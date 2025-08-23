23 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Por qué las canas pueden fortalecer el cabello y hacen lucir tu pelo de forma única

Lucir una cabellera gris con orgullo puede ser beneficioso para la salud capilar. Con cuidados adecuados, este color se convierte en un símbolo de estilo y fortaleza.

Por
Existen recomendaciones de profesionales que permiten lograr un resultado saludable.
Existen recomendaciones de profesionales que permiten lograr un resultado saludable.Pexels

Tener el pelo con canas está lejos de ser un signo negativo, ya que se convirtió en una expresión de autenticidad y cuidado personal. Cada vez más mujeres eligen dejar crecer sus canas de manera natural, adoptando un estilo que resalta la belleza real y que, además, puede aportar beneficios para la salud capilar.

Su auge responde al interés de la Generación Z y de fanáticos del mundo fashion que buscan piezas versátiles y personalizadas.
Te puede interesar:

No más Labubus: así son los beauty bag charms, la nueva moda en el mundo de la belleza

Este fenómeno no es nuevo, pero en los últimos años fue ganando fuerza gracias a figuras públicas que decidieron mostrarse con orgullo. Celebridades como Andie MacDowell o Jennifer Aniston compartieron su visión positiva sobre el envejecimiento y la aparición de las canas, inspirando a miles de mujeres a optar por un look más libre y sin artificios. El mensaje que transmiten es claro: lo importante no es ocultar el paso del tiempo, sino priorizar el bienestar y la vitalidad del pelo.

Para quienes se encuentran en plena transición hacia un pelo canoso, existen recomendaciones de profesionales que permiten lograr un resultado saludable, estilizado y que les favorecen. Con cuidados adecuados y técnicas menos agresivas, es posible disfrutar de una cabellera gris luminosa, fuerte y con personalidad, evitando procesos que puedan dañar la fibra capilar.

Canas
Según la IA, las canas prematuras son más frecuentes de lo que se suele pensar y se deben a la pérdida de melanina, el pigmento natural que da color al cabello.

Según la IA, las canas prematuras son más frecuentes de lo que se suele pensar y se deben a la pérdida de melanina, el pigmento natural que da color al cabello.

Por qué tener un pelo canoso puede ser mejor para tu salud

Dar el paso hacia un pelo con canas trae consigo ventajas que van más allá de lo estético. Según la estilista Pilar García, experta con más de 30 años en el sector, lo primero es elegir un corte que se adapte a las facciones y que elimine progresivamente los restos de tinte, facilitando así el crecimiento natural. De esta forma, la transición se vuelve más cómoda y favorece más a la imagen.

Para suavizar la diferencia entre el color teñido y el tono natural, existen alternativas como el barro natural o los reflejos. Ambos métodos permiten integrar el crecimiento de la cana sin recurrir a decoloraciones, las cuales son altamente agresivas para la fibra capilar. El barro aporta una leve tonalidad uniforme, mientras que los reflejos distribuyen mechas en diferentes matices que iluminan el rostro y reducen el contraste.

Canas
La IA indicó que las canas prematuras representan un riesgo en muy pocos casos. Conoce qué otros detalles aportó.

La IA indicó que las canas prematuras representan un riesgo en muy pocos casos. Conoce qué otros detalles aportó.

Los especialistas advierten que la decoloración fuerte puede debilitar el pelo, dejándolo seco, quebradizo y sin vida. En su lugar, recomiendan un mantenimiento periódico con cortes mensuales que eliminen poco a poco los restos de tinte. Este cuidado, acompañado de hidrataciones constantes, ayuda a potenciar el brillo natural de las canas y a conseguir un aspecto más luminoso y saludable.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Su éxito se encuentra en combinar sencillez con resultados visibles.

Qué es la Hiperemia facial, la nueva moda para lucir la piel como nunca antes

¿Cómo hacer para que tu piel luzca de la mejor manera en cualquier momento del año?.

Efecto cara lavada: cómo hacer para que tu piel luzca de la mejor manera en cualquier momento del año

Estas tecnologías están transformando la forma en que se aborda la prevención del envejecimiento.

Estas son las cinco tendencias más utilizadas por las mujeres mayores de 50 años para prevenir las arrugas

El cuero cabelludo actúa como la base sobre la que se construye la salud capilar. 

Por qué el cuidado del cuero cabelludo es un punto clave para mostrar el pelo con una belleza única

 En su última recopilación de consejos, la empresaria compartió estrategias fáciles de adaptar.

Una famosa de nivel mundial reveló los seis tips para mantenerse a la moda en el mundo de la belleza: qué dijo

El pelo de la Princesa de Gales viene siendo objeto de admiración en todo el mundo.

Cuál es el secreto de Kate Middleton para tener el pelo ideal y cómo lo fue perfeccionando con los años

Rating Cero

¿Cuál es la película con exorcismos y monjas que está como tendencia en Netflix?
play

Terror y demonios: cuál es la película con exorcismos y monjas que está como tendencia en Netflix

“Prey for the Devil” (“La luz del diablo”, en español), es una nueva película de terror que se estrenó en Netflix y ya es tendencia.
play

Prey for the Devil es la terrorífica película con exorcismos que es furor en Netflix: cuál es la trama

Un detalle que ha encendido las redes sociales es la posible participación de Ryan Reynolds como Deadpool. Aunque Marvel no confirmó esta aparición, el propio actor compartió una imagen en su cuenta de Instagram.

Rumor: quién es la gran estrella de Marvel que podría aparecer en Avengers Doomsday

El video de Gimena Accardi y Andrés Gil promocionando la obra.

Publicaron un video de Gimena Accardi y Andrés Gil tras los rumores de romance

El fallecimiento ocurrió durante la grabación de la serie que protagoniza Lily Collins. 

Tragedia en el rodaje de Emily en París: murió el asistente de dirección frente a sus compañeros

Gimena Accardi viajó a Bahía Blanca con Andrés Gil

A horas de firmar el divorcio con Nico Vázquez, Gimena Accardi viajó a Bahía Blanca con Andrés Gil

últimas noticias

Ricardo López Murphy, Graciela Ocaña e Itai Hagman

Fuerte repudio de la oposición y sectores dialoguistas por el escándalo de corrupción que salpica al Gobierno

Hace 7 minutos
Donald Trump durante su visita a la cárcel Alligator Alcatraz.

Prohíben al gobierno de Donald Trump seguir utilizando la cárcel de 'Alligator Alcatraz'

Hace 17 minutos
Comienza US Open, el último GS del año.

US Open 2025: los tenistas argentinos y el gran desafío de llegar a la segunda semana del Grand Slam

Hace 54 minutos
El servicio acumulaba cuestionamientos que finalmente desembocaron en su cancelación.

Adiós a MagisTV: el riesgoso motivo por el que la app fue cancelada

Hace 1 hora
¿Cuál es el mejor ritual de dinero para la Luna Nueva en Virgo?.

¿Cuál es el mejor ritual de dinero para la Luna Nueva en Virgo?

Hace 1 hora