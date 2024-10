Fue a una venta de garage, compró un cuadro por 4 dólares y se volvió millonario inesperadamente

Este insólito hallazgo no solo le cambió la vida, sino que también dejó asombrados a los expertos de una casa de subastas, quienes confirmaron la autenticidad del documento. La copia, una de las 24 impresas por John Dunlap en 1776, fue subastada por una suma millonaria .

El protagonista de esta historia, cuya identidad no fue revelada, se dirigió a una venta de garage en su barrio en busca de alguna compra sencilla. Entre los objetos disponibles, un cuadro de una escena rural llamó su atención y lo adquirió por apenas 4 dólares. Lo que no sabía en ese momento era que esta modesta compra estaba a punto de darle una fortuna que no esperaba.

Al llegar a su casa, el hombre decidió retirar el marco dañado de la pintura, y fue entonces cuando descubrió lo que parecía ser una copia en perfectas condiciones de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. Sorprendido por el hallazgo, buscó la ayuda de expertos para confirmar si el documento era auténtico. Tras un análisis exhaustivo, se determinó que se trataba de una de las 24 copias originales impresas el 4 de julio de 1776 por John Dunlap.

Con la autenticidad verificada, la copia de este documento histórico fue subastada, y el comprador, nada menos que el presidente de una firma de inversión en Bellas Artes, pagó la impresionante suma de 2.420.000 dólares por el valioso hallazgo. Lo que empezó como una compra casual terminó siendo el golpe de suerte de su vida.