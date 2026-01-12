12 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Esto le pasa al cuerpo si comés sandía todos los días en verano: no todos lo saben

Una fruta fresca que aporta líquidos, vitaminas y antioxidantes clave. Su consumo frecuente puede favorecer el equilibrio del organismo durante el calor.

Por
La sandía aporta líquidos

La sandía aporta líquidos, fibra, azúcares naturales, vitaminas del grupo B y vitamina C.

FREEPIK
  • La sandía se destaca como una de las frutas más elegidas del verano por su alto aporte de agua y su efecto refrescante.
  • Su consumo diario ayuda a sostener la hidratación en épocas de altas temperaturas, especialmente en personas que toman poca agua.
  • Es un alimento liviano desde el punto de vista calórico y aporta vitaminas, minerales y antioxidantes clave.
  • Su composición la vuelve una opción perfecta para el cuidado cardiovascular y el bienestar general durante los meses de calor.

La sandía es una fruta típica del verano y su presencia en la mesa suele aumentar cuando suben las temperaturas. Su consumo frecuente despierta interés no solo por su sabor fresco, sino también por los efectos que puede tener en el organismo cuando se la incorpora de manera habitual en la alimentación diaria.

Christian Petersen.
Te puede interesar:

Christian Petersen en su casa, tras casi un mes de internación: "Regenerando, día a día"

Con un contenido de agua que supera el 90% de su peso, la sandía aporta líquidos, fibra, azúcares naturales, vitaminas del grupo B y vitamina C. Además, se caracteriza por ser baja en calorías, lo que la convierte en una opción accesible para quienes buscan alimentos livianos con un buen valor nutricional.

Durante los meses de verano, cuando la pérdida de líquidos es mayor y no siempre se alcanza una hidratación adecuada solo con bebidas, esta fruta aparece como una alternativa práctica para acompañar las comidas y sostener el equilibrio interno del cuerpo.

SANDIA

Qué le pasa al cuerpo si comés sandía todos los días en verano

El principal impacto del consumo diario de sandía en verano está relacionado con la hidratación. Gracias a su elevado contenido de agua, contribuye a reponer líquidos y a mantener un nivel adecuado de hidratación, algo fundamental frente al calor intenso.

Otro aspecto relevante es su bajo aporte energético. Al estar compuesta casi en su totalidad por agua, se trata de una fruta liviana, saciante y fácil de incorporar, incluso en grandes porciones, sin generar una carga calórica elevada. A esto se suma la presencia de vitaminas y minerales que acompañan el funcionamiento normal del organismo.

SANDIA

La sandía también se destaca por su contenido de carotenoides como la luteína y, especialmente, el licopeno. Este antioxidante se encuentra en cantidades elevadas y está asociado a beneficios vinculados con la salud cardiovascular, ya que contribuye a la regulación de la presión arterial.

Por último, al tratarse de una fruta que alcanza su punto óptimo de maduración durante el verano, su consumo en esta época garantiza una mejor calidad nutricional y sensorial, aprovechando al máximo sus propiedades naturales.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Importante descubrimiento: investigadores argentinos crean piel a partir de las células del propio paciente

Importante avance: médicos argentinos crean piel a partir de las células del propio paciente

El empresario tecnológico Bryan Johnson se propuso desafiar el paso del tiempo con una ambiciosa rutina orientada a extender su longevidad.

Secreto revelado: cómo hace el multimillonario Bryan Johnson para potenciar su longevidad día a día

La importancia de la compañía en la vida es un factor clave para la longevidad.

Por qué la "receta social" es un factor clave para la longevidad según expertos

El caso que sorprendió a toda la comunidad científica británica

Creyó que el moretón en la uña no era nada pero un detalle le salvó la vida: qué descubrieron

Esta mujer pensaba que tenía un resfrío típico, pero al hacerse estudios hallaron algo peor

Creía que la congestión nasal era por la suciedad en su casa pero el diagnóstico reveló lo peor: qué encontraron

Qué es el barigüí, la mosca que muerde y reapareció con fuerza en el AMBA

Qué es el barigüí, la mosca que muerde y reapareció con fuerza en el Conurbano

Rating Cero

De Paul se tatutó tres corazones y subió una foto de un benteveo en presagio de un embarazo

¿Tini Stoessel embarazada? El sugestivo tatuaje de Rodrigo De Paul que alimentó los rumores

La miniserie está conformada por ocho episodios. 
play

Tiene 8 capítulos y es la serie que destronó al final de Stranger Things

Christian Petersen.

Christian Petersen en su casa, tras casi un mes de internación: "Regenerando, día a día"

Maia Reficco en un posteo de Franco Colapinto.
play

Franco Colapinto publicó la foto de una actriz con su casco y sus fans la identificaron

Daniela Christiansson y Maxi López con Elle y Lando.

Con Maxi López en Argentina, Daniela Christiansson compartió sus primeros días junto a Lando en Suiza

Ciro Martínez y Luli Bass

Ciro Martínez y Luli Bass confirmaron su relación en redes sociales: "Muy feliz cumpleaños, mi amor"

últimas noticias

El dólar oficial se mueve a la baja tras arrancar el año rozando los $1.500.

El dólar busca consolidar su estabilidad

Hace 39 minutos
De Paul se tatutó tres corazones y subió una foto de un benteveo en presagio de un embarazo

¿Tini Stoessel embarazada? El sugestivo tatuaje de Rodrigo De Paul que alimentó los rumores

Hace 41 minutos
La sandía aporta líquidos, fibra, azúcares naturales, vitaminas del grupo B y vitamina C.

Esto le pasa al cuerpo si comés sandía todos los días en verano: no todos lo saben

Hace 1 hora
El primer vino americano que probó Felipe V, Rey de España durante 1700-1746, provenía de este lugar.

Turismo en Argentina: el destino para veranear que es famoso por sus salames

Hace 1 hora
play
La miniserie está conformada por ocho episodios. 

Tiene 8 capítulos y es la serie que destronó al final de Stranger Things

Hace 1 hora