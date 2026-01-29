29 de enero de 2026 Inicio
Estos son los 5 destinos de Uruguay que tienen pocos habitantes y son perfectos para visitar en una escapada

Con propuestas que van desde paisajes naturales hasta rincones con mucha identidad cultural, se convierten en opciones perfectas para una escapada distinta.

Por
Turismo Rocha
  • Cada vez más personas buscan destinos tranquilos, lejos de las multitudes y el turismo masivo. Uruguay cuenta con pequeños pueblos que combinan calma, identidad local y paisajes únicos.
  • Cabo Polonio y Villa Serrana se destacan por su entorno natural y su estilo de vida relajado.
  • Conchillas y algunas localidades costeras ofrecen historia, sencillez y ritmo pausado.
  • Pueblo Garzón completa la lista como un ejemplo de pueblo chico con fuerte impronta rural y gastronómica.

Viajar no siempre implica multitudes, playas repletas o ciudades saturadas de turistas. Cada vez más personas buscan destinos tranquilos, donde el tiempo parece transcurrir a otro ritmo y el contacto con la naturaleza, la historia o la vida cotidiana se vuelve mucho más auténtico. En ese sentido, Uruguay esconde verdaderas joyas poco conocidas que combinan paisajes únicos, identidad local y una calma difícil de encontrar en los puntos de Turismo más famosos del país.

Turismo en la Costa Atlántica en el verano 2026. 
A lo largo de su territorio, existen pequeñas localidades con muy pocos habitantes que conservan tradiciones, arquitectura y costumbres que invitan a desconectarse del ruido y la rutina. Son lugares ideales para una escapada corta, ya sea en pareja, en familia o incluso en solitario, donde lo principal no es correr de un atractivo a otro, sino disfrutar del entorno, caminar sin apuro y descubrir historias que no siempre aparecen en las guías turísticas más populares.

Qué pueblos uruguayos son los más tranquilos para visitar en 2026

Cabo Polonio, Rocha

Cabo Polonio

Es uno de los rincones más particulares del país. No tiene calles pavimentadas ni iluminación pública y solo se llega cruzando las dunas en vehículos especiales. La población estable es muy reducida y buena parte de la energía proviene de fuentes alternativas. Sus playas casi vírgenes, el faro y la reserva de lobos marinos lo convierten en un destino ideal para aislarse del ruido y la rutina.

Villa Serrana, Lavalleja

Villa Serrana uruguay

Enclavada entre sierras, esta localidad de pocos habitantes se distingue por una identidad muy marcada, con construcciones pensadas para integrarse al entorno natural. Es perfecta para quienes buscan tranquilidad, paseos al aire libre y miradores con vistas abiertas, en un entorno donde predominan el silencio y el paisaje.

Localidad costera

playa uruguay

Aunque en verano recibe más visitantes, durante la mayor parte del año conserva un perfil de pueblo pequeño y apacible. Sus casas bajas, las calles de arena y una extensa playa la vuelven una alternativa atractiva para quienes quieren una estadía sencilla junto al mar, lejos de las multitudes y de los grandes centros turísticos.

Conchillas, Colonia

-Conchillas - Turismo - Uruguay

Es uno de los pueblos más chicos y con más encanto del país. De fuerte impronta histórica, mantiene sus casas de piedra, sus calles cuidadas y un ritmo de vida tranquilo. Es ideal para una escapada breve, recorrerlo caminando y apreciar su herencia cultural sin apuro.

Pueblo Garzón, Maldonado

Pueblo Garzón

Con menos de 200 habitantes, este pequeño pueblo rural se hizo conocido por su propuesta gastronómica y su entorno de campo. Aun así, conserva su espíritu de localidad mínima, con pocas tiendas, calles calmas y una identidad muy definida que lo distingue dentro de la región.

