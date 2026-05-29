Mario Pergolini dejó a un ídolo de masas afuera de los 5 mejores músicos del rock nacional

La nueva declaración de Mario Pergolini volvió a sacudir al universo del rock argentino y desató una fuerte polémica. Durante su participación en un programa de streaming, el histórico conductor eligió a quienes considera los cinco músicos más importantes del rock nacional y dejó afuera a una de las figuras más populares de la música argentina: Indio Solari . La ausencia del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota generó sorpresa inmediata entre los conductores del programa y abrió un intenso debate entre fanáticos, periodistas y referentes culturales.

Pergolini armó su “olimpo” del rock nacional con Luis Alberto Spinetta , Charly García , Gustavo Cerati , Andrés Calamaro y Pappo . Sin embargo, el momento más tenso apareció cuando Luquitas Rodríguez insistió varias veces con la inclusión del Indio Solari dentro del ranking. El conductor de Vorterix mantuvo su postura y rechazó modificar la lista, pese a las reiteradas preguntas en el estudio.

En Paren La Mano, conducido por Luquitas Rodríguez , Pergolini defendió especialmente la inclusión de Pappo y sostuvo que “todo Pappo’s Blues es fundacional para el rock argentino” . Además, durante el intercambio con Germán Beder y los integrantes de Paren La Mano, explicó por qué no incluyó al Indio Solari: “Solari estaría en el Olimpo, pero los dioses deberían llevarse bien entre todos y Solari y Pappo no se llevaban bien” .

En paralelo a la polémica musical, comenzaron a circular fuertes rumores sobre una supuesta tensión entre Mario Pergolini y Agustín Aristarán , conocido popularmente como Rada , dentro del programa Otro Día Perdido de El Trece. La información fue revelada en Intrusos, donde los periodistas Adrián Pallares y Rodrigo Lussich aseguraron que existiría malestar en la producción debido a las ausencias y cambios de horarios provocados por los compromisos teatrales del humorista.

Según detallaron en el ciclo de América TV, Rada se encuentra atravesando los ensayos finales de la obra Charlie y la Fábrica de Chocolate, espectáculo que demandará hasta tres funciones diarias. Pallares explicó que esa agenda ya comenzó a modificar el funcionamiento habitual del programa de Pergolini: “Está faltando o reacomodando las grabaciones. Pergolini siempre grababa a las tres de la tarde y ahora están a las 12 del mediodía”. La situación habría generado incomodidad dentro del equipo y preocupación por cómo continuará la dinámica cuando el musical quede oficialmente estrenado.

En Intrusos también remarcaron que el conductor no estaría conforme con las ausencias reiteradas porque considera que afectan la estructura del envío y complican la producción diaria. “A Pergolini esto no le gusta nada”, afirmó Pallares, quien recordó además un antecedente similar ocurrido el año pasado con Laila Roth. Paula Varela sumó otro dato al recordar una frase que Mario le dijo al aire a Rada en tono de reclamo: “La otra vez me dejaste un nenito que hacía magia y ahora ¿qué me vas a dejar?”. Según contó la periodista, el humorista respondió que el espacio iba a quedar “más cubierto”.

Otro de los factores que alimentaría el clima de tensión sería la pelea por el rating televisivo. En Intrusos aseguraron que Pergolini sigue muy de cerca la competencia con Darío Barassi y que no le gustaría quedar por debajo en los números de audiencia. “Hay un temita con los números porque Mario no quiere estar debajo de Darío Barassi”, sostuvo Pallares, mientras Rodrigo Lussich agregó que ambos programas tuvieron cifras muy similares en las últimas mediciones, aunque el conductor de Ahora Caigo habría quedado levemente arriba.