Cuáles son los 2 hábitos que recomienda un oncólogo de 97 años para potenciar la longevidad

Silvio Garattini es uno de los mayores expertos mundiales en longevidad y su experiencia demuestra cómo estas conductas virtuosas son beneficiosas para vivir más años.

Por
Según el experto

Según el experto, dos hábitos son esenciales para una vida saludable y una mayor esperanza de vida. El primero es la actividad física.

  • Con 97 años, Silvio Garattini es, sin duda, uno de los principales expertos en longevidad del mundo. Oncólogo, farmacólogo y fundador del Instituto Mario Negri, además de autor de varios libros de divulgación científica.
  • Uno de los "secretos" de esta caminata diaria es hacerlo a un ritmo relativamente rápido para mantener la capacidad aeróbica y mantenerse en forma incluso a una edad avanzada.
  • Además de caminar, Garattini afirma que es necesario comer bien. Y comer poco.
  • En cuanto al ayuno, la postura de Garattini es clara: "Algunas investigaciones han demostrado que no hubo diferencia entre quienes comieron libremente y quienes dejaron pasar 10 o 12 horas entre comidas. Repito, lo importante es comer poco, aunque comas cinco veces al día; lo importante es el total".

Con 97 años, Silvio Garattini es, sin duda, uno de los principales expertos en longevidad del mundo. Oncólogo, farmacólogo y fundador del Instituto Mario Negri, además de autor de varios libros de divulgación científica, Garattini es entrevistado regularmente por medios nacionales e internacionales para comprender los hábitos que pueden ayudarnos a vivir más y mejor.

El consumo sostenido de esta fruta muestra resultados que explican por qué despierta tanto interés.
Esto le pasa al cuerpo y a la piel si comés dos kiwis por día

Según el experto, dos hábitos son esenciales para una vida saludable y una mayor esperanza de vida. El primero es la actividad física: Garattini, en particular, ha enfatizado repetidamente la importancia de caminar unas pocas decenas de minutos al día.

Qué hábitos son claves para la longevidad según el experto

El primero es la actividad física: Garattini, en particular, ha enfatizado repetidamente la importancia de caminar unas pocas decenas de minutos al día.

El segundo "comportamiento virtuoso" para la longevidad se refiere a la alimentación: no es correcto hablar de dieta en el sentido de un régimen para bajar de peso, sino que, según el investigador, es apropiado comer en pequeñas cantidades y de forma saludable. "Una dieta debe ser variada y moderada", afirmó el fundador del Instituto Mario Negri. "Una dieta variada significa comer un poco de todo para obtener los micro y macronutrientes que necesitamos. Además, hoy en día, dado que los alimentos están contaminados, comer variado ayuda a evitar la acumulación de un contaminante en particular".

Corriere della Sera publicó una larga entrevista con Silvio Garattini, en la que afirmaba caminar unos 5 kilómetros al día. Uno de los "secretos" de esta caminata diaria es hacerlo a un ritmo relativamente rápido para mantener la capacidad aeróbica y mantenerse en forma incluso a una edad avanzada.

Se puede empezar a practicar esta actividad física incluso a los 80 años. "Es mejor que estar parado", es su sencilla pero sincera motivación. ¿Cuál es la cantidad adecuada de caminata diaria? "La cantidad adecuada es entre 150 y 300 minutos a la semana; hacer más no aporta ningún beneficio", advierte Garattini, y añade que "muchas enfermedades crónicas son causadas por malos hábitos de vida. Tenemos 4,5 millones de diabéticos, que luego sufren problemas de visión, cardiovasculares y renales, que podrían evitarse. Así como el 40% de los cánceres podrían evitarse, cada año en Italia mueren 180.000 personas a causa de ellos".

Además de caminar, Garattini afirma que es necesario comer bien. Y comer poco: "Como decían nuestros mayores: hay que levantarse de la mesa con un poco de hambre. Las investigaciones han demostrado que con una reducción del 30 % en la ingesta de alimentos, se vive un 20 % más. Comer poco influye en la longevidad".

En cuanto al ayuno, la postura de Garattini es clara: "Algunas investigaciones han demostrado que no hubo diferencia entre quienes comieron libremente y quienes dejaron pasar 10 o 12 horas entre comidas. Repito, lo importante es comer poco, aunque comas cinco veces al día; lo importante es el total".

