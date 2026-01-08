8 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

La cafetería de especialidad de Buenos Aires que es un 10 y sirve bebidas frías para los días calurosos

Con dos locales ubicados estratégicamente en polos gastronómicos, se posiciona como uno de los mejores cafés de la ciudad.

Por
Cafetería de especialidad en Buenos Aires. 

Cafetería de especialidad en Buenos Aires. 

@hobbycafe.ba
  • Hobby Café tiene un local en el corazón de Palermo (Malabia 1343) y otro en el barrio de Chacarita (Guevara 91).
  • Se destaca por tratar el café de especialidad con precisión, cuidando el origen, la temperatura y la molienda de cada grano.
  • Sus locales tienen estética minimalista y son ideales para hacer coworking, estudiar o tener encuentros distendidos.
  • Tiene una carta muy variada, ofreciendo distintos tipos de preparación del café y propuestas innovadoras como latte de pistacho y matcha con lavanda.

La popularidad de las cafeterías de especialidad en la ciudad no es algo novedoso. Dentro de una oferta ya abrumadora, algunas se destacan por sobre otras con propuestas más completas o innovadoras. Hobby Café es considerada un santuario para los amantes del bon vivant y el café de especialidad en Buenos Aires.

El lugar suma ocasionalmente propuestas especiales que fusionan gastronomía, arte y diversión, con música en vivo, ferias de vinilos y platos fuera de carta.
Te puede interesar:

El bodegón de Buenos Aires que te deja enloquecido con sus sabores costeros

Su nombre no es casualidad: nace de la filosofía de transformar un hábito cotidiano -tomar café- en una pasión técnica y sensorial. El corazón de la propuesta reside en la rigurosa selección y tratamiento de sus granos. En Hobby, el café se aborda con una precisión casi científica, donde cada flat white o filtrado es el resultado de un balance perfecto entre temperatura, molienda y origen.

Es un lugar ideal para disfrutar la excelencia de un café bien hecho, pero además sus espacios son perfectos para hacer coworking, una reunión de estudio o un encuentro distendido. Mientras que el local de Malabia captura la energía creativa y cosmopolita de Palermo, la sucursal de la calle Guevara aporta una frescura moderna a la zona de la Estación Lacroze.

Dónde queda Hobby Café

Hobby Café

Este lugar cuenta con dos locales en la Ciudad de Buenos Aires. El primero se ubica en el barrio de Palermo, en Malabia 1343; el otro local está en una zona menos transitada, en Guevara 91, Chacarita.

Ambos cuentan con una estética cuidada y minimalista que combina tonos grises con muebles y detalles de madera. En Palermo cuentan además con un patio interno, ideal para hacer una pausa durante las tardes de verano.

Qué puedo pedir en Hobby Café

Ofrecen espressos, filtrados y lattes especiales como el sabor pistacho o Chai Latte. Su carta es variada; si bien el punto central es el café de especialidad, también ofrecen opciones de pastelería que acompañan muy bien la calidad de la bebida, como budines y medialunas y cookies con variedad de sabores.

En su menú también destaca su propuesta de bebidas frías, ideal para las tardes calurosas de verano. No solo ofrecen Iced coffee sino que innovan con opciones más arriesgadas como Berry Matcha Latte, Lavanda Matcha Latte o la limonada de hibiscus y mango.

Hobby Café (3)

Además, hay una gran variedad de opciones saladas: sandwichs, focaccia, croissant rellenos, huevos revueltos, ensaladas y wraps. Son propuestas perfectas para el almuerzo o para un brunch completo. Aunque las más pedidas son sus tostadas, que pueden venir con conserva de hongos, brie y chutney, palta y hummus de arvejas, entre otras combinaciones.

Cómo llegar a Hobby Café

Para llegar a Hobby Café, hay varias líneas de colectivo que te dejan cerca de alguno de los locales. En Chacarita, algunas de las líneas que pasan por la zona son: 19, 42, 44, 47, 63, 65, 71, 76, 78, 87, 90, 93; además, la línea 39 tiene su terminal muy cerca del local. Otra opción es llegar en subte, en la línea B, bajando en Federico Lacroze; o en tren, en la línea Urquiza hasta la estación con el mismo nombre.

Para quienes quieren visitar el local en Palermo pueden tomar cualquiera de los siguientes colectivos: 140, 151, 168, 15, 110, 145, 39 y 160.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Dolya ofrece sabores frutales y clásicos que no fallan. 

La heladería artesanal cerca de Buenos Aires para probar en el verano 2026: sorprende el limón con lavanda

La milanesa de bife de chorizo es un emblema de la gastronomía porteña. 

El bodegón barato de Buenos Aires que tiene milanesas, tortilla de papas y verduras asadas

Charcutería producida en el lugar, para llevar y también para servirla en sus platos.

Cuál es el restaurante que produce su propia charcutería y apuesta por una cocina de alta  calidad

Una cantina española que propone una experiencia de tapeo con vermut y sobremesas largas.

Dónde ir a tapear en Versalles: la nueva cantina española que se impone en el barrio

La milanesa Maryland se sirve acompañada de papas paille. 

El bodegón barato de Buenos Aires que tiene una suprema Maryland de locos

La ciudad de San Nicolás de los Arroyos de noche. 

La escapada cerca de Buenos Aires para conocer en el verano 2026: es la ciudad más antigua de la Provincia

Rating Cero

Gonzalo Agostini confirmó su relación con Katia La Tana  Fenocchio

A los besos: una ex Gran Hermano confirmó su noviazgo con el hijo de Nazarena Vélez

Maxi López confirmó la información que había revelado en las últimas horas Yanina Latorre.

Se separó Wanda Nara de Martín Migueles: Maxi López confirmó la ruptura

Esta producción deja fuertes mensajes sobre la aceptación de las diferencias y la capacidad de superación.
play

Esta serie sobre médicos tiene un agregado particular que hace sorprender a todos: cuál es y como encontrarla en Netflix

Martín Demichelis y Micaela Benítez discutiendo en un auto en Punta del Este.

La novia de Martín Demichelis aseguró que su pelea en un auto fue "una conversación como la de cualquier pareja"

La relación entre Martín Migueles y Wanda Nara estaría en crisis por una infidelidad por parte del empresario. 

Confirman que Wanda Nara se separó de Martín Migueles tras seis meses de relación por "falta de confianza"

Flor Vigna.
play

Flor Vigna, picante en el medio de los rumores contra Luciano Castro: "Lo peor del infiel no es perderlo"

últimas noticias

Una de las manifestaciones en el territorio estadounidense.

Crecen las protestas tras el asesinato de una mujer durante un operativo policial en EEUU

Hace 31 minutos
Cafetería de especialidad en Buenos Aires. 

La cafetería de especialidad de Buenos Aires que es un 10 y sirve bebidas frías para los días calurosos

Hace 45 minutos
Gonzalo Agostini confirmó su relación con Katia La Tana  Fenocchio

A los besos: una ex Gran Hermano confirmó su noviazgo con el hijo de Nazarena Vélez

Hace 50 minutos
El dólar oficial atraviesa la semana con tendencia bajista.

Tras el préstamo al Banco Central, el dólar se mantiene estable debajo de $1.500

Hace 1 hora
Donald Trump aseguró que en algún momento será seguro viajar a Venezuela.

Trump no descartó viajar a Venezuela y adelantó cuánto tiempo durará la intervención de EEUU

Hace 1 hora