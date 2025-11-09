La rutina de ejercicios de 45 segundos para hacer en la cama y tener el abdomen bien plano

No solo te lleva pocos minutos sino que también es muy fácil de hacer, incluso sin entrenamiento previo.

Existen diversas rutinas de ejercicios aptas para principiantes o personas con poco tiempo de trasladarse a un gimnasio.

Primero es importante tener en cuenta que para lograr el resultado deseado de un abdomen plano , es necesario complementar los ejercicios con una buena alimentación y sobre todo, tomar mucha agua. Esto limpia el organismo, evitando hinchazón.

Los ejercicios abdominales son importantes para fortalecer la musculatura, pero recuerda que la grasa se pierde de forma sistémica (en todo el cuerpo), no solo localizada con abdominales.

La clave está en la regularidad . Intenta hacer ejercicio la mayoría de los días de la semana Para tener un abdomen bien trabajado, se recomienda realizar 5 repeticiones de cada ejercicio durante 45 segundos.

Para esta rutina tenés que mantener la siguiente postura: boca arriba con los pies apoyados y las rodillas flexionadas. Asegurarte que la parte baja de la espalda esté correctamente apoyada, y estar atento ante cualquier molestia en esta zona y detener el movimiento en ese caso.

plancha abdominal ejercicio harvard.jpg

Una vez recostada, abrir y cerrar las piernas, sin mover los pies del sillón o cama. Consiste en acercar las rodillas entre sí y luego separarlas buscando la mayor apertura posible, dejando solo en contacto ambos pies.

Manteniendo la posición, llevá las piernas a ambos lados de tu cuerpo mientras las mantenés juntas. La fuerza no solo tiene que estar puesta en el abdomen sino también en evitar que las rodillas se separen. De lo contrario, no estás realizando el ejercicio correctamente.

Para este último ejercicio hay que hacer una leve modificación en la postura de las piernas. En lugar de estar flexionadas, estirarlas para luego poder subir y bajar de manera alternada.