Escuchó algo en el trabajo, fue al médico y obtuvo un diagnóstico inesperado: a su hermana le pasaba lo mismo El caso abrió el debate sobre las enfermedades que pueden tener un componente familiar y la necesidad de un diagnóstico temprano. Por + Seguir en







Las hermanas que descubrieron una enfermedad terminal tras una consulta

El caso de las gemelas se conoció a través de un informe de TV en septiembre.

Todo empezó cuando Cristiane vio a una compañera con cáncer y decidió hacerse un autoexamen. Detectó un bulto, fue al médico y le confirmaron cáncer de mama.

Cristina se examinó también y, luego de su consulta médica, recibió el mismo diagnóstico.

Ambas siguieron el tratamiento y lograron recuperarse, manteniendo una actitud optimista durante el proceso. Un comentario casual en el trabajo fue el punto de partida de una historia que terminó con un diagnóstico médico tan inesperado como revelador. Lo que parecía una simple coincidencia encendió una alarma que llevó a una mujer a consultar con un especialista, sin imaginar que ese paso iba a cambiar por completo la manera en la que entendía lo que le estaba ocurriendo a su cuerpo.

A partir de esa consulta, comenzaron una serie de estudios que sacaron a la luz un problema de salud que había pasado desapercibido durante años. Lo más llamativo del caso no fue solo el resultado, sino el descubrimiento de que su hermana atravesaba una situación similar, con síntomas casi idénticos y una historia que parecía correr en paralelo.

Qué descubrieron las dos mujeres tras escuchar un diagnóstico inesperado cancer-mama.jpg La historia de Cristina y Cristiane se hizo conocida públicamente en septiembre de este año a partir de un informe emitido por un programa de televisión local. Las hermanas gemelas, oriundas del estado de Minas Gerais, en el sudeste de Brasil, recibieron en 2024 un diagnóstico que cambiaría por completo sus vidas.

Todo comenzó cuando Cristiane llegó a su trabajo y notó que una compañera estaba atravesando un tratamiento contra el cáncer de mama. Esa imagen la dejó pensando durante todo el día y, ya en su casa, decidió realizarse un autoexamen. Fue entonces cuando detectó un bulto en su seno izquierdo. Alarmada, pidió turno con un ginecólogo, quien luego la derivó a un especialista en mastología. Tras los estudios correspondientes, los médicos confirmaron el diagnóstico: tenía cáncer de mama.

Al enterarse de lo que estaba pasando su hermana, Cristina resolvió hacerse también un autoexamen y, casi de inmediato, encontró una protuberancia en el mismo lugar. Poco después, recibió la misma confirmación médica.

Las dos iniciaron el tratamiento indicado y, con el paso del tiempo, lograron superarlo. Cristina recordó que, durante todo el proceso, mantuvo una mirada positiva y sostuvo que, aunque muchas veces el cáncer se asocia a un final inevitable, ella siempre confió en que ambas iban a salir adelante, como finalmente ocurrió.