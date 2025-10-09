9 de octubre de 2025 Inicio
En 30 minutos: la receta de pan relleno de jamón y queso ideal para merendar

Esta preparación es súper fácil porque no lleva levadura y necesita poco tiempo de descanso. Es perfecta para acompañar el mate o, incluso, para sumar a una picada.

Estos panes llevan ingredientes que seguro ya tenés en tu cocina.

No hay nada mejor que preparar un pan casero para la merienda, la picada o ese momento justo antes de la cena en el que el hambre aparece, pero la comida no está lista todavía. Para ese caso, existe una receta de un pan relleno de jamón y queso, que se hace en 30 minutos.

Como la preparación es para pancitos individuales, uno mismo puede definir de qué tamaño y con qué forma. Nada de eso va a cambiar que la masa es súper fácil de preparar y se cocina muy rápido.

Cómo hacer la receta de pan relleno de jamón y queso

Estas cantidades te van a rendir para que hagas unos ocho pancitos rellenos de jamón y queso, pero todo depende del tamaño que elijas para armar los bollitos: si los vas a servir en una picada y no como merienda, pueden ser más pequeños para que salgan más unidades.

Pan, jamón y queso

Ingredientes

  • 200 gramos de harina leudante
  • 100 ml de agua
  • 1 huevo
  • 1 pizca de sal
  • 3 cucharadas de aceite de oliva
  • Queso muzzarella c/n
  • Jamón c/n
  • Orégano o semillas a gusto

Preparación

  1. En un bol o mesada, formar una corona con la harina. En el centro poner el agua, la sal y el aceite. Integrar y amasar hasta que quede una masa lisa. Dejar descansar 15 minutos.
  2. Dividir la masa en ocho porciones y estirar cada una con un palote.
  3. Cortar ocho barritas de queso muzzarella y envolverlas con una feta de jamón. Colocar cada una en el extremo de una porción de masa. Enrollar hasta que queden bien cubiertas.
  4. Colocar los pancitos en una asadera o fuente aceitada. Pincelarlos con el huevo y espolvorear orégano o semillas.
  5. Cocinar en horno fuerte durante unos 20 minutos, hasta que estén dorados.
