El bodegón de Buenos Aires que te deja enloquecido con sus sabores costeros Una propuesta gastronómica porteña que recrea recuerdos de verano a través de platos marinos, recetas caseras y un ambiente distendido.







El lugar suma ocasionalmente propuestas especiales que fusionan gastronomía, arte y diversión, con música en vivo, ferias de vinilos y platos fuera de carta.

Ostende es un bodegón porteño que recupera sabores y recuerdos de la gastronomía costera argentina en pleno barrio de Colegiales.

El espacio combina cocina casera, mesa compartida y una ambientación setentosa que remite a las vacaciones de verano en la costa.

La carta reúne clásicos del mar y del bodegón, con platos abundantes pensados para compartir y disfrutar sin apuro.

Además de su propuesta gastronómica, el lugar suma eventos especiales con música en vivo, ferias y platos fuera de carta. La Ciudad de Buenos Aires es reconocida por su diversa oferta gastronómica, donde los bodegones con impronta costera ocupan un lugar especial en el corazón de los porteños. Estos emblemáticos restaurantes ofrecen una experiencia culinaria que hace recordar a los veranos en el mar, con platos que remiten a la nostalgia de los almuerzos largos en la costa atlántica argentina y recetas que forman parte de la memoria colectiva.

Uno de los más conocidos es Ostende, un lugar que mezcla mesa compartida, cocina casera y sabores playeros en un clima relajado. Este establecimiento nació con la idea de recuperar recuerdos ligados a las vacaciones en el mar, y su nombre está inspirado en un balneario de la costa argentina.

Ubicado en el barrio de Colegiales, Ostende logró afianzarse como un punto de encuentro donde se entrelazan la nostalgia, los sabores familiares y una fuerte impronta barrial. La ambientación del local, inspirada en los años 70, refuerza esta búsqueda con mesas de fórmica, sillas clásicas recuperadas para mayor comodidad y detalles decorativos que recuerdan casas de vacaciones y encuentros familiares de hace varios años.

Con un espacio desarrollado en dos plantas, además de una terraza y mesas en la vereda, Ostende permite distintos formatos de reunión, desde encuentros íntimos hasta celebraciones más numerosas. La propuesta gastronómica incluye tradición costera y cocina de bodegón, ofreciendo preparaciones que recuerdan a las mesas de la costa argentina y guiños al recetario de abuelas.

Bodegón Ostende Instagram @ostende_ba Dónde queda Ostende Este emblemático bodegón se encuentra ubicado en el barrio porteño de Colegiales, específicamente en la calle Virrey Loreto 3303. El establecimiento cuenta con un espacio distribuido en dos plantas, complementado con una terraza y mesas en la vereda, lo que permite adaptarse a diferentes tipos de encuentros y momentos del día.