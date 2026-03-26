26 de marzo de 2026 Inicio
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Turismo, ríos y campings para relajarse: esta es la ciudad que tiene todo tipo de paseos y excursiones

Desde los canales de riego que cruzan la ciudad hasta los museos que rescatan el pasado paleontológico y regional, el sitio ofrece una pausa necesaria.

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El sitio que sorprende a todos por su desarrollo de actividades vinculadas al Turismo

El sitio que sorprende a todos por su desarrollo de actividades vinculadas al Turismo

  • Este es uno de los sitios poco conocidos pero que, con el tiempo, fue ganando lugar en el turismo patagónico.

  • Allí, los códigos QR en los carteles para hacer un tour histórico autogestionado (ideal para ir a tu aire). Los canales de riego son los que mandan; seguí su curso y vas a encontrar los mejores lugares para caminar.

  • La Isla 32 es el lugar para tirar la reposera bajo los álamos y refrescarse en el río Negro. Además, la ciudad trabaja codo a codo con el Parque Nacional Lihué Calel para cuidar el medio ambiente.
  • El Paseo del Canalito es el punto de encuentro por excelencia para skaters, corredores y el infaltable mate. No te pierdas las visitas guiadas a las bodegas.

Las escapadas de cercanía han cobrado un nuevo impulso este marzo de 2026, y existe una ciudad que ha logrado destacar por encima del resto al ofrecer una combinación infalible de naturaleza fluvial y servicios recreativos pensados para el Turismo. La vida allí gira en torno a su extensa costanera y la zona de la Isla 32, un área recreativa que invita al descanso y al deporte.

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Las caminatas o las tardes de mates reflejan la identidad de una ciudad que sabe disfrutar del tiempo lento. Descubrir esta ciudad y la variedad de sus excursiones es el primer paso para entender por qué se ha consolidado como el refugio predilecto para renovar energías antes de retomar la rutina.

Así es Roca, la ciudad perfecta para visitar y hacer todo tipo de actividades

-General Roca - Turismo

Lejos de ser una simple imagen de postal, General Roca se revela como una experiencia vibrante en el norte de la Patagonia, donde la identidad se funde con la producción frutícola.

El recorrido ideal comienza en el emblemático Monumento a la Manzana, en la intersección de Avenida Roca e Yrigoyen. Desde este punto neurálgico, la ciudad propone un sistema de cartelería con códigos QR que permite realizar un tour autogestionado por hitos históricos como la antigua oficina eléctrica y el Paseo del Centenario, invitando a descubrir el origen de este oasis rionegrino a tu propio ritmo.

La ciudad respira a través de sus canales de riego que no solo dan vida a las chacras, sino que ordenan el encuentro social en los paseos del Canalito, el Canal Principal y el Bicentenario. Allí, entre ciclistas y mates al atardecer, se percibe el orgullo por la Fiesta de la Manzana. Pero la invitación también se extiende hacia afuera: las bodegas locales abren sus puertas para degustar vinos, espumantes y sidras que nacen bajo el generoso sol del valle, conectando al visitante con los sabores más auténticos de la tierra.

Para quienes buscan el contacto directo con el agua, la Isla 32 es la parada obligatoria con sus playas sobre el río Negro y la sombra de sus álamos. Sin embargo, el paisaje se transforma drásticamente al llegar a Paso Córdoba, donde la tierra se vuelve ocre y rojiza frente a la inmensidad del río. Desde sus miradores naturales, se puede apreciar el contraste entre la alfombra verde del valle y la aridez patagónica, un escenario perfecto para el trekking o la fotografía.

Además, la ciudad fortalece su perfil ecológico trabajando en conjunto con el cercano Parque Nacional Lihué Calel, promoviendo un turismo sustentable que respeta y celebra cada rincón del ecosistema regional.

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