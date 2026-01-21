Esto le pasa al cuerpo si dejás de consumir sal en exceso Ajustar la ingesta diaria impacta de forma positiva en la salud general. Pequeños cambios en la cocina pueden generar beneficios sostenidos a largo plazo. Por + Seguir en







La población adulta consume más del doble de la cantidad diaria recomendada. Freepik

Reducir la sal ayuda a bajar la presión arterial y disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

El consumo excesivo de sodio está vinculado a millones de muertes prevenibles cada año.

El organismo necesita sodio en cantidades mínimas, pero el problema actual es el exceso.

Existen alternativas simples para dar sabor a las comidas sin recurrir al salero. La reducción del consumo de sal tiene efectos directos sobre el funcionamiento del cuerpo y la prevención de distintas enfermedades. Aunque el sodio cumple un rol esencial en procesos vitales, su ingesta en niveles elevados se transformó en un problema de salud pública a nivel mundial.

Según la Organización Mundial de la Salud, la población adulta consume más del doble de la cantidad diaria recomendada. Este exceso suele estar asociado no solo al uso del salero, sino también a la presencia de sodio oculto en alimentos industrializados que no siempre tienen un sabor salado evidente.

Dejar de consumir sal en exceso necesita de un proceso de adaptación, tanto fisiológico como sensorial. Con el tiempo, el paladar se ajusta y permite percibir mejor los sabores naturales de los alimentos, mientras el cuerpo comienza a registrar mejoras en distintos indicadores de salud.

sal gruesa Qué le pasa al cuerpo si dejás de consumir sal en exceso El sodio es un mineral necesario para regular el volumen sanguíneo, la presión arterial y la transmisión de los impulsos nerviosos, además de intervenir en la contracción y relajación muscular. Sin embargo, estas funciones requieren cantidades muy bajas, equivalentes a menos de medio gramo de sal por día, una cifra muy inferior a la que se consume habitualmente.

Cuando se reduce la ingesta excesiva, uno de los principales beneficios es la disminución de la presión arterial, tanto en personas sanas como en quienes ya tienen hipertensión. Esto se traduce en un menor riesgo de infartos, accidentes cerebrovasculares y otras enfermedades cardiovasculares, responsables de una gran proporción de muertes evitables cada año.

Consumo sal Freepik El exceso sostenido de sal también se asocia con otras patologías, como problemas renales, mayor riesgo de osteoporosis y cáncer de estómago. Al limitar el sodio, el organismo logra un mejor equilibrio de líquidos y reduce la sobrecarga sobre órganos clave, como los riñones y el sistema circulatorio. Desde el punto de vista del gusto, al principio las comidas pueden percibirse insípidas. Pese a eso, las papilas gustativas se adaptan progresivamente y permiten disfrutar de los alimentos sin necesidad de agregar sal. Además, el uso de hierbas, especias y condimentos naturales, junto con una mayor ingesta de frutas y verduras ricas en potasio, hace más fácil este cambio y mejora la calidad general de la alimentación.