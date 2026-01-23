23 de enero de 2026 Inicio
Este truco para comer el arroz es clave para la longevidad según expertos: cuál es

Un especialista en alimentación asegura que cocinarlo y dejarlo enfriar en la heladera potencia sus beneficios para el organismo.

Existe un truco para comer el arroz es clave para la longevidad según expertos.

Existe un truco para comer el arroz es clave para la longevidad según expertos.

  • Un pequeño cambio en la forma de consumir arroz puede mejorar la salud intestinal
  • El enfriado posterior a la cocción modifica la estructura del almidón
  • Se genera un tipo de carbohidrato que no se digiere fácilmente
  • Es un hábito simple, accesible y fácil de incorporar en la rutina diaria

Este truco para comer el arroz es clave para la longevidad según expertos: un gesto simple en la cocina puede transformar un alimento cotidiano en un aliado para la salud intestinal y la longevidad, ¿cuál es?

Según William Li, médico e investigador especializado en nutrición, al enfriar el arroz ya cocido, el almidón se transforma en almidón resistente, un tipo de carbohidrato que no se digiere y llega intacto al intestino, donde alimenta bacterias beneficiosas del microbioma.

Este proceso sencillo —cocinar, enfriar y consumir al día siguiente— puede aplicarse también a otros alimentos como las papas.

William Li

El truco del arroz que favorece la longevidad

A partir de un estudio sobre el microbioma de personas centenarias, Li identificó cuatro bacterias clave asociadas a una vida más larga y saludable:

  • Akkermansia: reduce la inflamación y mejora la salud metabólica
  • Odoribacter: fortalece el sistema inmunológico
  • Oscillibacter: se vincula con un mejor perfil lipídico y sensibilidad a la insulina
  • Christensenella: asociada a una mejor salud vascular

El almidón resistente funciona como alimento para estas bacterias, ayudando a que crezcan y se mantengan activas.

inteligencia artificial
El estilo de arroz más rico para preparar y comer según la inteligencia artificial.

El estilo de arroz más rico para preparar y comer según la inteligencia artificial.

Por qué enfriar el arroz cambia todo

El cambio de temperatura modifica la estructura química del almidón, lo que reduce su impacto glucémico y lo convierte en un nutriente ideal para el intestino. En lugar de elevar rápidamente el azúcar en sangre, favorece un ecosistema intestinal más saludable.

