Aires para visitar en una tarde.

La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblo tranquilo que tiene un excelente restaurante

Rating Cero

Soy entusiasta. Me gusta mi trabajo, reveló Mirhta Legrand a punto de cumplir 99 años
play

A punto de cumplir 99 años, Mirtha Legrand reveló su secreto para llegar bien de salud

Ahora, llegó un viejo estreno estadounidense de 2003, se trata de Nacer para morir, la producción que escala en lo más visto en este sitio web. 
play

Cuál es la trama de Nacer para morir, la película a pura acción y artes marciales que es furor en Netflix

Ahora, llegó un viejo estreno estadounidense de 2012, se trata de Prometeo, la producción que escala en lo más visto en este sitio web. Es una precuela de extraterrestres, un film de ciencia ficción y aventura espacial
play

De qué se trata Prometeo, la precuela de Alien que llegó a Netflix y está entre las tendencias del momento

La teoría que más fuerza tiene conecta directamente con la Saga del Multiverso. Las incursiones y el colapso de realidades podrían estar activando el gen X en personas de la Tierra-616 que tienen variantes mutantes en otros universos.

Rumores en Marvel: qué gran impacto podría tener la próxima película de Spider-Man para los X-Men

Wanda Nara y Martín Migueles juntos otra vez.

Reconciliación confirmada: Wanda Nara y Martín Migueles aparecieron de la mano en la fiesta de MasterChef

El conductor reflotó el conflicto con su colega tras la denuncia de abuso contra Lizy.

Beto Casella fue lapidario con Viviana Canosa: "Por el rating no perdona ni a la madre"

últimas noticias

Liverpool ganó por 1 a 0 frente a Nottingham Forest por la 27° fecha de la Premier League

Tras un insólito gol anulado, Alexis Mc Allister le dio la agónica victoria a Liverpool en la Premier League

Hace 30 minutos
Reunión clave en el Gobierno para convertir en ley la reforma laboral y la penal juvenil

Reunión clave en el Gobierno para convertir en ley la reforma laboral y la penal juvenil

Hace 33 minutos
La Pescería, bodegón de mariscos en CABA con precios accesibles.

El bodegón de Buenos Aires para comer mariscos en cantidad y a un buen precio

Hace 45 minutos
Maricel Fernanda Pérez fue vista por última vez el 20 de febrero después de ausentarse de su casa

Desesperada búsqueda de una mujer desparecida en Florencio Varela

Hace 46 minutos
Cascadas y ollas naturales en el Valle de Calamuchita, Córdoba. 

El pueblito de Córdoba en el que sus cascadas imponentes sorprenden a todos

Hace 57 minutos