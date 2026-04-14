Este pueblo de Uruguay está alejado de las multitudes, no es caro y es perfecto para visitar cuando hace calor El balneario aparece como una opción ideal para quienes priorizan descanso y naturaleza. Sus paisajes y costos accesibles lo vuelven una alternativa cada vez más buscada. Por + Seguir en







Su propuesta turística está orientada al descanso, el contacto con la naturaleza y las actividades al aire libre. Uruguay Natural

Este destino costero de Uruguay gana protagonismo entre quienes buscan descanso lejos del ruido y las playas colmadas.

Se destaca por su ambiente sereno, sus paisajes naturales y una propuesta ideal para adultos mayores y familias.

Ofrece actividades al aire libre, miradores panorámicos y espacios dedicados al cuidado de fauna autóctona.

Cuenta con alternativas de alojamiento accesibles y beneficios de viaje para jubilados en algunos traslados. Este pueblo de Uruguay se convirtió en una de las opciones más recomendadas para quienes desean disfrutar de unas vacaciones tranquilas sin gastar de más. Alejado del movimiento de los destinos más concurridos, ofrece playas serenas, naturaleza y una atmósfera ideal para descansar durante los días de calor.

Ubicado en el departamento de Maldonado, Piriápolis es un tradicional balneario uruguayo que con el paso de los años ganó popularidad entre jubilados, familias y turistas que priorizan la calma por sobre el turismo masivo. Su entorno, rodeado de mar y cerros, junto con su identidad histórica, lo posicionan como uno de los rincones más atractivos de la costa del país vecino.

Además de sus paisajes y su ambiente relajado, el lugar también sobresale por tener propuestas accesibles en alojamiento y actividades para disfrutar al aire libre, lo que refuerza su atractivo para escapadas o estadías de varios días.

piriapolis Expedia.com.ar Cómo es el pueblo uruguayo que se destaca por su tranquilidad Piriápolis es un pequeño balneario ubicado sobre la costa uruguaya que sobresale por su clima, su valor histórico y su cercanía con distintos espacios naturales. Fundado a fines del siglo XIX por Francisco Piria, el lugar mantiene una estética característica que lo diferencia de otros puntos turísticos del país y lo vuelve especialmente atractivo para quienes buscan una experiencia tranquila y relajada.

Entre sus principales atractivos aparece el Cerro San Antonio, uno de los puntos más visitados de la zona por su vista panorámica de 360 grados desde 137 metros de altura. El ascenso puede realizarse caminando, en vehículo o mediante aerosillas. También se encuentra el Cerro Pan de Azúcar, que en su base alberga una Reserva de Flora y Fauna Autóctona donde se recuperan distintas especies animales.

piriapolis Tripadvisor Las playas tranquilas y el entorno natural convierten al destino en una opción muy elegida por familias y personas mayores que prefieren vacacionar lejos del ruido y de las grandes multitudes. Su propuesta turística está orientada al descanso, el contacto con la naturaleza y las actividades al aire libre.