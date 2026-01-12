Esto le pasa al cuerpo si comés sandía todos los días en verano: no todos lo saben Una fruta fresca que aporta líquidos, vitaminas y antioxidantes clave. Su consumo frecuente puede favorecer el equilibrio del organismo durante el calor. Por + Seguir en







La sandía aporta líquidos, fibra, azúcares naturales, vitaminas del grupo B y vitamina C. FREEPIK

La sandía se destaca como una de las frutas más elegidas del verano por su alto aporte de agua y su efecto refrescante.

Su consumo diario ayuda a sostener la hidratación en épocas de altas temperaturas, especialmente en personas que toman poca agua.

Es un alimento liviano desde el punto de vista calórico y aporta vitaminas, minerales y antioxidantes clave.

Su composición la vuelve una opción perfecta para el cuidado cardiovascular y el bienestar general durante los meses de calor. La sandía es una fruta típica del verano y su presencia en la mesa suele aumentar cuando suben las temperaturas. Su consumo frecuente despierta interés no solo por su sabor fresco, sino también por los efectos que puede tener en el organismo cuando se la incorpora de manera habitual en la alimentación diaria.

Con un contenido de agua que supera el 90% de su peso, la sandía aporta líquidos, fibra, azúcares naturales, vitaminas del grupo B y vitamina C. Además, se caracteriza por ser baja en calorías, lo que la convierte en una opción accesible para quienes buscan alimentos livianos con un buen valor nutricional.

Durante los meses de verano, cuando la pérdida de líquidos es mayor y no siempre se alcanza una hidratación adecuada solo con bebidas, esta fruta aparece como una alternativa práctica para acompañar las comidas y sostener el equilibrio interno del cuerpo.

SANDIA FREEPIK Qué le pasa al cuerpo si comés sandía todos los días en verano El principal impacto del consumo diario de sandía en verano está relacionado con la hidratación. Gracias a su elevado contenido de agua, contribuye a reponer líquidos y a mantener un nivel adecuado de hidratación, algo fundamental frente al calor intenso.

Otro aspecto relevante es su bajo aporte energético. Al estar compuesta casi en su totalidad por agua, se trata de una fruta liviana, saciante y fácil de incorporar, incluso en grandes porciones, sin generar una carga calórica elevada. A esto se suma la presencia de vitaminas y minerales que acompañan el funcionamiento normal del organismo.

SANDIA FREEPIK La sandía también se destaca por su contenido de carotenoides como la luteína y, especialmente, el licopeno. Este antioxidante se encuentra en cantidades elevadas y está asociado a beneficios vinculados con la salud cardiovascular, ya que contribuye a la regulación de la presión arterial. Por último, al tratarse de una fruta que alcanza su punto óptimo de maduración durante el verano, su consumo en esta época garantiza una mejor calidad nutricional y sensorial, aprovechando al máximo sus propiedades naturales.