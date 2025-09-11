Expertos revelaron qué significa que aparezcan lagartijas en tu casa En el Feng Shui, estos animales están relacionados a un símbolo muy especial. Además, ayudan a mantener la casa libre de insectos de forma natural. Por







G﻿racias a sus hábitos alimenticios, controlan de forma natural la presencia de insectos dentro de las viviendas. Freepik

Durante los meses cálidos, no es extraño cruzarse con pequeñas lagartijas en balcones, terrazas y hasta dentro de las casas o departamentos. Aunque para algunos resulten molestas, lo cierto es que estos reptiles inofensivos están rodeados de creencias positivas y, según la filosofía oriental, su presencia trae consigo energías favorables.

El Feng Shui, disciplina que estudia la armonía de los espacios, sostiene que las lagartijas no solo cumplen un rol protector, sino que también simbolizan prosperidad y renovación. Lejos de ser un problema, su llegada al hogar puede interpretarse como una señal de equilibrio y como un buen augurio para quienes habitan la vivienda.

Más allá de lo espiritual, los especialistas destacan que estos animales cumplen una función práctica muy beneficiosa, ya que son insecticidas naturales. Al alimentarse de mosquitos, cucarachas, polillas o arañas, ayudan a mantener la casa libre de plagas de manera ecológica y sin necesidad de productos químicos.

Lagartija Freepik Cuál es el significado de que aparezcan lagartijas en tu casa La tradición del Feng Shui asocia a las lagartijas con visitas de seres espirituales protectores que resguardan el bienestar del hogar. Según esta corriente, su aparición está vinculada con la fertilidad, la serenidad y la posibilidad de renovación hacia etapas más prósperas. Encontrarlas en casa es considerado un indicio de que el espacio mantiene un buen flujo de energía y que sus habitantes se encaminan hacia un futuro prometedor.

Patricia Traversa, especialista en Feng Shui y creadora del método de Decodificación Ambiental, resalta que además de su simbolismo, las lagartijas son aliadas prácticas en la convivencia diaria. Estos pequeños reptiles son pertenecientes a la especie Tarentola Mauritanica y gracias a sus hábitos alimenticios, controlan de forma natural la presencia de insectos dentro de las viviendas.