Turismo en Argentina: el pueblo desconocido que tiene la Fiesta Nacional de la Corvina de río

Ubicado en la provincia de Formosa, esta localidad ofrece un precioso entorno natural y actividades de todo tipo.

Dónde queda este destino

Formosa Hermosa

A la hora de hacer un viaje, Argentina cuenta con miles de destinos turísticos que le compiten a cualquier lugar del mundo. Desde montañas hasta playas, el país está plagado de destinos que destacan por sus hermosos paisajes, por su increíble propuesta gastronómica o por sus actividades.

Los fines de semana largo de lo que va del año representaron un movimiento económico estimado de $2.366.419 millones, lo que equivale a u$s1.670 millones.
Uno de ellos es Herradura, un lugar que concentra belleza natural, actividades recreativas y un evento de pesca emblemático para el país. La Fiesta Nacional de la Corvina de Río constituye el principal atractivo anual del pueblo. Se realiza en la Laguna Herradura, donde pescadores de todo el país compiten por capturar la corvina mediante modalidad embarcada.

Al margen del evento, Herradura ofrece espacios naturales ideales para el turismo de agua y al aire libre. En ese sentido, la laguna funciona como escenario para paseos en lancha, kayak y pesca recreativa; sus costas permiten caminar y hacer observación de aves; y su oferta de alojamiento incluye cabañas rurales, campings y estancias.

Herradura, Formosa
El hermoso atardecer en el Río Paraguay, uno de los placeres de Herradura.

Dónde queda Herradura

Herradura es una localidad del departamento Laishí, en el sureste de la provincia de Formosa. Está situada sobre la margen derecha del río Paraguay y a unos 40 kilómetros de la capital provincial, lo que la convierte en un destino accesible para quienes visitan Formosa.

Qué puedo hacer en Herradura

Herradura propone variadas actividades para disfrutar en el entorno natural y cultural:

  • Participar de la pesca deportiva en la Laguna Herradura, tanto en modalidad de concurso (durante la Fiesta Nacional) como en salidas recreativas guiadas.
  • Realizar paseos náuticos y actividades acuáticas, como kayak, canotaje y navegación recreativa por las aguas del sistema lagunar.
  • Senderismo, avistaje y caminatas costeras, explorando las riberas de la laguna, los bosques de galería y los senderos naturales del entorno.
  • Vivir la Fiesta Nacional de la Corvina de Río, un evento anual que combina competencia de pesca embarcada, feria artesanal, espectáculos musicales y actividades recreativas para toda la familia.
Fiesta Nacional de la Corvina
Fiesta Nacional de la Corvina, en Herradura, Formosa.

  • Disfrutar de otras fiestas, como la de la empanada de pescado de río, la del pastelito herradureño y la de la cerveza artesanal. Todos combinan pequeños emprendimientos, eventos musicales y un ambiente increíble para pasarla bien.

Cómo llegar a Herradura

Para llegar desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Herradura se puede optar por distintas combinaciones de transporte. Por un lado, se puede tomar un micro o servicio de ómnibus hasta la ciudad de Formosa. Desde allí, se continúa por rutas provinciales y nacionales hacia Herradura.

Otra opción es viajar en avión hasta el aeropuerto de Formosa y luego cubrir el tramo restante mediante transporte terrestre (auto, remis o servicio local). Por otra parte, desde la capital provincial se recorre aproximadamente 40 kilómetros en auto o transporte local hasta Herradura, siguiendo las rutas que conectan Formosa con el sureste del departamento Laishí.

