6 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Gatos que roncan: cuándo es normal y cuándo hay que preocuparse

Un ronquido suave y ocasional suele ser parte del encanto de cada felino. Pero si aparece de repente o viene acompañado de otros síntomas, es hora de prestarle atención extra.

Por
Gatos que roncan: cuándo es normal y cuándo prestarles atención.

Gatos que roncan: cuándo es normal y cuándo prestarles atención.

Si alguna vez escuchaste a tu gato roncar, no estás solo. Si bien los gatos ronronean, el ronquido también puede aparecer en los felinos y, en muchos casos, es completamente normal.

La Roca y Ezequiel. 
Te puede interesar:

Un cambio real: el desafío de incrementar la masa muscular para "buscar una mejor versión de mi"

En general, el ronquido en los gatos aparece cuando el paso del aire por la nariz o la garganta se ve parcialmente bloqueado. Esto puede deberse a la postura en la que duermen, a su estructura nasal o a pequeños problemas respiratorios.

Los gatos que duermen boca arriba, muy relajados o sobre mantas mullidas suelen roncar más simplemente por la posición. Sin embargo, si tu mascota comienza a hacerlo todas las noches o empieza a roncar cuando antes no lo hacía, conviene prestarle un poco más de atención.

Los branquicéfalos —como los persas, de cara chata— son verdaderos expertos en ronquidos. Su nariz corta y su paladar blando generan ese sonido tan característico, casi como si llevaran una “motosierra integrada”. En ellos, este ruido es parte de su anatomía particular y suele considerarse completamente normal.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de C5N (@c5n)

Pero hay otras causas a tener en cuenta. El sobrepeso puede ejercer presión sobre la estructura nasal; las alergias o resfríos provocan vibraciones; y los pólipos, infecciones o incluso algunos problemas dentales pueden inflamar el interior de las vías respiratorias y producir ronquidos más intensos.

Es importante estar atentos si el ronquido viene acompañado de jadeos, estornudos frecuentes, secreciones o respiración con la boca abierta. En esos casos, lo mejor es consultar a un veterinario. También es útil observar si el sonido cambia según la postura o si el gato respira con un ritmo distinto al habitual.

Algunos felinos roncan más durante el invierno, debido al aire frío, mientras que otros lo hacen después de comer, cuando el diafragma tiene mayor presión. Y muchos roncan únicamente cuando están en un sueño profundo, equivalente a los “sueños felinos” más reparadores.

En definitiva, un ronquido suave y ocasional suele ser parte del encanto de cada gato. Pero si aparece de repente o viene acompañado de otros síntomas, es hora de prestarle atención extra.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La comuna se ubica en un punto estratégico del corredor costero santafesino.

Turismo en Argentina: es un pueblito desconocido pero es atractivo por estar cerca de un río

Todos los detalles de la localidad.

Cómo es Casupá, el pueblo de Uruguay que compite por ser uno de los mejores destinos del mundo

Cómo hacer ejercicio en casa: rutina completa de cinco ejercicios. 

La rutina cardio de solo 5 minutos que se puede hacer en casa y sirve para quemar grasa

En Córdoba hay unas salinas que destacan a nivel mundial por su belleza natural.

Turismo en Córdoba: las salinas que se destacan a nivel mundial

Recomendaciones para la longevidad según expertos.

Un estudio de Harvard reveló las cinco prácticas claves para la longevidad: cuáles son

El pasaje Juan B. Ambrosetti 740 será intervenido el sábado 6 y domingo 7 de diciembre.

Este lugar está en el corazón de Buenos Aires y será el Callejón Diagon por unos días: cuál es el homenaje a Harry Potter

Rating Cero

Una participante rompió en llanto en MasterChef.

Escándalo en MasterChef: una participante rompió en llanto por el trato del jurado

La actriz cruzó a la modelo por un pequeño error en el maquillaje. 

La filosa crítica de Sabrina Rojas a Pampita en pleno vivo: "Está hermosa pero..."

Basada en una novela: esta película sobre vivir la vida al máximo luego de un duro diagnóstico sorprendió a todos en Netflix
play

Basada en una novela: esta película sobre vivir la vida al máximo luego de un duro diagnóstico sorprendió a todos en Netflix

La película Troll 2 estrenada recientemente en Netflix.
play

Netflix lanzó la segunda parte de una historia con mucha acción y fantasía y es de lo más visto: cuál es la trama de Troll 2

Su aparición generó comentarios y reactivó un viejo conflicto mencionado por Maxi López.

La impresionante transformación de Wanda Nara: un cambio de look que se nota

El músico ofreció una durísima reflexión sobre la actualidad política argentina.
play

El Indio Solari cruzó al gobierno de Javier Milei y lo comparó con el menemismo: "Te están cagando en la nariz"

últimas noticias

Una participante rompió en llanto en MasterChef.

Escándalo en MasterChef: una participante rompió en llanto por el trato del jurado

Hace 10 minutos
La región donde se encuentra la central nuclear quedó en medio de la guerra. 

Guerra entre Rusia y Ucrania: alertan por el mal funcionamiento de la central nuclear en Chernobyl

Hace 15 minutos
La Roca y Ezequiel. 

Un cambio real: el desafío de incrementar la masa muscular para "buscar una mejor versión de mi"

Hace 26 minutos
La comuna se ubica en un punto estratégico del corredor costero santafesino.

Turismo en Argentina: es un pueblito desconocido pero es atractivo por estar cerca de un río

Hace 53 minutos
La actriz cruzó a la modelo por un pequeño error en el maquillaje. 

La filosa crítica de Sabrina Rojas a Pampita en pleno vivo: "Está hermosa pero..."

Hace 1 hora