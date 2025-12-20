20 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Esto le pasa al cuerpo cuando como picante: qué dice la ciencia

El ardor no es casual y tiene explicación biológica. La tolerancia y la cantidad marcan la diferencia.

Por
El picante despierta interés científico por su posible impacto en la salud.

El picante despierta interés científico por su posible impacto en la salud.

Freepik
  • El consumo de picante activa respuestas físicas inmediatas como sudoración y sensación de ardor.
  • La capsaicina engaña al organismo y lo hace reaccionar como si estuviera expuesto al calor.
  • En algunas personas puede generar molestias digestivas, sobre todo si hay afecciones previas.
  • Distintos estudios analizan posibles beneficios para la salud, aunque aún no hay conclusiones definitivas.

Comer alimentos picantes despierta una serie de reacciones en el organismo que van desde sensaciones leves hasta respuestas físicas más intensas. El ardor en la boca, el aumento de la temperatura corporal y la sudoración son algunas de las manifestaciones más frecuentes.

El caso que terminó teniendo un giro drástico
Te puede interesar:

Veía borroso y tenía un dolor de cabeza constante pero los médicos no identificaban el problema: el diagnóstico fue inesperado

Estas respuestas no son casuales. Se producen por la acción de ciertas sustancias presentes en condimentos que interactúan con el sistema nervioso y envían señales al cerebro similares a las del contacto con el calor. Por ese motivo, el cuerpo responde intentando regular la temperatura.

Más allá de la experiencia sensorial, el picante también despierta interés científico por su posible impacto en la salud. Los efectos varían según la cantidad ingerida, la frecuencia de consumo y la tolerancia individual, lo que explica por qué no todas las personas reaccionan de la misma manera.

Picante

Qué le pasa al cuerpo cuando como picante

Uno de los efectos más conocidos del picante es la sudoración. Esto ocurre porque la capsaicina, presente en muchos chiles, se une a receptores nerviosos ubicados en la boca y en el sistema digestivo. Estos receptores se activan normalmente ante estímulos térmicos, por lo que el cerebro interpreta que el cuerpo necesita disipar calor. En los humanos, ese mecanismo se expresa principalmente a través del sudor y el enrojecimiento de la piel.

En el plano digestivo, el consumo moderado suele ser bien tolerado en personas sin problemas gástricos. Sin embargo, puede generar irritación en el tracto gastrointestinal y provocar síntomas como acidez, dolor abdominal o diarrea. Quienes padecen gastritis o tienen el revestimiento del estómago inflamado suelen presentar una mayor sensibilidad y experimentar molestias más marcadas.

La ciencia también pudo observar posibles efectos positivos asociados al consumo de picante. Algunos estudios señalaron que la capsaicina podría acelerar el metabolismo y aumentar el gasto energético diario. Otras investigaciones encontraron una relación entre el consumo habitual de chile y una menor acumulación de calcio en las arterias coronarias.

A pesar de estos hallazgos, todavía no está claro si comer picante reduce de manera sostenida el riesgo de obesidad o enfermedades cardíacas. Los datos sobre su vínculo con el cáncer tampoco son concluyentes, ya que mientras algunos trabajos asociaron el consumo frecuente de chiles con un mayor riesgo de cáncer de esófago, otros no encontraron relación con tumores gástricos o colorrectales.

También existen estudios poblacionales que sugieren una menor tasa de mortalidad en personas que consumen alimentos picantes varias veces por semana. Los investigadores consideran que este efecto podría vincularse con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que ayudarían a proteger frente a enfermedades metabólicas y cardiovasculares.

Los especialistas sugieren respetar los propios límites, ya que cuando se consume en cantidades que el cuerpo tolera bien, el picante puede aportar una experiencia placentera sin necesidad de evitarlo por completo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

"Debemos tener muchos más": la fuerte advertencia sobre los casos de gripe H3N2 en Argentina

Nicole Kidman aplica un método de entrenamiento particular. 

Así es la rutina corta de ejercicios sencillos que hace Nicole Kidman para mantenerse en forma

Una revisión científica publicada en la revista Nutrients, concluyó que las personas que consumen entre dos y cinco tazas de café por día presentan un menor riesgo de mortalidad

Qué cantidad de tazas de café debés tomar por día para ayudar a la longevidad

El virus de la influenza A ya está en el país.

Preocupa el avance de la gripe H3N2: cómo distinguirla del Covid 19 y qué síntomas provoca

La gripe H3N2 ya circula en el país. 

Qué es la variante H3N2, la gripe que ya circula en Argentina

play

Confirman tres casos de gripe H3N2 en Argentina: uno es menor de edad

Rating Cero

El jugador se convirtió en el cuarto eliminado de MasterChef Celebrity 2025.

Bombazo en MasterChef Celebrity: comenzó a grabarse el repechaje y se filtraron nombres que darán que hablar

La serie utiliza el rodaje ficticio de una nueva película de Wonder Man para mostrar el lado más absurdo del negocio: las promociones, los junkets, la presión de las redes sociales y ese circo constante que rodea a los actores.

La nueva serie de Marvel retomará lo sucedido en Iron Man 3: ¿cuál es la conexión?

El festival se llevará a cabo en el Anfiteatro José Hernández. 

Turismo en Córdoba: entradas y cronograma del Festival de Jesús María

Cristian Petersen luha por su vida. 

La alentadora información sobre la salud de Christian Petersen tras la descompensación

Conmoción en el mundo televisivo y gastronómico por la salud de Petersen.

Preocupación por la salud de Christian Petersen: se conoció el primer síntoma que alertó al guía de la excursión

El regreso del film al catálogo de streaming coincide con un renovado interés por las películas románticas de los años 2000.
play

Esta romántica película de Miley Cyrus llegó a Netflix y está siendo de lo más visto: cómo se llama

últimas noticias

Donald Trump acelera su ofensiva contra Nicolás Maduro.

Estados Unidos interceptó y confiscó un buque petrolero frente a las costas de Venezuela

Hace 35 minutos
Conoce las localidades afectadas por el corte de luz. 

Atención usuarios: cortes de luz programados para el domingo 21 de diciembre

Hace 38 minutos
El acusado mantenía vínculos con otros imputados en la causa. 

Triple femicidio en Florencio Varela: detuvieron a un hombre acusado de reclutar a las víctimas

Hace 45 minutos
El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, destacó el avance de las energías limpias.

Orrego destacó la innovación de la primera ruta solar de Argentina: "San Juan demuestra que el futuro es con energía limpia"

Hace 52 minutos
La aplicación del Banco Provincia tiene promociones especiales para Navidad.

Cómo son las promociones navideñas que tiene Cuenta DNI y qué hacer para aprovecharlas

Hace 52 minutos