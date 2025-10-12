12 de octubre de 2025 Inicio
El destino perfecto para escapar de Buenos Aires y sumergirse en su calma, arquitectura y cultura

Esta pequeña localidad de la provincia combina historia, cultura y un hermoso entorno natural para ofrecer una experiencia imperdible.

Dónde queda este hermoso rincón de nuestra provincia.

Dónde queda este hermoso rincón de nuestra provincia.

Estancia Martin Fierro

Ante las presiones del día a día por la rutina y el trabajo, muchos argentinos eligen destinos cercanos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para hacer una escapada. En ese sentido, existen muchos pueblos que destacan por su accesibilidad y por su cálido y tranquilo ambiente, que asegura a los visitantes un descanso ideal.

Uno de ellos es Capilla del Señor, un pintoresco pueblo con calles empedradas, su arquitectura colonial y su entorno verde que transportan a otra época. La combinación de historia, gastronomía y actividades al aire libre convierte a esta localidad en un lugar ideal para quienes desean desconectarse y conectar con la naturaleza y la cultura local.

Con un importante valor patrimonial, el pueblo conserva construcciones del siglo XIX y espacios culturales que reflejan su pasado. Además, ofrece estancias rurales y hoteles boutique que brindan opciones de alojamiento en contacto directo con el paisaje bonaerense.

CAPILLA DEL SEÑOR-

Dónde queda Capilla del Señor

Capilla del Señor se encuentra en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, y es la cabecera del partido de Exaltación de la Cruz. Asimismo, se encuentra a tan solo 84 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Qué puedo hacer en Capilla del Señor

Capilla del Señor ofrece una variedad de propuestas para disfrutar durante la estadía:

  • Recorrer su casco histórico: visitar la Iglesia Parroquial Nuestra Señora del Rosario, construida en 1865, y la pulpería Los Ombúes, una de las más antiguas del país.
  • Conocer las estancias rurales: lugares como la Estancia Martín Fierro, vinculada al autor José Hernández, permiten descubrir la historia y las tradiciones del campo argentino.
  • Disfrutar de actividades al aire libre: realizar cabalgatas, caminatas o paseos en bicicleta por los alrededores del pueblo.
  • Degustar su gastronomía local: los restaurantes y bodegones del centro ofrecen platos típicos argentinos, elaborados con productos regionales y recetas tradicionales.
Capilla del Señor

Cómo llegar a Capilla del Señor

Existen diferentes formas de llegar a Capilla del Señor. Para quienes elijan viaje en auto, hay que ir por la Panamericana y la Ruta Provincial 39, en un recorrido que dura cerca de una hora.

Por otra parte, una alternativa son los micros, y gracias a las líneas de ómnibus se ofrecen salidas diarias desde Retiro y puntos intermedios del conurbano. Una vez llegado al pueblo, solo hay que caminar o tomarse un taxi que acerca a los turistas al centro de la localidad.

