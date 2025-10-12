Turismo en Argentina: el pueblo desconocido que tiene la Fiesta Nacional de la Corvina de río

Dónde queda este destino, ideal para los amantes de la pesca. Formosa Hermosa

A la hora de hacer un viaje, Argentina cuenta con miles de destinos turísticos que le compiten a cualquier lugar del mundo. Desde montañas hasta playas, el país está plagado de destinos que destacan por sus hermosos paisajes, por su increíble propuesta gastronómica o por sus actividades.

Uno de ellos es Herradura, un lugar que concentra belleza natural, actividades recreativas y un evento de pesca emblemático para el país. La Fiesta Nacional de la Corvina de Río constituye el principal atractivo anual del pueblo. Se realiza en la Laguna Herradura, donde pescadores de todo el país compiten por capturar la corvina mediante modalidad embarcada.

Al margen del evento, Herradura ofrece espacios naturales ideales para el turismo de agua y al aire libre. En ese sentido, la laguna funciona como escenario para paseos en lancha, kayak y pesca recreativa; sus costas permiten caminar y hacer observación de aves; y su oferta de alojamiento incluye cabañas rurales, campings y estancias.

Herradura, Formosa El hermoso atardecer en el Río Paraguay, uno de los placeres de Herradura. Ser argentino

Dónde queda Herradura Herradura es una localidad del departamento Laishí, en el sureste de la provincia de Formosa. Está situada sobre la margen derecha del río Paraguay y a unos 40 kilómetros de la capital provincial, lo que la convierte en un destino accesible para quienes visitan Formosa.