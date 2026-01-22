Músculo por sobre pérdida de grasa: esta es la importante clave para la longevidad según expertos La fortaleza física sostiene la autonomía con los años. El movimiento constante redefine la prevención en salud. Por + Seguir en







Este tejido cumple un rol central en la forma de envejecer, ya que condiciona la movilidad, la capacidad de adaptación y la autonomía. Pexels

El tejido muscular cumple un rol central en el envejecimiento saludable y la prevención de la fragilidad.

La calidad del músculo puede ser más determinante que el porcentaje de grasa corporal.

El entrenamiento de fuerza regular impacta en el metabolismo, el sistema inmune y la autonomía física.

Nutrición adecuada, actividad sostenida y entorno social fortalecen la salud a largo plazo. El cuidado del músculo aparece como uno de los factores más relevantes para sostener la salud con el paso del tiempo. Especialistas en metabolismo y envejecimiento advierten que preservar la fuerza y la funcionalidad muscular influye de manera directa en la calidad de vida y en la prevención de enfermedades asociadas a la edad.

Durante décadas, gran parte de la atención estuvo puesta en reducir la grasa corporal como principal objetivo de bienestar. Pese a eso, nuevas miradas dentro de la medicina preventiva comenzaron a señalar que este enfoque resulta incompleto si no se considera el estado del músculo esquelético y su capacidad de responder a las demandas del cuerpo.

En ese cambio de perspectiva, el entrenamiento de fuerza, la alimentación proteica adecuada y el mantenimiento de vínculos activos ganan protagonismo como pilares que acompañan el envejecimiento de forma más autónoma y saludable.

longevidad Cuál es la clave sobre el entrenamiento corporal para la longevidad según expertos La clave del entrenamiento corporal para la longevidad, según especialistas en metabolismo y envejecimiento, está en el cuidado del músculo. La médica Gabrielle Lyon considera que este tejido cumple un rol central en la forma de envejecer, ya que condiciona la movilidad, la capacidad de adaptación y la autonomía a lo largo del tiempo, más allá de la edad cronológica.

Durante años, el abordaje médico priorizó el control de la grasa corporal, pero dejó en segundo plano al músculo esquelético, que representa cerca del 40 % del peso del cuerpo y es el único sistema sobre el que se puede intervenir de manera directa y cotidiana. Para Lyon, no alcanza con aumentar masa, sino que también importa la calidad muscular, entendida como fuerza, equilibrio y bajo nivel de infiltración grasa, un factor clave para mantener una buena salud metabólica.

Longevidad En un contexto donde el ritmo acelerado de la vida moderna genera altos niveles de estrés, sedentarismo y desequilibrio en los hábitos cotidianos Pexels Los avances en estudios por imágenes permitieron evaluar estos aspectos con mayor precisión y relativizar indicadores tradicionales como el índice de masa corporal. Además, el músculo funciona como una reserva metabólica esencial, ya que participa en la regulación de la glucosa, modula la inflamación, colabora con el sistema cardiovascular y libera sustancias que impactan positivamente en huesos y cerebro, lo que refuerza la idea de que el sedentarismo es incompatible con una vida saludable. Frente a la pérdida progresiva de músculo asociada a la edad, el entrenamiento de fuerza regular aparece como una herramienta indispensable para prevenir fragilidad y conservar independencia. La especialista recomienda ejercitar todo el cuerpo varias veces por semana, ajustar las rutinas a cada persona y acompañar el estímulo físico con una alimentación rica en proteínas y vínculos sociales activos, entendiendo la longevidad como un proceso integral y sostenido en el tiempo.