El bodegón argento-español que revoluciona Palermo con brasas, platitos y espíritu porteño

Con una mezcla vibrante de clásicos españoles, fuegos bien argentinos y una energía que se siente apenas se abre la puerta, La Boquería se convierte en uno de los rincones más tentadores de Palermo. Sabores potentes, porciones generosas y un clima que invita a quedarse hacen de este bodegón moderno un punto de encuentro para quienes buscan comer rico y pasarla bien.

Un cruce sabroso entre España y Argentina.

Entrar a La Boquería es meterse de lleno en un cruce sabroso entre España y Argentina, donde los platitos típicos conviven con la contundencia de la parrilla criolla. El bodegón, ubicado en pleno Palermo, combina el espíritu de los bares madrileños con la identidad porteña, logrando un ambiente relajado, ruidoso en el mejor sentido y siempre listo para recibir a quienes llegan con ganas de comer bien.

La carta funciona como un manifiesto de la cocina criolla reinterpretada.
El restaurante de fuegos y vinos de zona oeste con carnes al quebracho, coctelería de autor y postres que invitan a quedarse

A cualquier hora, el local se enciende con el aroma de la leña y el carbón, un anticipo perfecto de lo que pasa en la cocina. Apenas llega la carta, la propuesta sorprende: una mezcla de clásicos españoles, cortes argentinos y guiños modernos que invitan a picar, compartir y seguir probando. La Boquería no busca reinventar la rueda, sino hacer brillar lo que ya funciona: sabor, abundancia y una experiencia que se disfruta sin protocolos.

Qué probar en La Boquería

Los platitos son el punto de partida ideal: boquerones intensos y frescos, una provoleta que llega burbujeante, tortilla con mozzarella y panceta ahumada que combina suavidad y crocante, gambas al ajillo y una burrata generosa servida con rúcula, jamón serrano, tomates cherry, castañas de cajú y pesto. También aparecen bocadillos al mejor estilo madrileño —desde jamón serrano con brie hasta mortadela a la plancha con provoleta— y empanadas de asado que resumen el costado más criollo del lugar.

Después de ese arranque, la parrilla toma protagonismo con achuras clásicas y cortes que salen directo de las brasas: entraña jugosa, asado especial, vacío, bife de chorizo, ojo de bife, pollo grillado y un gran bife porteño de 400 g servido con panceta ahumada, huevo, morrón asado y tomates secos sobre colchón de papas.

Para quienes buscan algo distinto, la cocina ofrece opciones igual de tentadoras: spaguetti con crema de langostinos, ribs de cerdo con barbacoa casera, hamburguesa parrillera con provoleta y panceta, milanesa de lomo, pesca del día y una Caesar bien completa. Los acompañamientos —papas y batatas fritas, ensalada Bruna o vegetales grillados— completan la propuesta. La sección de postres luce seis variedades bien tradicionales, como la cheesecake de la nonna, fresca y cremosa que tiene una base de lima y se culmina con una salsa de frutos rojos.

La carta de bebidas exhibe más de 20 etiquetas de vinos entre tintos, blancos, rosados y espumantes. También hay cócteles tradicionales y refrescantes como vermut, tinto de verano, sidra tirada, aperol spritz, gin tonic, fernet y negroni, además de cervezas y bebidas sin alcohol.

Dónde queda La Boqueria

Se encuentran en Soler 5101, Palermo.

