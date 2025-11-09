9 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

La rutina de ejercicios de 45 segundos para hacer en la cama y tener el abdomen bien plano

No solo te lleva pocos minutos sino que también es muy fácil de hacer, incluso sin entrenamiento previo.

Por
Cómo trabajar la zona en media desde casa. 

Cómo trabajar la zona en media desde casa. 

Freepik
  • Se trata una rutina rápida, ideal para principiantes.
  • Los abdominales fortalecen el músculo, pero la pérdida de grasa es general, no se elimina solo en la zona ejercitada.
  • Hay ejercicios sencillos para realizar en casa, sin necesitar otros accesorios.
  • Hacer series de 45 segundos para cada movimiento.

Existen diversas rutinas de ejercicios aptas para principiantes o personas con poco tiempo de trasladarse a un gimnasio.

El método del entrenador promete recuperar el orgullo masculino en 90 días.
Te puede interesar:

Un cambio real: conocé la historia de Juan Pablo y cómo recuperó su energía y felicidad

Primero es importante tener en cuenta que para lograr el resultado deseado de un abdomen plano, es necesario complementar los ejercicios con una buena alimentación y sobre todo, tomar mucha agua. Esto limpia el organismo, evitando hinchazón.

Los ejercicios abdominales son importantes para fortalecer la musculatura, pero recuerda que la grasa se pierde de forma sistémica (en todo el cuerpo), no solo localizada con abdominales.

La clave está en la regularidad. Intenta hacer ejercicio la mayoría de los días de la semana Para tener un abdomen bien trabajado, se recomienda realizar 5 repeticiones de cada ejercicio durante 45 segundos.

Cómo son los ejercicios para tener el abdomen bien plano

Para esta rutina tenés que mantener la siguiente postura: boca arriba con los pies apoyados y las rodillas flexionadas. Asegurarte que la parte baja de la espalda esté correctamente apoyada, y estar atento ante cualquier molestia en esta zona y detener el movimiento en ese caso.

plancha abdominal ejercicio harvard.jpg

Una vez recostada, abrir y cerrar las piernas, sin mover los pies del sillón o cama. Consiste en acercar las rodillas entre sí y luego separarlas buscando la mayor apertura posible, dejando solo en contacto ambos pies.

Manteniendo la posición, llevá las piernas a ambos lados de tu cuerpo mientras las mantenés juntas. La fuerza no solo tiene que estar puesta en el abdomen sino también en evitar que las rodillas se separen. De lo contrario, no estás realizando el ejercicio correctamente.

Para este último ejercicio hay que hacer una leve modificación en la postura de las piernas. En lugar de estar flexionadas, estirarlas para luego poder subir y bajar de manera alternada.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Un médico especialista aclara que cuestiones importantes son indispensables tener en cuenta para lograr una mejor longevidad.

El presidente del Instituto Europeo de Salud reveló cuál es la clave para la longevidad: no es hereditario

Adoptar una mirada equilibrada permite disfrutar de los sabores dulces sin afectar la salud.

Esto le pasa al cuerpo si comés postre todos los días: tené cuidado

Según la OMS, los casos de cáncer de próstata podrían duplicarse en 2030.

Llega la segunda edición de "Carrera Celeste" para concientizar sobre el cáncer de próstata

La rutina de 10 minutos para bajar 5 kilos en un mes: es muy efectiva

El agua es el líquido vital, necesario para que el organismo funcione correctamente. 

¿Sabías cuántos litros de agua por día hay que tomar? No son 2 como se suele decir

El ejercicio físico para tener glúteos de acero.

Es un ejercicio muy fácil, lo podés hacer en casa y te deja los glúteos de acero

Rating Cero

Moria Casán volverá al Trece con La Mañana con Moria, de lunes a viernes a las 9

Moria Casán vuelve a la televisión: cuándo y dónde comienza su nuevo programa

Esta película está inspirada en una experiencia real del guionista.
play

Está en Netflix y es una comedia que te saca una sonrisa hasta en tus peores momentos

Entre elogios y cuestionamientos, la nueva etapa de la serie abre una incógnita sobre su futuro.

La impresionante transformación física de Liam Hemsworth para hacer The Witcher

El músico se presentará en diciembre con sus shows en Buenos Aires.

Zambayonny y la autenticidad en la música: "No puedo fingir una cosa para conquistar a un público"

Dua Lipa en su primer River 2025

Dua Lipa en River: el amor por sus fans argentinos en un recital deslumbrante

El tucumano de 84 años ya había cancelado shows en octubre.

Palito Ortega encendió las alarmas tras volver a suspender dos shows: "Todavía está muy dolorido"

últimas noticias

Cómo trabajar la zona en media desde casa. 

La rutina de ejercicios de 45 segundos para hacer en la cama y tener el abdomen bien plano

Hace 10 minutos
Moria Casán volverá al Trece con La Mañana con Moria, de lunes a viernes a las 9

Moria Casán vuelve a la televisión: cuándo y dónde comienza su nuevo programa

Hace 14 minutos
Beckham es uno de los exftubolistas más exitosos a nivel empresarial.

Tres futbolistas de élite que colgaron los botines y se volcaron al mundo empresarial

Hace 40 minutos
play

Choque múltiple en Villa General Mitre: intentaron hacerle el test de alcoholemia 10 veces

Hace 48 minutos
Un paisaje único.

Esta playa está en el amazonas de Brasil y es un destino único para visitar: cómo llegar

Hace 59 minutos