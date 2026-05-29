29 de mayo de 2026 Inicio
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Búsqueda de Agostina Vega: la abogada del padre aseguró que "podemos encontrar buena información para la tarde"

Fernanda Alaniz explicó que todos los esfuerzos están centrados en encontrar a la joven de 14 años desaparecida hace 6 días. "Hoy todo lo que gira en torno a los detenidos, imputados, no me interesa. Queremos encontrarla viva", explicó.

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La abogada del padre aseguró que se desplegaron todos los recursos para la búsqueda. 

A 6 días de la desaparición de Agostina Vega en Córdoba, la abogada del padre de la joven de 14 años, Fernanda Alaniz, explicó que todos los esfuerzos están centrados en encontrarla y adelantó que "esperamos poder encontrar buena información para la tarde". Por su parte, este viernes se llevan a cabo distintos rastrillajes en el barrio Ampliación Ferreyra tras la orden del fiscal Raúl Garzón.

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"Pude ver, me mostraron exactamente. Se están desplegando todos los elementos que tiene la provincia, pero por una cuestión de prudencia no te puedo decir que es lo que se está haciendo. Todo el campo se está rastrillando. Están trabajando todas las áreas de investigación", señaló la letrada.

Sobre este punto, puso en valor el nivel actual de la investigación, la calificó como "impecable": "Se están buscando todo. Se está atrás de cualquier indicio. La verdad que se están haciendo las cosas muy bien. Nos hemos reunido con el ministro de seguridad provincial y se está dejando ningún cabo suelto".

Agostina Vega
Agostina Vega se encuentra desaparecida hace 6 días en Córdoba.

Agostina Vega se encuentra desaparecida hace 6 días en Córdoba.

Habló el fiscal que investiga la desaparición de Agostina Vega: "La buscamos con y sin vida"

El fiscal Raúl Garzón, a cargo de la investigación por la desaparición de Agostina Vega en Córdoba, aseguró este viernes que buscan a la joven "con y sin vida".

En una extensa conferencia de prensa frente a la vivienda allanada en barrio Campillo, el funcionario sostuvo que la investigación “se trabaja con absoluta profesionalidad, seriedad y preocupación” y confirmó que toda la estructura policial de Córdoba, junto con recursos nacionales, se encuentra abocada al caso.

“La buscamos con y sin vida. No hay peor situación. La desaparición es el peor estado para cualquier caso. Queremos salir de eso con el hallazgo, sea cual sea el desenlace”, afirmó.

Durante la conferencia, Garzón confirmó oficialmente que se investiga un vehículo que podría aportar información clave para la causa. “Sí, se está investigando un vehículo particularmente. Ese vehículo ha aportado rumbos a la investigación”, sostuvo.

Aunque evitó brindar mayores precisiones, insistió en que la causa avanza con una línea concreta. “La investigación tiene un rumbo. No podemos decir hoy que esto terminó acá, pero día a día ese rumbo se confirma”, señaló.

“El allanamiento y la búsqueda de evidencias ya se habían realizado. La profundización tiene que ver con avanzar hacia perímetros más amplios, lugares contiguos y otros espacios que requieren otro nivel de análisis”, detalló.

Uno de los momentos más importantes de la conferencia ocurrió cuando se refirió al video en el que se observa a una joven ingresando a una vivienda junto al detenido Pablo Barrelier. Sin nombrarlo directamente, Garzón dio a entender que para la fiscalía no existen dudas sobre la identidad de la persona. “La prueba indica, más allá de otras posiciones, que todo indica para este fiscal que es Agostina”, aseguró.

Consultado sobre si se pudo confirmar una salida posterior de la joven del lugar, evitó responder de manera directa. “La fiscalía ha hecho un relevamiento desde el minuto que entró hasta el momento en que fue detenido el auto”, indicó, aunque aclaró que no podía revelar más detalles para no afectar la causa.

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