Esto le pasa al cuerpo cuando como picante: qué dice la ciencia

El ardor no es casual y tiene explicación biológica. La tolerancia y la cantidad marcan la diferencia.

Comer alimentos picantes despierta una serie de reacciones en el organismo que van desde sensaciones leves hasta respuestas físicas más intensas. El ardor en la boca, el aumento de la temperatura corporal y la sudoración son algunas de las manifestaciones más frecuentes.

Estas respuestas no son casuales. Se producen por la acción de ciertas sustancias presentes en condimentos que interactúan con el sistema nervioso y envían señales al cerebro similares a las del contacto con el calor. Por ese motivo, el cuerpo responde intentando regular la temperatura.

Más allá de la experiencia sensorial, el picante también despierta interés científico por su posible impacto en la salud. Los efectos varían según la cantidad ingerida, la frecuencia de consumo y la tolerancia individual, lo que explica por qué no todas las personas reaccionan de la misma manera.

Uno de los efectos más conocidos del picante es la sudoración . Esto ocurre porque la capsaicina, presente en muchos chiles, se une a receptores nerviosos ubicados en la boca y en el sistema digestivo. Estos receptores se activan normalmente ante estímulos térmicos, por lo que el cerebro interpreta que el cuerpo necesita disipar calor. En los humanos, ese mecanismo se expresa principalmente a través del sudor y el enrojecimiento de la piel.

En el plano digestivo, e l consumo moderado suele ser bien tolerado en personas sin problemas gástricos . Sin embargo, puede generar irritación en el tracto gastrointestinal y provocar síntomas como acidez, dolor abdominal o diarrea. Quienes padecen gastritis o tienen el revestimiento del estómago inflamado suelen presentar una mayor sensibilidad y experimentar molestias más marcadas.

La ciencia también pudo observar posibles efectos positivos asociados al consumo de picante. Algunos estudios señalaron que la capsaicina podría acelerar el metabolismo y aumentar el gasto energético diario. Otras investigaciones encontraron una relación entre el consumo habitual de chile y una menor acumulación de calcio en las arterias coronarias.

A pesar de estos hallazgos, todavía no está claro si comer picante reduce de manera sostenida el riesgo de obesidad o enfermedades cardíacas. Los datos sobre su vínculo con el cáncer tampoco son concluyentes, ya que mientras algunos trabajos asociaron el consumo frecuente de chiles con un mayor riesgo de cáncer de esófago, otros no encontraron relación con tumores gástricos o colorrectales.

También existen estudios poblacionales que sugieren una menor tasa de mortalidad en personas que consumen alimentos picantes varias veces por semana. Los investigadores consideran que este efecto podría vincularse con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que ayudarían a proteger frente a enfermedades metabólicas y cardiovasculares.

Los especialistas sugieren respetar los propios límites, ya que cuando se consume en cantidades que el cuerpo tolera bien, el picante puede aportar una experiencia placentera sin necesidad de evitarlo por completo.