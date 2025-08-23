23 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Frutas, hierbas y hasta flores comestibles: cómo podés endulzar el mate sin azúcar

La vuelta saludable: cómo endulzarlo con ingredientes naturales que sorprenden por su sabor y beneficios.

Por
¿Cómo podés endulzar el mate sin azúcar para darle ese toque especial sin caer en los productos artificiales?

¿Cómo podés endulzar el mate sin azúcar para darle ese toque especial sin caer en los productos artificiales?

Pexels

Frutas, hierbas y hasta flores comestibles: si querés reducir el consumo de glucosa pero no podés vivir sin infusion dulce, existen alternativas naturales y deliciosas. ¿Cómo podés endulzar el mate sin azúcar para darle ese toque especial sin caer en los productos artificiales?

Un destino ideal para desconectar, respirar aire puro y dejarse llevar por la calma única del sur neuquino.
Te puede interesar:

Turismo en Argentina: tiene 300 habitantes, está en el sur y es un pueblito hermoso

El mate es mucho más que una bebida: es un ritual cotidiano que acompaña charlas, momentos de trabajo o simples instantes de calma. Para quienes buscan reducir el consumo de azúcar, existen alternativas naturales y deliciosas que no solo endulzan, sino que también aportan aromas y sabores diferentes.

Desde frutas deshidratadas como manzana o naranja hasta hierbas aromáticas como menta o cedrón, e incluso flores comestibles como la lavanda, hay muchas opciones para experimentar. Cada ingrediente le da un toque especial a la tradición argentina, transformándola en un consumo más saludable y personalizado.

Mate

Qué cosas podés agregarle al mate para endulzarlo

1. Cáscara de frutas cítricas

La piel de la naranja, el limón o la mandarina aporta un aroma fresco y un dulzor sutil. Solo hay que dejarla secar antes de agregarla a la yerba para que libere su sabor sin humedecerla.

2. Hierbas aromáticas

La menta, el cedrón o la melisa no solo suman dulzor natural, también aportan propiedades digestivas y relajantes. Son ideales para un mate suave y con perfume herbal.

3. Flores comestibles

Flores como el jazmín o la lavanda pueden transformar tu mate en una experiencia gourmet. Eso sí, asegurate de que sean aptas para consumo y estén libres de químicos.

4. Stevia en hojas

La stevia es la reina de los endulzantes naturales. Usarla en su versión más pura —las hojas secas— es una forma de endulzar sin calorías ni procesados.

5. Frutas deshidratadas

Trozos de manzana, pera o durazno deshidratados se integran muy bien con la yerba, aportando dulzor y un toque frutal delicioso.

6. Especias dulces

La canela o el anís estrellado pueden darle al mate un sabor único, perfecto para quienes buscan una experiencia distinta y aromática.

Noticias relacionadas

¡Con su combinación de paisajes serranos y alma europea, Villa General Belgrano es de esos destinos que dejan ganas de volver.

Viajar a Córdoba: el destino único que te impacta con sus paisajes europeos

Estos lomos a la mostaza son los mejores de Buenos Aires.

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer lomo a la mostaza

Los nutricionistas recomiendan reducir el consumo de chorizo y morcilla.

Soy nutricionista y estos son los riesgos de comer chorizo o morcilla

Así lo indicó una investigación de la Universidad Estatal de Ohio, a la vez que halló que residir junto a ríos urbanos podría tener el efecto opuesto  

Qué grupo sanguíneo se asocia a la longevidad según expertos

La fecha puede despertar sentimientos de ansiedad, incomodidad o incluso tristeza.

Qué significa evitar festejar tu cumpleaños según la psicología

Una parrilla que se distingue por su enfoque en la excelencia de la carne argentina.

Un destino bien porteño para los amantes de la carne de pastura

Rating Cero

Gimena Accardi viajó a Bahía Blanca con Andrés Gil

A horas de firmar el divorcio con Nico Vázquez, Gimena Accardi viajó a Bahía Blanca con Andrés Gil

Durante su carrera, Shakira combinó disciplina física, evolución estilística y una destacada trayectoria musical, consolidándose como un ícono global.

La impresionante transformación de Shakira: pocos recuerdan que se veía así antes

play

Claudio "Turco" García: "Me mato antes de votar a Milei"

La cantante y el futbolista confirmaron que volvieron a estar juntos y se comprometieron.
play

Tini Stoessel se sinceró y habló sobre los rumores que la hicieron sufrir

La conductora volvió a hablar de la bailarina y su expareja en torno a la infidelidad.

Sabrina Rojas respaldó a Flor Vigna tras criticar a Luciano Castro

Los actores fueron pareja en la ficción en Casi Ángeles.
play

La reacción de Emilia Attías ante la posibilidad de un romance con Nico Vázquez

últimas noticias

Esto ocurre en paralelo al avance de Israel sobre el territorio de Gaza. 

El papa León XIV remarcó que ningún pueblo del mundo puede ser obligado a un "exilio forzoso"

Hace 14 minutos
Marlece Spesso, madre de Ian Moche. 

La mamá de Ian Moche, sobre Spagnuolo: "Cuando desmintió a Ian, empecé a dudar de su integridad"

Hace 18 minutos
¿Cómo podés endulzar el mate sin azúcar para darle ese toque especial sin caer en los productos artificiales?

Frutas, hierbas y hasta flores comestibles: cómo podés endulzar el mate sin azúcar

Hace 26 minutos
Un destino ideal para desconectar, respirar aire puro y dejarse llevar por la calma única del sur neuquino.

Turismo en Argentina: tiene 300 habitantes, está en el sur y es un pueblito hermoso

Hace 31 minutos
¡Con su combinación de paisajes serranos y alma europea, Villa General Belgrano es de esos destinos que dejan ganas de volver.

Viajar a Córdoba: el destino único que te impacta con sus paisajes europeos

Hace 37 minutos