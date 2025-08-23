Escapada cerca de Buenos Aires: el pueblo soñado para relajar de la rutina

Qué se puede hacer en este precioso parador cercano a Buenos Aires. Turismo Magdalena

Ante las presiones del día a día por la rutina y el trabajo, muchos argentinos eligen destinos cercanos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para hacer una escapada. En ese sentido, existen muchos pueblos que destacan por su accesibilidad y por su cálido y tranquilo ambiente, que asegura a los visitantes un descanso ideal.

Uno de estos destinos es Atalaya, un lugar que combina naturaleza y tranquilidad para desconectar del ruido de la capital. Si bien es popularmente conocido como parada de viajes, es ideal para disfrutar con familia o amigos y relacionarse con el entorno.

Este lugar tuvo su auge, al igual que muchos otros dentro de la provincia, en la época de funcionamiento del tren. Por allí pasaba un ramal del General Roca, que fue inaugurado en 1893 y que hoy es uno de los puntos turísticos más visitados de la zona. Además, Atalaya cuenta con un hospedaje único para jóvenes.

Atalaya Se trata de una opción distinta, a pocas horas de la Ciudad de Buenos Aires y donde podés disfrutar con familia o amigos. Dónde queda Atalaya Atalaya se encuentra al este de la provincia de Buenos Aires, muy próximo a Magdalena, a orillas del Río de La Plata. Asimismo, al norte limita con La Balandra y al sur con Punta Indio. Por otra parte, está ubicado a dos horas en auto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Qué puedo hacer en Atalaya Durante una visita a Atalaya, existen una serie de actividades que no pueden faltar: