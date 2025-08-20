20 de agosto de 2025 Inicio
Si combinás el mate con este elemento que suele estar en tu heladera tendrás múltiples beneficios: cuál es

Una mezcla sencilla puede marcar la diferencia. Sumarle este cítrico ayuda a depurar el cuerpo y a mejorar la digestión.

Por
Su incorporación contribuye a reforzar defensas y a regular la presión arterial.

Pexels

El consumo de mate incorporó nuevos acompañantes a la yerba que potencian su sabor y genera particulares efectos. Una de las más recientes incorporaciones es el limón, el cual ofrece interesantes aportes para la salud que van más allá del disfrute cotidiano.

Según el Instituto Nacional de la Yerba Mate, nueve de cada diez hogares argentinos lo consumen a diario, con un promedio de seis kilos de yerba por persona al año. Esta práctica se adapta con creatividad, y entre sus variantes aparece la combinación con cítricos, especialmente el limón, que multiplica los beneficios.

Incorporar limón al mate es más simple de lo que parece. Por ejemplo, se puede añadir jugo al agua del termo, colocar rodajas en la infusión o directamente en el recipiente. De cualquier manera, el cuerpo recibe los nutrientes y propiedades del cítrico, en especial la vitamina C y el potasio, que contribuyen a reforzar defensas y a regular la presión arterial.

limón
¿Cómo conservar los limones o el jugo de limón?

Qué beneficios tiene tomar mate con limón

El mate con limón es una combinación natural que potencia el organismo de diferentes formas. Una de las principales ventajas se encuentra en el aporte de pectina, fibra presente en el limón que genera sensación de saciedad. Esto lo convierte en un apoyo para quienes buscan controlar la grasa corporal y cuidar el peso de manera saludable.

Otro de sus efectos destacados es el equilibrio que brinda al pH de la piel y de los tejidos internos. El limón, al ser una fruta alcalina, neutraliza la acidez excesiva del organismo y previene complicaciones derivadas de este desbalance. De esta manera, aporta a mantener una piel más saludable y un sistema interno regulado.

El consumo de agua caliente con jugo de limón también estimula el movimiento intestinal. Esta acción favorece la evacuación y, al mismo tiempo, ayuda a eliminar toxinas acumuladas en el intestino gracias a los nutrientes esenciales que aporta al organismo.

Mate

En relación con la digestión, la mezcla de mate y limón resulta un refuerzo ideal. El agua caliente activa el tracto gastrointestinal y, sumada a las propiedades cítricas, mejora el proceso digestivo general. Incluir esta preparación en la rutina diaria puede marcar una diferencia en el bienestar general del cuerpo.

Por último, el limón actúa como un depurador natural. Su poder diurético contribuye a la eliminación de líquidos retenidos y toxinas, al tiempo que favorece la regulación del organismo. Por estas cualidades, se lo considera un aliado muy importante para hacerle frente a la acidez gástrica y mantener un equilibrio interno más saludable.

Gimena Accardi sorprendió con una decisión que lo cambia todo tras confesar su infidelidad a Nico Vázquez

