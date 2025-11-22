22 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Gatos y mosquitos: cuáles son las enfermedades que tu mascota se puede contagiar

Con la llegada de las altas temperaturas, también inicia la temporada de insectos. Conocé los riesgos que pueden transmitir y cómo combatirlos.

Por
Gatos y mosquitos: cuáles son las enfermedades que tu mascota se puede contagiar.

Gatos y mosquitos: cuáles son las enfermedades que tu mascota se puede contagiar.

Los mosquitos parecen inofensivos, molesto y pequeños, pero pueden ser portadores enfermedades de gravedad como la filariosis, más conocida como gusano del corazón.

Gatos y las alergias.
Te puede interesar:

Gatos alérgicos: cómo hacerle frente en primavera

Esta se transmite cuando un mosquito infectado pica al gato depositando larvas que pueden llegar al corazón o sus pulmones generando padecimientos cardíacos o respiratorios, afectando seriamente su salud.

Lo complicado es que los gatos pueden tener pocos parásitos y aún así enfermar gravemente. A veces incluso no muestran síntomas pese a que el virus está avanzado. De hecho los gatos en determinadas ocasiones pueden llegar hasta a sufrir muerte súbita de manera repentina.

Pueden causar reacciones alérgicas o cutáneas: una simple picadura en las orejas puede derivar en una grave herida.

Por eso la prevención es crucial: usá pipetas, repelentes para gatos, mosquiteras en las ventanas y si vivií en zona humeda o de agua estancada, hacé revisiones periódicas en verano. Los veterinarios recomiendan controles anuales sobre todo si tenés perros porque son reservorios de parásitos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Esta historia sorprendió a todos por la posibilidad de negligencia médica

Pensaban que el síntoma del ojo era algo transitorio pero finalmente un médico dio con el motivo y reveló lo peor

La casa está ubicada en Pueblo Nuevo.

Entre Ríos: incendiaron una casa porque el dueño les pidió que la desalojaran

El conductor que mató a una familia tenía libertad condicional por narcotráfico.

Quién es el conductor que mató a una familia en la Ruta 22 en Neuquén: tenía libertad condicional por narcotráfico

El fin de semana largo regala un clima primaveral en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores.

Tras las lluvias en el AMBA, cómo será el clima del fin de semana largo

La policía es identificada como Nicole V. 

Tras la polémica, la policía suspendida por vender contenido explícito subió un nuevo video

La jubilada desaparecida tiene 80 años.

Desesperación: otra jubilada de 80 años es buscada en Chubut tras el temporal

Rating Cero

El actor se tatuó antes de irse del país.

Enamorado de Argentina: el tatuaje que se hizo Johnny Depp para despedirse del país

Producción nacional: este documental tiene testimonios que están causando revuelo en Argentina y es lo más visto de Netflix
play

Producción nacional: este documental tiene testimonios que están causando revuelo en Argentina y es lo más visto de Netflix

La serie introducirá de manera definitiva a los Green Lanterns Hal Jordan y John Stewart dentro del DCU,

La impresionante transformación física de Aaron Pierre: así se veía de más joven

Eugenia Tobal es una de las famosas de Masterchef

El misterioso mensaje de Eugenia Tobal en MasterChef tras la pelea con Martitegui

La cantante fue distinguida por la influencia en la música urbana latinoamericana.

Cazzu aclaró el verdadero estado del conflicto legal por la custodia de su hija con Christian Nodal

Las artistas atraviesan una fuerte interna que pone dudas el futuro del grupo.

"Somos tres con ganas": Valeria Gastaldi reveló el futuro de Bandana tras la interna entre Lissa y Lourdes

últimas noticias

Gatos y mosquitos: cuáles son las enfermedades que tu mascota se puede contagiar.

Gatos y mosquitos: cuáles son las enfermedades que tu mascota se puede contagiar

Hace 18 minutos
play
El Puma Martínez va rumbo a la gloria eterna del boxeo argentinoFoto: Naoki Fukuda

El Puma Martínez ante una noche histórica para el boxeo argentino: va por tres coronas contra Jesse Rodríguez

Hace 33 minutos
Esta historia sorprendió a todos por la posibilidad de negligencia médica

Pensaban que el síntoma del ojo era algo transitorio pero finalmente un médico dio con el motivo y reveló lo peor

Hace 35 minutos
La casa está ubicada en Pueblo Nuevo.

Entre Ríos: incendiaron una casa porque el dueño les pidió que la desalojaran

Hace 44 minutos
El actor se tatuó antes de irse del país.

Enamorado de Argentina: el tatuaje que se hizo Johnny Depp para despedirse del país

Hace 46 minutos