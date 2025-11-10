10 de noviembre de 2025 Inicio
Toyota Hilux: la pickup se reinventa en Tailandia con versión eléctrica

La pick-up más vendida en Argentina tiene nueva generación, presentada en Asia, con motores diésel, híbridos, eléctricos y hasta una futura versión a hidrógeno.

Federico Bossio
Por
Federico Bossio
Así luce la nueva generación de Toyota Hilux.

Toyota presentó en Tailandia, país donde la produce al igual que en Argentina, la nueva generación de Hilux, la pick-up más exitosa de la marca japonesa, líder en ventas en nuestro mercado. La presentación se realizó en Bangkok y marcó un punto de inflexión en la historia del modelo: por primera vez, la Hilux contará con una versión totalmente eléctrica, que promete una autonomía de más de 300 kilómetros, aunque seguirá ofreciendo motorizaciones diésel y de combustión interna para los mercados donde la infraestructura eléctrica aún está en desarrollo y variantes híbridas suaves y convencionales, algo que suena fuerte desde hace unos años para Argentina. En la presentación también confirmaron que para el año 2028, Toyota lanzará la versión a hidrógeno de Hilux, marcando un hito histórico para la industria automotriz.

toyota-hilux-2026-11

Estéticamente, la Hilux adopta un diseño más moderno y musculoso, con una parrilla de gran tamaño, ópticas LED estilizadas y una parte trasera completamente renovada. El interior también fue replanteado, incorporando materiales de mejor calidad, instrumental 100% digital, un nuevo sistema multimedia y el paquete de asistencias a la conducción Toyota Safety Sense 3.0, que suma control de crucero adaptativo, frenado autónomo y alerta de punto ciego, entre otras funciones.

Las dimensiones de esta nueva generación son de 5,32 metros de largo, 1,85 de ancho y 1,80 de alto, con una distancia entre ejes de 3,08 metros. Las versiones eléctricas incorporan ejes motrices en ambos extremos y estarán disponibles en versiones 4x4.

toyota-hilux-2026-12

El debut en Tailandia es solo el primer paso: la comercialización comenzará en Asia durante 2026 y luego se extenderá a otros mercados. En América Latina, Toyota Argentina seguirá produciendo la generación actual en Zárate, aunque en algún momento tengamos la noticia de la llegada de esta nueva generación de Hilux, especialmente habiéndose cumplido este año 10 años de la actual generación, siendo hora de una renovación profunda.

