Por qué el Café Tortoni es un bar histórico de Buenos Aires y dónde se encuentra

El café Tortoni, fundado en 1858, es el más antiguo de la ciudad aún en funcionamiento.

Fundado en 1858, el Café Tortoni es el café más antiguo de Buenos Aires y un símbolo de la vida cultural porteña.

Fue punto de encuentro de grandes figuras como Borges, Gardel y Alfonsina Storni, y sede de La Peña del Tortoni.

Su arquitectura academicista francesa y sus tradiciones gastronómicas lo integran al circuito de Bares Notables.

Ubicado sobre la Avenida de Mayo, es una visita clave para conocer la historia y la identidad de la ciudad. Fundado en 1858 por el inmigrante francés Jean Touan, el Café Tortoni se erige como el más antiguo y representativo de la Ciudad de Buenos Aires. Su valor histórico se vincula con su rol central en la vida cultural y bohemia porteña durante más de un siglo, al convertirse en el espacio de encuentro de “La Peña del Tortoni”, impulsada por el pintor Benito Quinquela Martín. Por sus tradicionales mesas de mármol y roble circularon figuras emblemáticas como Jorge Luis Borges, Carlos Gardel, Alfonsina Storni y Federico García Lorca, consolidando al lugar como un verdadero museo vivo de la Belle Époque argentina.

Más allá de su herencia intelectual, el Tortoni sobresale por su destacada arquitectura academicista francesa, cuya fachada fue diseñada por el arquitecto Alejandro Christophersen en 1898. El café integra el selecto circuito de Bares Notables de la ciudad y es reconocido tanto por sus espectáculos de tango y jazz en el subsuelo como por sus costumbres gastronómicas tradicionales, entre ellas el chocolate con churros y la leche merengada. El servicio, a cargo de mozos de oficio, conserva el estilo clásico que forma parte del encanto del lugar.

cafe tortoni Se trata del café más antiguo de la Ciudad. Este símbolo porteño se ubica en pleno Microcentro, sobre la Avenida de Mayo 825, a pocos metros de la Casa Rosada y la Plaza de Mayo. Su localización resulta clave para el turismo, ya que se sitúa sobre una de las arterias más históricas de la capital y ofrece un acceso sencillo mediante la línea A de subte, en la estación Piedras. En la actualidad, representa una visita ineludible para quienes buscan conectar con la memoria de Buenos Aires y disfrutar de un café en un espacio donde se forjó gran parte de la identidad cultural argentina.

Cuál es la historia del Café Tortoni El Café Tortoni, inaugurado en 1858, conserva el reconocimiento como el café más antiguo de la Ciudad de Buenos Aires y del país. Su creación responde a la iniciativa de un inmigrante francés de apellido Touan, quien eligió ese nombre en homenaje a un famoso café del Boulevard des Italiens de París. Tras una primera etapa en la esquina de Rivadavia y Esmeralda, el establecimiento se trasladó a su ubicación actual, donde comenzó a consolidarse como punto de encuentro de la élite porteña y de referentes culturales que buscaban una impronta europea en la ciudad.

Con la apertura de la Avenida de Mayo a fines del siglo XIX, el Tortoni atravesó una transformación clave en su identidad arquitectónica. En 1898, el arquitecto Alejandro Christophersen diseñó la fachada que aún define su imagen, inspirada en el academicismo francés. A partir de ese momento, el café adquirió un perfil distintivo, con vitrales, boiserie, techos elevados y una ambientación que reforzó su prestigio social y cultural.