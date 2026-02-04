La hamburguesería de Buenos Aires que trae una propuesta con humor para San Valentín Celebración gastronómica muy particular durante febrero, ideal compartir combos triples, reírse y disfrutar sabores urbanos en Palermo. Por + Seguir en







El establecimiento lanza una experiencia de degustación pensada para compartir, probar todo y reírse.

San Valentín en Buenos Aires suma propuestas descontracturadas y con humor, alejadas de la cena romántica tradicional, pensadas para compartir y pasarla bien sin solemnidad.

Williamsburg se destaca con una experiencia especial llamada Sampler W, que reúne sus tres hamburguesas clásicas con papas fritas para disfrutar en pareja, tríos o grupos.

La propuesta estará disponible desde el 14 de febrero y durante todo el mes, bajo el concepto “No hay dos sin tres”, con un guiño irónico a los vínculos y los clichés románticos.

Ubicada en el Paseo de la Infanta, la hamburguesería combina una carta breve de alta calidad con un local renovado, terraza al aire libre y horarios amplios en Palermo. La Ciudad de Buenos Aires es reconocida por su diversa oferta gastronómica que se reinventa constantemente para celebrar fechas especiales con nuevas maneras y propuestas. El Día de San Valentín ya no se trata solo de cenas clásicas a la luz de las velas, sino que propone experiencias para todos los estilos, tales como planes de lujo, opciones culturales y alternativas anti-romance para compartir algo rico, reírse de los clichés o simplemente pasarla bien sin nada elaborado.

En este marco, se destaca "Williamsburg", una hamburguesería que se corre del romanticismo clásico y propone celebrar esta fecha con humor. Bajo el concepto "No hay dos sin tres", el establecimiento lanza una experiencia de degustación pensada para compartir, probar todo y reírse de lo previsible en los vínculos.

A partir del 14 de febrero y durante todo el mes, la propuesta es el Sampler W, un combo que reúne las tres hamburguesas emblemáticas de la casa con papas fritas, convirtiéndose en una opción ideal para parejas, tríos o grupos que prefieren festejar el Día de los Enamorados sin prejuicios.

Luego de nueve años de trayectoria, "Williamsburg" inició una nueva etapa desde su local en el Paseo de la Infanta, junto a los bosques de Palermo. La marca volvió con fuerza presentando una identidad visual actualizada y un rediseño que pone el foco en el estilo, inspirándose en las escenas urbanas icónicas de Brooklyn, donde se encuentra precisamente el barrio que le da nombre.

Williamsburg Dónde queda Williamsburg Esta hamburguesería se encuentra ubicada en Avenida del Libertador 3883, en el Paseo de la Infanta, Palermo, junto a los bosques de la zona. El local cuenta con dos pisos: la planta baja como sector tradicional con cocina central a la vista y una gran barra circular desde donde se realizan los pedidos, y una terraza al aire libre de 4 metros de altura pensada como un espacio entre las copas de los árboles. Se encuentra abierto de domingos a jueves de 12 a 24 horas, viernes de 12 a 2 de la madrugada, y sábados de 12 a 3 de la madrugada.