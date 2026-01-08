La cafetería de especialidad de Buenos Aires que es un 10 y sirve bebidas frías para los días calurosos

Con dos locales ubicados estratégicamente en polos gastronómicos, se posiciona como uno de los mejores cafés de la ciudad.

La popularidad de las cafeterías de especialidad en la ciudad no es algo novedoso. Dentro de una oferta ya abrumadora, algunas se destacan por sobre otras con propuestas más completas o innovadoras. Hobby Café es considerada un santuario para los amantes del bon vivant y el café de especialidad en Buenos Aires.

Su nombre no es casualidad: nace de la filosofía de transformar un hábito cotidiano -tomar café- en una pasión técnica y sensorial. El corazón de la propuesta reside en la rigurosa selección y tratamiento de sus granos . En Hobby, el café se aborda con una precisión casi científica, donde cada flat white o filtrado es el resultado de un balance perfecto entre temperatura, molienda y origen .

Es un lugar ideal para disfrutar la excelencia de un café bien hecho , pero además sus espacios son perfectos para hacer coworking , una reunión de estudio o un encuentro distendido. Mientras que el local de Malabia captura la energía creativa y cosmopolita de Palermo, la sucursal de la calle Guevara aporta una frescura moderna a la zona de la Estación Lacroze.

Este lugar cuenta con dos locales en la Ciudad de Buenos Aires. El primero se ubica en el barrio de Palermo , en Malabia 1343 ; el otro local está en una zona menos transitada, en Guevara 91, Chacarita .

Ambos cuentan con una estética cuidada y minimalista que combina tonos grises con muebles y detalles de madera. En Palermo cuentan además con un patio interno, ideal para hacer una pausa durante las tardes de verano.

Qué puedo pedir en Hobby Café

Ofrecen espressos, filtrados y lattes especiales como el sabor pistacho o Chai Latte. Su carta es variada; si bien el punto central es el café de especialidad, también ofrecen opciones de pastelería que acompañan muy bien la calidad de la bebida, como budines y medialunas y cookies con variedad de sabores.

En su menú también destaca su propuesta de bebidas frías, ideal para las tardes calurosas de verano. No solo ofrecen Iced coffee sino que innovan con opciones más arriesgadas como Berry Matcha Latte, Lavanda Matcha Latte o la limonada de hibiscus y mango.

Hobby Café (3) @hobbycafe.ba

Además, hay una gran variedad de opciones saladas: sandwichs, focaccia, croissant rellenos, huevos revueltos, ensaladas y wraps. Son propuestas perfectas para el almuerzo o para un brunch completo. Aunque las más pedidas son sus tostadas, que pueden venir con conserva de hongos, brie y chutney, palta y hummus de arvejas, entre otras combinaciones.

Cómo llegar a Hobby Café

Para llegar a Hobby Café, hay varias líneas de colectivo que te dejan cerca de alguno de los locales. En Chacarita, algunas de las líneas que pasan por la zona son: 19, 42, 44, 47, 63, 65, 71, 76, 78, 87, 90, 93; además, la línea 39 tiene su terminal muy cerca del local. Otra opción es llegar en subte, en la línea B, bajando en Federico Lacroze; o en tren, en la línea Urquiza hasta la estación con el mismo nombre.

Para quienes quieren visitar el local en Palermo pueden tomar cualquiera de los siguientes colectivos: 140, 151, 168, 15, 110, 145, 39 y 160.