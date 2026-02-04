4 de febrero de 2026 Inicio
La hamburguesería de Buenos Aires que trae una propuesta con humor para San Valentín

Celebración gastronómica muy particular durante febrero, ideal compartir combos triples, reírse y disfrutar sabores urbanos en Palermo.

El establecimiento lanza una experiencia de degustación pensada para compartir, probar todo y reírse.

  • San Valentín en Buenos Aires suma propuestas descontracturadas y con humor, alejadas de la cena romántica tradicional, pensadas para compartir y pasarla bien sin solemnidad.

  • Williamsburg se destaca con una experiencia especial llamada Sampler W, que reúne sus tres hamburguesas clásicas con papas fritas para disfrutar en pareja, tríos o grupos.

  • La propuesta estará disponible desde el 14 de febrero y durante todo el mes, bajo el concepto “No hay dos sin tres”, con un guiño irónico a los vínculos y los clichés románticos.

  • Ubicada en el Paseo de la Infanta, la hamburguesería combina una carta breve de alta calidad con un local renovado, terraza al aire libre y horarios amplios en Palermo.

La Ciudad de Buenos Aires es reconocida por su diversa oferta gastronómica que se reinventa constantemente para celebrar fechas especiales con nuevas maneras y propuestas. El Día de San Valentín ya no se trata solo de cenas clásicas a la luz de las velas, sino que propone experiencias para todos los estilos, tales como planes de lujo, opciones culturales y alternativas anti-romance para compartir algo rico, reírse de los clichés o simplemente pasarla bien sin nada elaborado.

El restaurante mantiene combina recetas italianas y el espíritu de la gastronomía porteña. 
En este marco, se destaca "Williamsburg", una hamburguesería que se corre del romanticismo clásico y propone celebrar esta fecha con humor. Bajo el concepto "No hay dos sin tres", el establecimiento lanza una experiencia de degustación pensada para compartir, probar todo y reírse de lo previsible en los vínculos.

A partir del 14 de febrero y durante todo el mes, la propuesta es el Sampler W, un combo que reúne las tres hamburguesas emblemáticas de la casa con papas fritas, convirtiéndose en una opción ideal para parejas, tríos o grupos que prefieren festejar el Día de los Enamorados sin prejuicios.

Luego de nueve años de trayectoria, "Williamsburg" inició una nueva etapa desde su local en el Paseo de la Infanta, junto a los bosques de Palermo. La marca volvió con fuerza presentando una identidad visual actualizada y un rediseño que pone el foco en el estilo, inspirándose en las escenas urbanas icónicas de Brooklyn, donde se encuentra precisamente el barrio que le da nombre.

Williamsburg

Dónde queda Williamsburg

Esta hamburguesería se encuentra ubicada en Avenida del Libertador 3883, en el Paseo de la Infanta, Palermo, junto a los bosques de la zona. El local cuenta con dos pisos: la planta baja como sector tradicional con cocina central a la vista y una gran barra circular desde donde se realizan los pedidos, y una terraza al aire libre de 4 metros de altura pensada como un espacio entre las copas de los árboles. Se encuentra abierto de domingos a jueves de 12 a 24 horas, viernes de 12 a 2 de la madrugada, y sábados de 12 a 3 de la madrugada.

Qué puedo pedir en Williamsburg

La carta de "Williamsburg" cuenta con una propuesta corta y concisa pero con ingredientes de alta calidad. En este lugar, los comensales pueden deleitarse con una variedad de opciones emblemáticas, como:

  • Sampler W (propuesta especial de San Valentín): combo que reúne las tres hamburguesas UNO, DOS y TRES con papas fritas.
  • UNO (Cheeseburger): carne vacuna de Muge, queso cheddar, pepinillos, manteca a base de salsa demiglace y salsa clásica, en versión simple, doble o veggie.
  • DOS (Bacon): carne, queso cheddar, panceta crocante ahumada, cebolla crispy/caramelizada y salsa Bowie (mayonesa, mostaza y miel) o alioli casero elaborado con aceite de brasa, en versión simple o doble.
  • TRES (American Doble): doble medallón, queso cheddar, tomate, lechuga, cebolla morada, pickles y aderezo especial a base de mostaza antigua con aceite de trufa, en versión doble o veggie.
  • Papas fritas: incluidas en todos los combos, con opción sin sazonador.
  • Menú Worker (lunes a viernes de 12 a 18 horas): con opciones de gaseosa, agua, cerveza en lata o tirada.
  • Nuggets: porción de 6 unidades con salsa Williams.
  • Menú Kids: con nuggets, papas y bebida.
  • Helados soft: primer helado soft sabor snickers de Argentina (desarrollo casero junto a Kuono) y versión de pistacho.
Williamsburg

Cómo llegar a Williamsburg

Gracias a su ubicación en Palermo, en el Paseo de la Infanta sobre Avenida del Libertador, llegar a "Williamsburg" es muy accesible desde diferentes puntos de la ciudad. Los visitantes pueden inclinarse por diversas líneas de colectivo como el 160, 166 y el 10.

También es posible acceder utilizando la línea D del subte, bajándose en alguna de las estaciones de Palermo y caminando hasta el Paseo de la Infanta. Para quienes prefieran movilizarse en auto, la zona ofrece opciones de estacionamiento en las calles aledañas y en el propio Paseo, haciendo más fácil el acceso a esta hamburguesería.

