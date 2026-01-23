Este truco para comer el arroz es clave para la longevidad según expertos: cuál es Un especialista en alimentación asegura que cocinarlo y dejarlo enfriar en la heladera potencia sus beneficios para el organismo. Por + Seguir en







Existe un truco para comer el arroz es clave para la longevidad según expertos. Freepik

Un pequeño cambio en la forma de consumir arroz puede mejorar la salud intestinal

El enfriado posterior a la cocción modifica la estructura del almidón

Se genera un tipo de carbohidrato que no se digiere fácilmente

Es un hábito simple, accesible y fácil de incorporar en la rutina diaria Este truco para comer el arroz es clave para la longevidad según expertos: un gesto simple en la cocina puede transformar un alimento cotidiano en un aliado para la salud intestinal y la longevidad, ¿cuál es?

Según William Li, médico e investigador especializado en nutrición, al enfriar el arroz ya cocido, el almidón se transforma en almidón resistente, un tipo de carbohidrato que no se digiere y llega intacto al intestino, donde alimenta bacterias beneficiosas del microbioma.

Este proceso sencillo —cocinar, enfriar y consumir al día siguiente— puede aplicarse también a otros alimentos como las papas.

William Li El truco del arroz que favorece la longevidad A partir de un estudio sobre el microbioma de personas centenarias, Li identificó cuatro bacterias clave asociadas a una vida más larga y saludable:

Akkermansia : reduce la inflamación y mejora la salud metabólica

: reduce la inflamación y mejora la salud metabólica Odoribacter : fortalece el sistema inmunológico

: fortalece el sistema inmunológico Oscillibacter : se vincula con un mejor perfil lipídico y sensibilidad a la insulina

: se vincula con un mejor perfil lipídico y sensibilidad a la insulina Christensenella: asociada a una mejor salud vascular El almidón resistente funciona como alimento para estas bacterias, ayudando a que crezcan y se mantengan activas.

inteligencia artificial El estilo de arroz más rico para preparar y comer según la inteligencia artificial. Por qué enfriar el arroz cambia todo El cambio de temperatura modifica la estructura química del almidón, lo que reduce su impacto glucémico y lo convierte en un nutriente ideal para el intestino. En lugar de elevar rápidamente el azúcar en sangre, favorece un ecosistema intestinal más saludable.