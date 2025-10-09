En 30 minutos: la receta de pan relleno de jamón y queso ideal para merendar

No hay nada mejor que preparar un pan casero para la merienda, la picada o ese momento justo antes de la cena en el que el hambre aparece, pero la comida no está lista todavía. Para ese caso, existe una receta de un pan relleno de jamón y queso, que se hace en 30 minutos.
Como la preparación es para pancitos individuales, uno mismo puede definir de qué tamaño y con qué forma. Nada de eso va a cambiar que la masa es súper fácil de preparar y se cocina muy rápido.
Cómo hacer la receta de pan relleno de jamón y queso
Estas cantidades te van a rendir para que hagas unos ocho pancitos rellenos de jamón y queso, pero todo depende del tamaño que elijas para armar los bollitos: si los vas a servir en una picada y no como merienda, pueden ser más pequeños para que salgan más unidades.