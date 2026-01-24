Esto le pasa al cuerpo y a la piel si comés dos kiwis por día Un hábito simple con efectos visibles en el organismo. La constancia marca la diferencia en la salud general. Por + Seguir en







El consumo sostenido de esta fruta muestra resultados que explican por qué despierta tanto interés. Freepik

Comer dos kiwis por día se asocia con mejoras visibles en la piel y en los procesos de regeneración celular.

Estudios vinculan esta fruta con una mejor calidad del descanso nocturno y menos interrupciones al dormir.

Su perfil nutricional impacta positivamente en el estado de ánimo y la vitalidad general.

También aporta beneficios digestivos y cardiovasculares respaldados por investigaciones europeas. Incorporar dos kiwis diarios a la alimentación puede generar cambios concretos en el bienestar general. Investigaciones realizadas por la Universidad de Otago y otros centros europeos observaron que esta fruta tiene efectos positivos tanto en el cuerpo como en la piel, con impacto en el descanso, la digestión y la salud metabólica.

Más allá de su sabor y su fácil consumo, el kiwi se destaca por su alta densidad de nutrientes. Su contenido de vitaminas, antioxidantes y compuestos bioactivos lo convierte en una opción frecuente dentro de las recomendaciones de alimentación saludable, especialmente cuando se busca sumar alimentos con múltiples beneficios.

Estos efectos no se limitan a un solo aspecto del organismo, sino que se reflejan en distintos sistemas. Desde la piel hasta el estado de ánimo, el consumo sostenido de esta fruta muestra resultados que explican por qué despierta tanto interés en el ámbito científico.

Kiwi Freepik Qué le pasa al cuerpo y a la piel si comés dos kiwis por día Uno de los primeros beneficios observados se da a nivel cutáneo. La vitamina C presente en el kiwi actúa desde el interior del organismo y llega a las distintas capas de la piel. Según explicó la profesora Margreet Vissers, este nutriente puede ser clave para la producción de colágeno y la regeneración celular, lo que favorece una piel más firme y una cicatrización más eficiente cuando se supera la ingesta mínima recomendada.

El impacto también alcanza al descanso nocturno. Investigaciones realizadas en el Reino Unido asociaron el consumo de kiwi con una mejor higiene del sueño, debido a su aporte de serotonina, sustancia que participa en la producción de melatonina. En deportistas que incorporaron dos kiwis antes de dormir se registró una menor interrupción del sueño.

kiwi En paralelo, se detectaron mejoras en el estado de ánimo y en la sensación de energía diaria. Gracias a su concentración de antioxidantes, el kiwi puede aumentar los niveles de vitalidad en pocos días y contribuir a aliviar síntomas vinculados a la falta de ánimo. Por último, esta fruta mostró efectos favorables sobre la digestión y la salud cardiovascular. Estudios la relacionan con alivio del estreñimiento crónico y beneficios en personas con síndrome de intestino irritable. Además, investigaciones realizadas en Noruega indicaron una reducción del 13 % en los triglicéridos y una mayor estabilidad en los valores de presión arterial.