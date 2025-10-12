El destino perfecto para escapar de Buenos Aires y sumergirse en su calma, arquitectura y cultura

Esta pequeña localidad de la provincia combina historia, cultura y un hermoso entorno natural para ofrecer una experiencia imperdible.

Ante las presiones del día a día por la rutina y el trabajo, muchos argentinos eligen destinos cercanos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para hacer una escapada . En ese sentido, existen muchos pueblos que destacan por su accesibilidad y por su cálido y tranquilo ambiente, que asegura a los visitantes un descanso ideal.

Uno de ellos es Capilla del Señor, un pintoresco pueblo con calles empedradas, su arquitectura colonial y su entorno verde que transportan a otra época. La combinación de historia, gastronomía y actividades al aire libre convierte a esta localidad en un lugar ideal para quienes desean desconectarse y conectar con la naturaleza y la cultura local.

Con un importante valor patrimonial, el pueblo conserva construcciones del siglo XIX y espacios culturales que reflejan su pasado. Además, ofrece estancias rurales y hoteles boutique que brindan opciones de alojamiento en contacto directo con el paisaje bonaerense.

Capilla del Señor se encuentra en el noroeste de la provincia de Buenos Aires , y es la cabecera del partido de Exaltación de la Cruz . Asimismo, se encuentra a tan solo 84 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires .

Qué puedo hacer en Capilla del Señor

Capilla del Señor ofrece una variedad de propuestas para disfrutar durante la estadía:

Recorrer su casco histórico: visitar la Iglesia Parroquial Nuestra Señora del Rosario , construida en 1865, y la pulpería Los Ombúes , una de las más antiguas del país.

visitar la , construida en 1865, y la , una de las más antiguas del país. Conocer las estancias rurales: lugares como la Estancia Martín Fierro , vinculada al autor José Hernández, permiten descubrir la historia y las tradiciones del campo argentino.

lugares como la , vinculada al autor José Hernández, permiten descubrir la historia y las tradiciones del campo argentino. Disfrutar de actividades al aire libre: realizar cabalgatas, caminatas o paseos en bicicleta por los alrededores del pueblo.

realizar por los alrededores del pueblo. Degustar su gastronomía local: los restaurantes y bodegones del centro ofrecen platos típicos argentinos, elaborados con productos regionales y recetas tradicionales.

Cómo llegar a Capilla del Señor

Existen diferentes formas de llegar a Capilla del Señor. Para quienes elijan viaje en auto, hay que ir por la Panamericana y la Ruta Provincial 39, en un recorrido que dura cerca de una hora.

Por otra parte, una alternativa son los micros, y gracias a las líneas de ómnibus se ofrecen salidas diarias desde Retiro y puntos intermedios del conurbano. Una vez llegado al pueblo, solo hay que caminar o tomarse un taxi que acerca a los turistas al centro de la localidad.