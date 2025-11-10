10 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Los 4 ejercicios que se pueden hacer en casa en pocos minutos para tener bíceps de acero: sin pesas

Como son un músculo pequeño y fácil de trabajar de manera aislada, no hace falta sumar peso extra ni equipamiento específico. Estos ejercicios son fáciles, prácticos y aptos para principiantes.

Por
Estos ejercicios trabajan los bíceps con el peso del propio cuerpo.

Estos ejercicios trabajan los bíceps con el peso del propio cuerpo.

Freepik
  • Los bíceps son un músculo pequeño y fácil de trabajar de manera aislada.
  • Si se hacen correctamente y con constancia, estos cuatro ejercicios permiten obtener los mismos resultados que una rutina con pesas.
  • Se trata del curl isométrico con las manos, la flexión hindú, la flexión diamante y el movimiento de plancha a flexión.
  • Los expertos recomiendan trabajar los bíceps una o dos veces a la semana como máximo.

Muchas personas creen que para tener unos bíceps tonificados y definidos es obligatorio pasar por el gimnasio y trabajar con pesas o mancuernas. Eso es un error: existen ejercicios de fuerza que pueden hacerse en casa, en solo unos minutos al día, y permiten obtener los mismos resultados.

Las frutas ofrecen fibra, agua, vitaminas y minerales esenciales.
Te puede interesar:

Esto le pasa al cuerpo si dejás el azúcar para reemplazarlo por frutas: pocos lo sabían

Estos ejercicios son simples, aptos para principiantes, no requieren ningún equipamiento especial y se realizan con el peso del propio cuerpo. La clave es prestar atención a la técnica para hacerlos correctamente y ser constantes, manteniendo la rutina a lo largo del tiempo.

Los expertos recomiendan trabajar los bíceps una o dos veces a la semana, como máximo, dentro de una rutina más amplia que contemple también el resto del cuerpo. La ventaja es que no son un músculo grande, por lo que es muy fácil aislarlos y ejercitarlos de manera concentrada.

1. Curl isométrico con las manos

Flexión/curl de bíceps

La clave de este ejercicio es enfocarse en la tensión muscular y no en el movimiento. De pie, con las piernas separadas al ancho de los hombros, doblá el codo derecho en un ángulo de 90 grados y mantené el antebrazo paralelo al piso con el puño cerrado, como si estuvieras agarrando una mancuerna.

Con la mano izquierda, empujá el puño derecho hacia abajo como si quisieras bajarlo, pero no dejes que se mueva. Mantené la presión entre 20 y 30 segundos, sin relajar, y repetí el ejercicio con el brazo izquierdo; en total, son tres series por lado. Este ejercicio activa fibras musculares profundas.

2. Flexión hindú

Flexión hindú/posición de la cobra

Este ejercicio es muy completo y trabaja distintos músculos del tren superior. Empieza en la postura del perro boca abajo, con las manos y los pies apoyados en el suelo y los glúteos elevados, formando una V invertida. Para bajar, inclinate hacia adelante flexionando los codos y bajando el pecho, como si pasaras por debajo de una barra. Terminá en la posición de cobra, con el torso elevado, la espalda arqueada y la pelvis separada del suelo. Hacé de tres a cuatro series que tengan entre 15 y 20 repeticiones cada una.

3. Flexión diamante

Flexiones

También se la conoce como flexión diamond, por su nombre en inglés. A diferencia de una flexión común, las manos se colocan juntas debajo del pecho, con los pulgares e índices tocándose y haciendo la forma de un diamante. Luego hay que bajar y subir manteniendo el cuerpo recto. Hacé tres series, de 8 a 10 repeticiones cada una.

4. De plancha a flexión

plancha

Este ejercicio es uno de los más conocidos y sirve para trabajar el control no solo de los bíceps, sino también de la zona core y los hombros. Partí de la posición de plancha baja, con los antebrazos apoyados en el suelo; estirá primero un brazo y después el otro para quedar en la posición de flexión. Luego, volvé a bajar de a un brazo por vez. Hacé tres o cuatro series de 8 a 10 repeticiones cada una.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Un estudio británico confirma que quienes lo hacen antes tienen mayor esperanza de vida.

¿A primera hora o media mañana? En qué momento es mejor desayunar según expertos en longevidad

Lo correcto es lavarse la cara con agua tibia y jabones suaves.

Por qué no hay que lavarse la cara tan seguido: el riesgo que podés correr

Los expertos recomiendan mantener este cambio como hábito cotidiano.

Esto le pasa al cuerpo si reemplazás la gaseosa por agua durante 30 días: el cambio es rotundo

Cómo trabajar la zona en media desde casa. 

La rutina de ejercicios de 45 segundos para hacer en la cama y tener el abdomen bien plano

El método del entrenador promete recuperar el orgullo masculino en 90 días.

Un cambio real: conocé la historia de Juan Pablo y cómo recuperó su energía y felicidad

Un médico especialista aclara que cuestiones importantes son indispensables tener en cuenta para lograr una mejor longevidad.

El presidente del Instituto Europeo de Salud reveló cuál es la clave para la longevidad: no es hereditario

Rating Cero

La miniserie es tendencia en Netflix.
play

Esta serie tiene solo 4 capítulos y es de lo más visto de Netflix: está basado en un caso político real

La impresionante transformación de Ana de Armas a lo largo de los años: así se veía de más joven

Está en Netflix y tiene una trama plagada de amor: tiene solo 5 capítulos

Dua Lipa junto a su familia, presente en la cancha de Boca.

Dua Lipa, invitada de lujo en el Superclásico entre Boca y River: así se la vio en La Bombonera con los colores de Argentina

Este precio posiciona a la fragancia dentro de la categoría de lujo accesible.

Este es el perfume favorito de Luis Miguel: cuánto sale en Argentina

 Esta serie, dirigida por Erik Richter Strand y Steve Lightfoot, desató gran entusiasmo en redes sociales.
play

La intensa miniserie de Netflix que es adictiva para muchos: tiene 6 capítulos

últimas noticias

Durante el 2025, Maxi Meza ya sufrió tres lesiones y estuvo fuera de las canchas 147 días

Se confirmó la grave lesión de Maxi Meza: qué es una avulsión y cuánto tiempo estará sin jugar

Hace 7 minutos
play

Muerte en San Telmo: la familia de Matilda López aseguró que su novio era violento y "manipulador"

Hace 24 minutos
Las frutas ofrecen fibra, agua, vitaminas y minerales esenciales.

Esto le pasa al cuerpo si dejás el azúcar para reemplazarlo por frutas: pocos lo sabían

Hace 34 minutos
Julieta Makintach está acusada de haber grabado sin autorización el documental “Justicia Divina”.

Se reanuda el jury contra Julieta Makintach por el juicio de Maradona: declaran los jueces Savarino y Di Tomasso

Hace 40 minutos
¿Habrá revancha en el Superclásico? Cuándo podrían cruzarse Boca y River en los playoffs del Torneo Clausura

¿Habrá revancha en el Superclásico? Cuándo podrían cruzarse Boca y River en los playoffs del Torneo Clausura

Hace 44 minutos