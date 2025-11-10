10 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Esto le pasa al cuerpo si dejás el azúcar para reemplazarlo por frutas: pocos lo sabían

Esta alternativa puede mejorar la dieta, pero requiere equilibrio. Qué es lo que hay que saber.

Por
Las frutas ofrecen fibra

Las frutas ofrecen fibra, agua, vitaminas y minerales esenciales.

Freepik
  • Reemplazar el azúcar refinado por frutas naturales puede aportar beneficios, pero requiere hacerlo correctamente para evitar excesos de fructosa.
  • Las frutas contienen azúcares naturales junto a fibra, agua y micronutrientes que favorecen la digestión y ayudan a mantener estables los niveles de energía.
  • Según especialistas en endocrinología, procesar frutas para hacer jugos o pastas libera más azúcar y reduce sus propiedades nutritivas.
  • Reducir el consumo de azúcar añadido de forma gradual permite recuperar el gusto natural de los alimentos y prevenir enfermedades metabólicas.

Eliminar el azúcar de la dieta es uno de los pasos más comunes entre quienes buscan mejorar su alimentación, aunque no siempre se hace del modo correcto. Muchos prefieren reemplazarlo con frutas, creyendo que así eliminan por completo su consumo, pero los especialistas advierten que esa sustitución requiere conocimiento y moderación.

Estos ejercicios trabajan los bíceps con el peso del propio cuerpo.
Te puede interesar:

Los 4 ejercicios que se pueden hacer en casa en pocos minutos para tener bíceps de acero: sin pesas

La endocrinóloga Carmen Aragón Valera, de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, explica que las frutas, aunque saludables, también contienen azúcar natural en forma de fructosa. Por eso, si bien representan una alternativa más nutritiva que los dulces o postres industriales, deben consumirse con equilibrio y preferentemente en su estado natural.

Más allá de aportar energía, las frutas ofrecen fibra, agua, vitaminas y minerales esenciales. Por eso, incluirlas en la dieta diaria puede ayudar a mejorar la digestión, fortalecer el sistema inmunológico y mantener un metabolismo estable, siempre que no se sustituyan de manera excesiva por otras fuentes de azúcar.

Vitamina C frutas y verduras.jpg

Qué pasa si reemplazo el azúcar por frutas

Según la especialista, reemplazar el azúcar refinado por frutas frescas mejora la calidad de la dieta y aporta a reducir el consumo de productos ultraprocesados. Pese a eso, esto no significa dejar de ingerir azúcar, ya que las frutas también la contienen.

La diferencia más importante está en que los azúcares de las frutas vienen acompañados por fibra y micronutrientes que hacen más lenta su absorción, evitando asi picos bruscos de glucosa en sangre. De este modo, resultan una fuente de energía más estable y menos dañina para el organismo.

Pese a esto, la endocrinóloga advierte sobre el consumo de frutas muy maduras o procesadas. A medida que maduran, el contenido de azúcar se hace más evidente y aumenta su dulzor. Además, al triturarlas o convertirlas en jugos, se pierde parte de la fibra y el azúcar se libera, generando un efecto similar al de una bebida azucarada.

Banana
Las bananas son una fuente nutritiva excelente, pero pocas personas conocen las diferencias entre los diferentes estados de madurez de esta fruta: verde, amarilla y marrón.

Las bananas son una fuente nutritiva excelente, pero pocas personas conocen las diferencias entre los diferentes estados de madurez de esta fruta: verde, amarilla y marrón.

También señala que las frutas desecadas o convertidas en pastas, como los dátiles o higos secos, concentran una gran cantidad de azúcar natural. Aunque pueden ser una alternativa más saludable que los endulzantes industriales, deben consumirse con moderación.

Por último, Aragón recomienda reducir gradualmente el azúcar añadido en la alimentación diaria. Adaptar el paladar de forma progresiva ayuda a disfrutar del sabor auténtico de los alimentos sin necesidad de edulcorantes. De este modo, es posible mantener una dieta equilibrada que aporte placer y salud a largo plazo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Un estudio británico confirma que quienes lo hacen antes tienen mayor esperanza de vida.

¿A primera hora o media mañana? En qué momento es mejor desayunar según expertos en longevidad

Lo correcto es lavarse la cara con agua tibia y jabones suaves.

Por qué no hay que lavarse la cara tan seguido: el riesgo que podés correr

Los expertos recomiendan mantener este cambio como hábito cotidiano.

Esto le pasa al cuerpo si reemplazás la gaseosa por agua durante 30 días: el cambio es rotundo

Cómo trabajar la zona en media desde casa. 

La rutina de ejercicios de 45 segundos para hacer en la cama y tener el abdomen bien plano

El método del entrenador promete recuperar el orgullo masculino en 90 días.

Un cambio real: conocé la historia de Juan Pablo y cómo recuperó su energía y felicidad

Un médico especialista aclara que cuestiones importantes son indispensables tener en cuenta para lograr una mejor longevidad.

El presidente del Instituto Europeo de Salud reveló cuál es la clave para la longevidad: no es hereditario

Rating Cero

La miniserie es tendencia en Netflix.
play

Esta serie tiene solo 4 capítulos y es de lo más visto de Netflix: está basado en un caso político real

La impresionante transformación de Ana de Armas a lo largo de los años: así se veía de más joven

Está en Netflix y tiene una trama plagada de amor: tiene solo 5 capítulos

Dua Lipa junto a su familia, presente en la cancha de Boca.

Dua Lipa, invitada de lujo en el Superclásico entre Boca y River: así se la vio en La Bombonera con los colores de Argentina

Este precio posiciona a la fragancia dentro de la categoría de lujo accesible.

Este es el perfume favorito de Luis Miguel: cuánto sale en Argentina

 Esta serie, dirigida por Erik Richter Strand y Steve Lightfoot, desató gran entusiasmo en redes sociales.
play

La intensa miniserie de Netflix que es adictiva para muchos: tiene 6 capítulos

últimas noticias

Durante el 2025, Maxi Meza ya sufrió tres lesiones y estuvo fuera de las canchas 147 días

Se confirmó la grave lesión de Maxi Meza: qué es una avulsión y cuánto tiempo estará sin jugar

Hace 19 minutos
play

Muerte en San Telmo: la familia de Matilda López aseguró que su novio era violento y "manipulador"

Hace 36 minutos
Las frutas ofrecen fibra, agua, vitaminas y minerales esenciales.

Esto le pasa al cuerpo si dejás el azúcar para reemplazarlo por frutas: pocos lo sabían

Hace 46 minutos
Julieta Makintach está acusada de haber grabado sin autorización el documental “Justicia Divina”.

Se reanuda el jury contra Julieta Makintach por el juicio de Maradona: declaran los jueces Savarino y Di Tomasso

Hace 52 minutos
¿Habrá revancha en el Superclásico? Cuándo podrían cruzarse Boca y River en los playoffs del Torneo Clausura

¿Habrá revancha en el Superclásico? Cuándo podrían cruzarse Boca y River en los playoffs del Torneo Clausura

Hace 56 minutos