Esto le pasa al cuerpo si dormís mal durante tres noches consecutivas: prestá atención

Según un estudio, apenas tres días de poco descanso son suficientes para ver efectos negativos en el cuerpo. A qué se debe y cuáles son los riesgos.

Expertos advierten que dormir mal tiene consecuencias en el metabolismo.

Expertos advierten que dormir mal tiene consecuencias en el metabolismo.

  • Un estudio de la Universidad de Uppsala, en Suecia, analizó los efectos de la falta de sueño en el cuerpo.
  • Según los investigadores, tres noches consecutivas de poco descanso son suficientes para ver consecuencias negativas.
  • La falta de sueño aumenta la producción de proteínas inflamatorias, que pueden deteriorar los vasos sanguíneos y el corazón.
  • También reduce los efectos positivos de la actividad física.

Si tenés semanas complicadas, cargadas de trabajo y responsabilidades, o manejás horarios rotativos, es normal que algunos días tengas menos horas de descanso que otros. Sin embargo, expertos advierten que dormir mal durante al menos tres noches seguidas ya es suficiente para empezar a ver consecuencias en el cuerpo.

Así lo demostró un estudio de la Universidad de Uppsala, en Suecia, que se publicó en Biomarker Research. La investigación siguió a 16 hombres jóvenes y sanos, y monitoreó tanto su alimentación como su actividad física y exposición a la luz. En la primera fase, durmieron unas 8,5 horas por noche, la recomendación habitual.

En la segunda etapa del estudio, en cambio, bajaron las horas de sueño a apenas 4,25 por noche. Después de tres días a este ritmo, los análisis de sangre de los participantes mostraron que la falta de descanso adecuado tiene consecuencias a nivel inflamatorio y metabólico.

Qué le pasa al cuerpo si dormís mal durante tres noches consecutivas

La investigación de la Universidad de Uppsala encontró que dormir mal durante tres noches consecutivas genera un aumento significativo de las proteínas inflamatorias, unas moléculas que el cuerpo libera como respuesta al estrés. Si se mantienen a niveles elevados, pueden deteriorar los vasos sanguíneos.

En el largo plazo, estas proteínas inflamatorias pueden vincularse con el desarrollo de insuficiencias cardíacas o enfermedades coronarias. Aunque su función es reparar tejidos, combatir patógenos y activar el sistema inmunológico, el daño se genera cuando su respuesta es descontrolada.

Otra consecuencia de dormir mal, según el estudio, es que la falta de descanso anula los beneficios de la actividad física. El ejercicio libera proteínas buenas para el cerebro y el corazón; sin embargo, en los participantes que dormían pocas horas por noche, esta respuesta positiva fue mucho más débil.

