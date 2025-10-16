Ideal para una escapada de Buenos Aires: el destino desconocido con mucho verde para conocer en primavera

Ubicado en la provincia de Córdoba, esta localidad destaca por su impresionante entorno natural y sus múltiples actividades al aire libre.

Con la llegada de la primavera, muchas personas que viven en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires buscan destinos que combinen naturaleza y tranquilidad para una escapada cerca de la capital. A pesar de ser poco conocido, Villa Quillinzo, en el sur de Córdoba, se perfila como uno de esos lugares, con paisaje serrano y actividades al aire libre que invitan a respirar profundo.

Este pueblo se ubica en el Valle de Calamuchita, y en primavera sus costas, playas y arroyos se renuevan con vegetación, flores silvestres y aire fresco . El Río Quillinzo aporta sus aguas transparentes, las playas de arena clara y los rincones naturales situados junto al embalse Río Tercero lo convierten en refugio ideal para quienes quieran desconectarse.

Entre lo más destacado, hay balnearios, piletas naturales, miradores, flora autóctona y fauna local , además de actividades como caminatas, pesca con devolución, mountain bike y paseos en kayak. También se realizan eventos culturales, como el Festival del Río Mágico , que suma música, gastronomía regional y experiencias al aire libre, todo junto al agua.

Villa Quillinzo es una pequeña localidad del departamento Calamuchita , en la provincia de Córdoba . Se ubica junto al embalse Río Tercero, en la desembocadura del Río Quillinzo , a unos 30 kilómetros de la ciudad de Embalse. Está a aproximadamente 130 kilómetros de la ciudad de Córdoba , y a 760 kilómetros de CABA.

Qué puedo hacer en Villa Quillinzo

Villa Quillinzo ofrece múltiples propuestas para disfrutar en primavera. Estas son algunas de las actividades imperdibles:

Navegación, kayak y deportes náuticos en el Lago Embalse Río Tercero y el río Quillinzo : Las bajadas de embarcaciones y remansos permiten disfrutar del agua clara.





: Las bajadas de embarcaciones y remansos permiten disfrutar del agua clara. Caminatas, trekking y mountain bike: se puede realizar estas actividades por senderos rurales entre sierras, arroyos y miradores. La fauna local también permite avistaje de aves y naturaleza silvestre.

villa quillinzo 3

Actividades junto al agua : la pesca con devolución (moncholos, carpas, dientudos), los baños en playas de arena dorada o piedras y las piletas naturales son opciones imperdibles.





: la pesca con devolución (moncholos, carpas, dientudos), los baños en playas de arena dorada o piedras y las piletas naturales son opciones imperdibles. Participar del Festival del Río Mágico: evento anual que combina música, gastronomía, artesanías y actividades al aire libre en Balneario La Ribera, aprovechando el paisaje natural como parte central de la experiencia.

Cómo llegar a Villa Quillinzo

Desde Buenos Aires, lo más práctico es viajar por carretera. Primero se puede tomar la RN 9 / Ruta Nacional que conecta Buenos Aires con Córdoba, o bien combinar rutas que unan con la provincia de Córdoba; luego, al llegar a Córdoba capital, seguir hacia el sur por la Ruta Provincial 36 hasta Embalse. Desde Embalse se toma la Ruta Provincial 23 hacia La Cruz. Desde La Cruz restan unos 8 kilómetros por camino de ripio (en buen estado) hasta Villa Quillinzo.

Si preferís transporte público, podés viajar en micro hasta Córdoba o Embalse, y luego combinar con servicio local hacia localidades cercanas como La Cruz, aunque la frecuencia puede variar según la temporada.