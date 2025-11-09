¿A primera hora o media mañana? En qué momento es mejor desayunar según expertos en longevidad

Cada mañana , el desayuno marca el inicio de la jornada y, según nuevos estudios, su horario podría influir en la salud y la longevidad. Más allá de la calidad de los alimentos, la ciencia comienza a poner el foco en cuándo se realiza esta primera comida del día y cómo esa elección puede impactar en el organismo a largo plazo.

Últimas investigaciones demostraron que desayunar temprano podría estar vinculado con una vida más prolongada. Esto se debe a la relación entre el reloj biológico, el llamado ritmo circadiano, y los hábitos alimenticios, que influyen directamente en el metabolismo, la energía y la prevención de enfermedades crónicas.

En ese contexto, un estudio publicado en la revista Nature, realizado con adultos mayores en el Reino Unido, analizó durante décadas la relación entre el horario del desayuno y la esperanza de vida. Los resultados confirman que quienes desayunan más temprano presentan mejores indicadores de salud y una supervivencia ligeramente superior a diez años frente a quienes lo hacen más tarde.

Los científicos concluyeron que el horario del desayuno puede tener un fuerte impacto en la salud metabólica y la longevidad. Analizaron a más de 3.000 adultos mayores entre 1983 y 2017, detectando que quienes desayunaban antes del inicio de la mañana tenían una mayor supervivencia.

Según los datos, el 89,5% de quienes desayunaban temprano alcanzó una supervivencia de diez año s, frente al 86,7% de quienes postergaban el primer alimento del día. Esta diferencia, aunque leve, sugiere que una media hora de retraso en el desayuno puede alterar el equilibrio interno del organismo.

Los expertos explican que alimentarse más temprano favorece la sincronización del ritmo circadiano, que regula funciones como la digestión, la liberación de hormonas y el sueño. Cuando los horarios de las comidas se desajustan, el cuerpo pierde esa armonía interna, aumentando el riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas, cardiovasculares o diabetes tipo 2.

DESAYUNO FREEPIK

Además, estudios sobre crononutrición, la ciencia que estudia cómo el horario de las comidas afecta la salud, indican que retrasar el desayuno y concentrar las calorías más cerca de la noche puede aumentar el índice de masa corporal y alterar los niveles de glucosa. Esto demuestra que la regularidad en los horarios de alimentación es tan importante como la elección de los alimentos en sí.

Con la edad, los hábitos suelen modificarse, por lo que los adultos mayores tienden a retrasar el desayuno y la cena, lo que podría afectar su metabolismo. Los investigadores recomiendan mantener horarios estables y sincronizados con las horas de luz natural para cuidar la salud y favorecer un envejecimiento activo y equilibrado.