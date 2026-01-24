24 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Escuchó algo en el trabajo, fue al médico y obtuvo un diagnóstico inesperado: a su hermana le pasaba lo mismo

El caso abrió el debate sobre las enfermedades que pueden tener un componente familiar y la necesidad de un diagnóstico temprano.

Por
Las hermanas que descubrieron una enfermedad terminal tras una consulta

Las hermanas que descubrieron una enfermedad terminal tras una consulta

  • El caso de las gemelas se conoció a través de un informe de TV en septiembre.
  • Todo empezó cuando Cristiane vio a una compañera con cáncer y decidió hacerse un autoexamen. Detectó un bulto, fue al médico y le confirmaron cáncer de mama.
  • Cristina se examinó también y, luego de su consulta médica, recibió el mismo diagnóstico.
  • Ambas siguieron el tratamiento y lograron recuperarse, manteniendo una actitud optimista durante el proceso.

Un comentario casual en el trabajo fue el punto de partida de una historia que terminó con un diagnóstico médico tan inesperado como revelador. Lo que parecía una simple coincidencia encendió una alarma que llevó a una mujer a consultar con un especialista, sin imaginar que ese paso iba a cambiar por completo la manera en la que entendía lo que le estaba ocurriendo a su cuerpo.

El método perfecto para potenciar las horas en el gimasio y lucir esa cintura. 
Te puede interesar:

Los ejercicios sencillos para tener una cintura más definida en el verano 2026

A partir de esa consulta, comenzaron una serie de estudios que sacaron a la luz un problema de salud que había pasado desapercibido durante años. Lo más llamativo del caso no fue solo el resultado, sino el descubrimiento de que su hermana atravesaba una situación similar, con síntomas casi idénticos y una historia que parecía correr en paralelo.

Qué descubrieron las dos mujeres tras escuchar un diagnóstico inesperado

cancer-mama.jpg

La historia de Cristina y Cristiane se hizo conocida públicamente en septiembre de este año a partir de un informe emitido por un programa de televisión local. Las hermanas gemelas, oriundas del estado de Minas Gerais, en el sudeste de Brasil, recibieron en 2024 un diagnóstico que cambiaría por completo sus vidas.

Todo comenzó cuando Cristiane llegó a su trabajo y notó que una compañera estaba atravesando un tratamiento contra el cáncer de mama. Esa imagen la dejó pensando durante todo el día y, ya en su casa, decidió realizarse un autoexamen. Fue entonces cuando detectó un bulto en su seno izquierdo. Alarmada, pidió turno con un ginecólogo, quien luego la derivó a un especialista en mastología. Tras los estudios correspondientes, los médicos confirmaron el diagnóstico: tenía cáncer de mama.

Al enterarse de lo que estaba pasando su hermana, Cristina resolvió hacerse también un autoexamen y, casi de inmediato, encontró una protuberancia en el mismo lugar. Poco después, recibió la misma confirmación médica.

Las dos iniciaron el tratamiento indicado y, con el paso del tiempo, lograron superarlo. Cristina recordó que, durante todo el proceso, mantuvo una mirada positiva y sostuvo que, aunque muchas veces el cáncer se asocia a un final inevitable, ella siempre confió en que ambas iban a salir adelante, como finalmente ocurrió.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Existe un truco para comer el arroz es clave para la longevidad según expertos.

Este truco para comer el arroz es clave para la longevidad según expertos: cuál es

Este ejercicio es perfecto para hacer en la comodidad del hogar. 

Este es el ejercicio súper sencillo y que es perfecto para fortalecer el cuerpo y la mente

Los batidos proteícos están de moda pero hay que saber cómo incorporarlos a la dieta. 

Esto le pasa al cuerpo si se consume proteínas en exceso: te sorprenderá

Este tejido cumple un rol central en la forma de envejecer, ya que condiciona la movilidad, la capacidad de adaptación y la autonomía.

Músculo por sobre pérdida de grasa: esta es la importante clave para la longevidad según expertos

Expertos advierten que dormir mal tiene consecuencias en el metabolismo.

Esto le pasa al cuerpo si dormís mal durante tres noches consecutivas: prestá atención

Es un ejercicio muy sencillo con gran impacto en la salud. 

El ejercicio sencillo para proteger las rodillas y no tener problemas

Rating Cero

Este es el nuevo k-drama que combina romanticismo con mitología y ya es furor en Netflix.
play

Este es el nuevo k-drama que combina romanticismo con mitología y ya es furor en Netflix: cómo encontrarlo

Desde Netflix describieron la producción como una historia de “química instantánea y diálogos ágiles”.
play

Lo nuevo en Netflix: cuál es la trama de Humana por accidente, el k-drama que se acaba de estrenar

La renovación estética marcó un quiebre con su imagen más reconocida.

La impresionante transformación de Santi Maratea: "Como en el colegio, ¿me bancan?"

Maxi López se lució en una fiesta con un look elegante y con onda. 

El elegante look de Maxi López y sus lentes que se robaron todas las miradas

Antonela Roccuzzo deslumbró con sus looks en redes sociales.

Adiós al jean wide leg: las tres opciones con las que Antonela Roccuzzo impone moda

Maxi López mantiene una buena relación con la madre de sus hijos mayores, Wanda Nara.

Maxi López reveló lo que más lamenta de su matrimonio con Wanda Nara: "Gasté mucha plata"

últimas noticias

El fuego arrasa con hectáreas de bosque en Chubut.

Se reavivó el fuego en Chubut por la ola de calor, pero los pobladores no quieren autoevacuarse

Hace menos de un minuto
Juan Román Riquelme, presidente de Boca. 

Refuerzos y la ampliación de la Bombonera: las definiciones de Riquelme antes del debut de Boca

Hace 9 minutos
play

La salud de Bastian: llegó la placa para una nueva cirugía al niño

Hace 46 minutos
River debuta en el Apertura ante Barracas Central. 

River debuta en el Apertura 2026 con una visita a Barracas Central

Hace 52 minutos
Las víctimas fatales en incidentes viales en rutas aumentaron un 14% interanual en 2025.

Peligro: advierten que casi el 70% de las rutas nacionales se encuentran en estado regular o malo

Hace 1 hora