Uruguay ofrece una amplia variedad de destinos pensados para quienes priorizan el descanso, el contacto con la naturaleza y las experiencias locales. Entre playas, sierras y pequeñas localidades rurales, el país se ubica en el radar de los turistas como una opción atractiva para escapadas cortas lejos del ruido urbano.

Dentro de ese mapa aparece 19 de Abril, un pueblo del departamento de Rocha que, pese a su tamaño reducido, logró consolidar una identidad propia basada en la vida comunitaria, las tradiciones y una fuerte impronta cultural. Su cercanía relativa con la capital lo vuelve accesible para viajes breves.

Lejos de los circuitos turísticos más concurridos, este rincón uruguayo propone recorrer sus calles sin apuro , conocer su historia y descubrir cómo el arte y la naturaleza se integran a la vida cotidiana del lugar.

19 de Abril está ubicado junto al arroyo Chafalote y cuenta con una población que ronda los 200 habitantes . Su escala pequeña permite recorrerlo a pie y apreciar sus construcciones, su entorno natural y la calma que define el día a día del pueblo. Es una opción elegida por quienes buscan silencio, paisajes abiertos y una experiencia cercana con la comunidad local.

En los alrededores se encuentran espacios naturales como la Laguna de Castillos y el Parque Protegido Laguna de Rocha . Estos sitios ofrecen panorámicas atractivas y la posibilidad de disfrutar del aire libre, reforzando el perfil del pueblo como destino vinculado a la naturaleza y al descanso.

19 de abril Portales del Uruguay

La cultura también ocupa un lugar central en la vida local. A lo largo del año se celebran distintas festividades tradicionales, entre ellas la Fiesta Criolla en marzo, las Hogueras de San Juan en junio y la Fiesta de la Primavera Gaucha en septiembre. Cada evento permite mostrar las costumbres, música y expresiones propias de la zona.

Uno de los rasgos más distintivos de 19 de Abril es su identidad artística. Antiguamente conocido como Chafalote, el pueblo encontró en el arte una forma de preservar su memoria y proyectarse hacia afuera. El llamado “Proyecto de Teresa” dio origen a más de dos decenas de murales que retratan oficios, escenas históricas y la vida cotidiana. Más tarde, el proyecto Chafalotearte amplió esta propuesta con la participación de más de 30 artistas, convirtiendo al lugar en una verdadera galería a cielo abierto que hoy es uno de sus principales atractivos.