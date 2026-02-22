22 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Meditación en Buenos Aires: este es el plan ideal para hacer si estás buscando relajarte

La propuesta invita a hacer una pausa consciente dentro de la rutina. Un espacio pensado para cultivar calma y atención plena.

Por
La propuesta tiene una duración aproximada de 2 horas y 45 minutos.

La propuesta tiene una duración aproximada de 2 horas y 45 minutos.

Freepik
  • Existe una propuesta guiada que permite iniciarse en la meditación sin contar con experiencia previa.
  • La actividad dura casi tres horas e incluye contenidos prácticos y conceptuales para aplicar en la vida cotidiana.
  • Se enseñan técnicas tradicionales con respaldo filosófico y enfoques actuales vinculados a la mente y el bienestar.
  • Puede realizarse como experiencia puntual o continuarse mediante cursos más extensos para profundizar el aprendizaje.

La meditación se convirtió en una de las alternativas más elegidas por quienes buscan bajar el ritmo y dedicar un momento al bienestar personal dentro de la rutina en una ciudad. En Buenos Aires, existen espacios diseñados especialmente para introducirse en esta práctica de manera accesible y guiada.

Pueblos de la provincia de Buenos Aires. 
Te puede interesar:

Turismo: está cerca de la Costa Atlántica y es conocido como "la NASA argentina"

Mientras aumenta el estrés cotidiano, cada vez más personas se interesan por actividades que ayuden a mejorar la concentración, gestionar las emociones y reconectar con el presente. Estas propuestas integran enseñanzas tradicionales con herramientas que hoy resultan útiles para afrontar la vida diaria.

Entre las opciones disponibles, hay talleres pensados tanto para principiantes como para quienes desean profundizar en la práctica, con encuentros que equilibran teoría y ejercicios concretos.

Meditación

Cómo es el plan para poder hacer un taller de meditación en Buenos Aires

El taller ofrecido por Vipassana Buenos Aires está orientado a personas que quieren iniciarse en la meditación sin requisitos previos. Solo se recomienda asistir con ropa cómoda y disposición para participar de una experiencia introspectiva.

La propuesta tiene una duración aproximada de 2 horas y 45 minutos, durante las cuales se introducen técnicas destinadas a fortalecer la conexión personal y la relación con el entorno. La enseñanza se basa en métodos estudiados y validados, inspirados en la tradición budista.

El encuentro incluye una parte práctica y otra teórica. En la instancia de ejercicios se aprende a meditar tanto en movimiento, mediante caminatas conscientes, como en posición sentada. En paralelo, se abordan conceptos vinculados con la filosofía budista, la psicología y aportes actuales de la neurociencia.

Vipassana

La práctica que se transmite tiene más de 2.500 años de historia y continúa vigente como herramienta de transformación emocional. El objetivo es que los participantes incorporen recursos aplicables a la vida cotidiana, favoreciendo cambios reales en la manera de gestionar pensamientos y sensaciones.

Quienes deseen continuar pueden inclinarse por asistir a una clase individual o avanzar hacia programas más largos que permiten profundizar el proceso de aprendizaje y sostener la práctica en el tiempo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Cascadas y ollas naturales en el Valle de Calamuchita, Córdoba. 

El pueblito de Córdoba en el que sus cascadas imponentes sorprenden a todos

Su laguna de gran tamaño es perfecta para diversos tipos de deportes y actividades. 

Está cerca de Buenos Aires y mezcla un entorno rural con actividades acuáticas

Villa La Punta, turismo serrano para escapar del calor.

Vacaciones en Argentina 2026: el pueblito escondido que no recibe miles de turistas y sirve para escapar del calor

Los siitos ideales en Uruguay para ir con tus amigos

Qué playas son las mejores para hacer una escapada con amigos en Uruguay en 2026

Los distintos tipos de Turismo que son diferentes a lo habitual

Si te gusta escalar, esta es la salida destacada para hacer en Buenos Aires y divertirse de una forma única

Costa del Este, conocida por sus extensas playas, bosques de pinos y ambiente tranquilo, es ideal para descansar en familia, hacer caminatas o disfrutar de la naturaleza.

Vacaciones en la Costa 2026: el balneario con bosque en el que hay desde aves hasta zorros

Rating Cero

Convertida en una de las propuestas más vistas de Netflix, la cinta resalta por su mirada cálida y divertida sobre las aspiraciones familiares.
play

Esta comedia familiar mezclada con viaje es de lo más visto en Netflix: cómo se llama

Los documentales de Netflix que te muestran el detrás de cámaras de reallitys reconocidos
play

Qué cuenta La cruda realidad: Dentro de America's Next Top Model, el documental de Netflix que está dando que hablar

Ahora, llegó un estreno reciente estadounidense de 2026, se trata de El tour universitario con Joe, la producción que escala en lo más visto en este sitio web. 
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata El tour universitario con Joe, la comedia familiar que es ideal para ver el fin de semana

La confirmación llegó el 14 de febrero, cuando el músico compartió una imagen juntos en la playa.

Ulises Bueno confirmó quién es su nueva pareja y sorprendió a todos: de quién se trata

Soy entusiasta. Me gusta mi trabajo, reveló Mirhta Legrand a punto de cumplir 99 años
play

A punto de cumplir 99 años, Mirtha Legrand reveló su secreto para llegar bien de salud

Ahora, llegó un viejo estreno estadounidense de 2003, se trata de Nacer para morir, la producción que escala en lo más visto en este sitio web. 
play

Cuál es la trama de Nacer para morir, la película a pura acción y artes marciales que es furor en Netflix

últimas noticias

Usuarios abandonan una estación de tren en Brooklyn. (Ph: Lucas Jackson - Reuters)

Nueva York en alerta: el acalde anunció un toque de queda ante la amenaza de fuertes nevadas

Hace 10 minutos
Sin lugar en los dos asientos de Red Bull, Yuki Tsunoda quedó como piloto de reserva de la escudería

Yuki Tsunoda tuvo un incidente durante una exhibición y su Red Bull quedó prendido fuego

Hace 42 minutos
play
Figura clave del narcotráfico, El Mencho consolidó al CJNG como uno de los carteles más expansivos y violentos de México.

Quién era "el Mencho", el capo narco más buscado y cómo llegó a liderar el Cartel Jalisco Nueva Generación

Hace 1 hora
play

Caos en México: abatieron a "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, y activaron el Código Rojo

Hace 1 hora
play
Convertida en una de las propuestas más vistas de Netflix, la cinta resalta por su mirada cálida y divertida sobre las aspiraciones familiares.

Esta comedia familiar mezclada con viaje es de lo más visto en Netflix: cómo se llama

Hace 1 hora