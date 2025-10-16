Ideal para una escapada de Buenos Aires: el destino desconocido con mucho verde para conocer en primavera

Con la llegada de la primavera, muchas personas que viven en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires buscan destinos que combinen naturaleza y tranquilidad para una escapada cerca de la capital. A pesar de ser poco conocido, Villa Quillinzo, en el sur de Córdoba, se perfila como uno de esos lugares, con paisaje serrano y actividades al aire libre que invitan a respirar profundo.
Este pueblo se ubica en el Valle de Calamuchita, y en primavera sus costas, playas y arroyos se renuevan con vegetación, flores silvestres y aire fresco. El Río Quillinzo aporta sus aguas transparentes, las playas de arena clara y los rincones naturales situados junto al embalse Río Tercero lo convierten en refugio ideal para quienes quieran desconectarse.
Entre lo más destacado, hay balnearios, piletas naturales, miradores, flora autóctona y fauna local, además de actividades como caminatas, pesca con devolución, mountain bike y paseos en kayak. También se realizan eventos culturales, como el Festival del Río Mágico, que suma música, gastronomía regional y experiencias al aire libre, todo junto al agua.
Dónde queda Villa Quillinzo
Villa Quillinzo es una pequeña localidad del departamento Calamuchita, en la provincia de Córdoba. Se ubica junto al embalse Río Tercero, en la desembocadura del Río Quillinzo, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Embalse. Está a aproximadamente 130 kilómetros de la ciudad de Córdoba, y a 760 kilómetros de CABA.
Qué puedo hacer en Villa Quillinzo
Villa Quillinzo ofrece múltiples propuestas para disfrutar en primavera. Estas son algunas de las actividades imperdibles:
- Navegación, kayak y deportes náuticos en el Lago Embalse Río Tercero y el río Quillinzo: Las bajadas de embarcaciones y remansos permiten disfrutar del agua clara.
- Caminatas, trekking y mountain bike: se puede realizar estas actividades por senderos rurales entre sierras, arroyos y miradores. La fauna local también permite avistaje de aves y naturaleza silvestre.
- Actividades junto al agua: la pesca con devolución (moncholos, carpas, dientudos), los baños en playas de arena dorada o piedras y las piletas naturales son opciones imperdibles.
- Participar del Festival del Río Mágico: evento anual que combina música, gastronomía, artesanías y actividades al aire libre en Balneario La Ribera, aprovechando el paisaje natural como parte central de la experiencia.
Cómo llegar a Villa Quillinzo
Desde Buenos Aires, lo más práctico es viajar por carretera. Primero se puede tomar la RN 9 / Ruta Nacional que conecta Buenos Aires con Córdoba, o bien combinar rutas que unan con la provincia de Córdoba; luego, al llegar a Córdoba capital, seguir hacia el sur por la Ruta Provincial 36 hasta Embalse. Desde Embalse se toma la Ruta Provincial 23 hacia La Cruz. Desde La Cruz restan unos 8 kilómetros por camino de ripio (en buen estado) hasta Villa Quillinzo.
Si preferís transporte público, podés viajar en micro hasta Córdoba o Embalse, y luego combinar con servicio local hacia localidades cercanas como La Cruz, aunque la frecuencia puede variar según la temporada.