Escapada cerca de Buenos Aires: el pueblo soñado para relajar de la rutina

Este hermoso destino también es conocido por ser un parador para un viaje de ruta. Dónde queda y cómo llegar.

Qué se puede hacer en este precioso parador cercano a Buenos Aires.

Ante las presiones del día a día por la rutina y el trabajo, muchos argentinos eligen destinos cercanos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para hacer una escapada. En ese sentido, existen muchos pueblos que destacan por su accesibilidad y por su cálido y tranquilo ambiente, que asegura a los visitantes un descanso ideal.

Un destino ideal para desconectar, respirar aire puro y dejarse llevar por la calma única del sur neuquino.
Turismo en Argentina: tiene 300 habitantes, está en el sur y es un pueblito hermoso

Uno de estos destinos es Atalaya, un lugar que combina naturaleza y tranquilidad para desconectar del ruido de la capital. Si bien es popularmente conocido como parada de viajes, es ideal para disfrutar con familia o amigos y relacionarse con el entorno.

Este lugar tuvo su auge, al igual que muchos otros dentro de la provincia, en la época de funcionamiento del tren. Por allí pasaba un ramal del General Roca, que fue inaugurado en 1893 y que hoy es uno de los puntos turísticos más visitados de la zona. Además, Atalaya cuenta con un hospedaje único para jóvenes.

Atalaya
Se trata de una opción distinta, a pocas horas de la Ciudad de Buenos Aires y donde podés disfrutar con familia o amigos.

Dónde queda Atalaya

Atalaya se encuentra al este de la provincia de Buenos Aires, muy próximo a Magdalena, a orillas del Río de La Plata. Asimismo, al norte limita con La Balandra y al sur con Punta Indio. Por otra parte, está ubicado a dos horas en auto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Qué puedo hacer en Atalaya

Durante una visita a Atalaya, existen una serie de actividades que no pueden faltar:

  • Estación de tren: es una de las atracciones principales de Atalaya. Fue inaugurada en 1893 para ser parte del recorrido del Ferrocarril General Roca, pero se cerró en 1979 por la dictadura militar. Hoy funciona como Delegación Municipal y coordina actividades culturales y recreativas.
  • Costa atlántica: aquí se puede ir en familia a las playas públicas con acceso gratuito para disfrutar de la arena, la vista al Río de La Plata y pasar el día tomando mates o haciendo actividades al aire libre. Además, por un costo están disponibles los balnearios privados, que cuentan con baños, parrillas y tiendas.
  • Camping municipal: esta opción popularmente elegida por los más jóvenes cuenta con cabañas, baños públicos, parrillas y un muelle para hacer pesca recreativa en el Arroyo Buñirigo o en el Rio de la Plata. Además, para los amantes de los barcos, se encuentra el Yatch Club Atalaya, club náutico de la zona que durante el año ofrece cursos de timonel de cuatro meses y permite hacer navegación deportiva.
Atalaya, escapadas

Cómo llegar a Atalaya

Para llegar hasta el pueblo desde la capital, existe un camino sencillo en auto. Primero se debe tomar la Autopista Buenos Aires - La Plata en toda su extensión y, llegando al final, cruzar la Ciudad de La Plata para tomar la Ruta Provincial Nº 11, que llega directamente hasta el pueblo costero de Atalaya.

