Cuáles son los beneficios de preparar un mate con miel

Su inclusión potencia el valor nutritivo y suaviza el gusto. Una alternativa saludable para quienes buscan reducir el consumo de azúcar.

Por
Al sumarla a la yerba mate

Al sumarla a la yerba mate, se logra un equilibrio perfecto entre energía, dulzura y bienestar.

Freepik

El mate forma parte de la rutina diaria de millones de personas, y en los últimos años se popularizaron nuevas formas de disfrutarlo con ingredientes que potencian su sabor y sus propiedades. Una de las variantes más elegidas es la combinación con miel, un endulzante natural que no solo aporta un gusto diferente, sino que también ofrece múltiples beneficios para la salud.

La miel es un producto utilizado desde tiempos antiguos tanto en la alimentación como en la medicina natural. Rica en nutrientes y reconocida por sus efectos antibacterianos y antioxidantes, se presenta como una alternativa más saludable frente al azúcar o los edulcorantes artificiales. Al sumarla a la yerba mate, se logra un equilibrio perfecto entre energía, dulzura y bienestar.

Más allá de ser una opción ideal para quienes prefieren bebidas dulces, el mate con miel es una alternativa que fusiona lo clásico y natural con una combinación que le da lugar al cuidado del cuerpo y permite relajarse de manera saludable.

Mate
Esta opción, además de brindar un sabor dulce y exótico sin añadir azúcar, aporta beneficios nutricionales que pueden convertir al mate en una bebida todavía más saludable.

Esta opción, además de brindar un sabor dulce y exótico sin añadir azúcar, aporta beneficios nutricionales que pueden convertir al mate en una bebida todavía más saludable.

Qué beneficios tiene preparar un mate con miel

Incorporar miel al mate ayuda a reemplazar el azúcar y el edulcorante, aportando un sabor más suave y natural. Entre sus principales propiedades se destacan sus efectos antibacterianos, que contribuyen a prevenir y aliviar enfermedades, además de ser fuente de antioxidantes y proteínas. Gracias a estos nutrientes, favorece el descanso, mejora la calidad del sueño y fortalece el organismo.

Otro beneficio muy importante es su aporte energético, ya que la miel aumenta los niveles de glucógeno, un componente que se transforma en energía esencial para órganos vitales como el corazón y el cerebro. También tiene un suave efecto laxante, por lo que resulta útil para hacerle frente al estreñimiento. En épocas de resfríos o malestares en la garganta, su acción calmante la convierte en una aliada natural muy valorada.

Miel

Cómo preparar un mate con miel

Para lograr un mate con miel equilibrado, es recomendable utilizar yerba orgánica, ya que genera menos acidez. El agua debe calentarse sin llegar a hervir, por lo que lo ideal es que no supere los 80 grados para evitar que la yerba pierda sabor rápidamente. Una vez en el termo, se puede añadir una cucharada de miel y mezclar bien antes de comenzar a cebar.

Otra forma de disfrutarlo es incorporar la miel directamente en el mate. Se llena el recipiente con yerba hasta tres cuartas partes, dejando un espacio libre para la bombilla. En ese hueco se coloca una cucharadita de miel, que se irá mezclando con el agua a medida que se cebe. Si con el tiempo se percibe que la dulzura disminuye, se puede agregar un poco más según la preferencia personal.

