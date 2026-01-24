Cuáles son los 2 hábitos que recomienda un oncólogo de 97 años para potenciar la longevidad

Según el experto, dos hábitos son esenciales para una vida saludable y una mayor esperanza de vida. El primero es la actividad física.
Freepik
Con 97 años, Silvio Garattini es, sin duda, uno de los principales expertos en longevidad del mundo. Oncólogo, farmacólogo y fundador del Instituto Mario Negri, además de autor de varios libros de divulgación científica.
Con 97 años, Silvio Garattini es, sin duda, uno de los principales expertos en longevidad del mundo. Oncólogo, farmacólogo y fundador del Instituto Mario Negri, además de autor de varios libros de divulgación científica, Garattini es entrevistado regularmente por medios nacionales e internacionales para comprender los hábitos que pueden ayudarnos a vivir más y mejor.
Silvio Garattini es uno de los mayores expertos mundiales en longevidad y su experiencia demuestra cómo estas conductas virtuosas son beneficiosas para vivir más años.
Qué hábitos son claves para la longevidad según el experto
El segundo "comportamiento virtuoso" para la longevidad se refiere a la alimentación: no es correcto hablar de dieta en el sentido de un régimen para bajar de peso, sino que, según el investigador, es apropiado comer en pequeñas cantidades y de forma saludable. "Una dieta debe ser variada y moderada", afirmó el fundador del Instituto Mario Negri. "Una dieta variada significa comer un poco de todo para obtener los micro y macronutrientes que necesitamos. Además, hoy en día, dado que los alimentos están contaminados, comer variado ayuda a evitar la acumulación de un contaminante en particular".
Corriere della Sera publicó una larga entrevista con Silvio Garattini, en la que afirmaba caminar unos 5 kilómetros al día. Uno de los "secretos" de esta caminata diaria es hacerlo a un ritmo relativamente rápido para mantener la capacidad aeróbica y mantenerse en forma incluso a una edad avanzada.
Se puede empezar a practicar esta actividad física incluso a los 80 años. "Es mejor que estar parado", es su sencilla pero sincera motivación. ¿Cuál es la cantidad adecuada de caminata diaria? "La cantidad adecuada es entre 150 y 300 minutos a la semana; hacer más no aporta ningún beneficio", advierte Garattini, y añade que "muchas enfermedades crónicas son causadas por malos hábitos de vida. Tenemos 4,5 millones de diabéticos, que luego sufren problemas de visión, cardiovasculares y renales, que podrían evitarse. Así como el 40% de los cánceres podrían evitarse, cada año en Italia mueren 180.000 personas a causa de ellos".
Además de caminar, Garattini afirma que es necesario comer bien. Y comer poco: "Como decían nuestros mayores: hay que levantarse de la mesa con un poco de hambre. Las investigaciones han demostrado que con una reducción del 30 % en la ingesta de alimentos, se vive un 20 % más. Comer poco influye en la longevidad".
En cuanto al ayuno, la postura de Garattini es clara: "Algunas investigaciones han demostrado que no hubo diferencia entre quienes comieron libremente y quienes dejaron pasar 10 o 12 horas entre comidas. Repito, lo importante es comer poco, aunque comas cinco veces al día; lo importante es el total".