La cafetería de Buenos Aires que vende café en galletita

La fusión de sabores y texturas en este café no solo representa una audaz innovación culinaria, sino que también invita a los comensales a descubrir el café de una manera única y memorable.

Dónde queda GOTA - Café de especialidad

Ubicada en la calle Mendoza 1747, su objetivo es brindar a los clientes no solo una bebida, sino una experiencia sensorial que despierte los sentidos y rompa con la rutina.

Qué puedo pedir en GOTA - Café de especialidad

Entre los más clásicos se encuentra el espreso, doppio, cortado, Magic, cappuccino, americano, flat white, latte y El Sustentable.

En los atrevidas, aparece el caramel mocchiato, caramel latte, vainilla latte, mocha latte, matcha latte, caramel frappe latte, oreo frappe latte y macha frappe latte.

CAFE FRIO FREEPIK

Para comer hay croissant, chipá, cookie, budín de limón, budín de chocolate, roll de canela, croissant de jamón y queso y tostados.

Cómo llegar a GOTA - Café de especialidad

Para quienes no vivan en el barrio no es recomendable ir en auto ya que la zona suele estar bastante congestionada y no es fácil estacionar en la calle por la falta de lugares libres. La mejor opción es el transporte público. Líneas cercanas: 15, 42 y 55.