Este pueblo es conocido como el Santorini de Uruguay y es ideal para una escapada: cómo se llama Ubicado en Punta Ballena, es uno de los destinos más visitados de la costa uruguaya y es conocido por su arquitectura blanca sobre acantilados y sus impactantes atardeceres. Cómo llegar, qué hacer y por qué es ideal para una escapada inolvidable cerca de Punta del Este. Por + Seguir en







Casablanca se convirtió en un punto turístico muy visitado por viajeros y creadores de contenido.

Se trata de uno de los destinos más llamativos de la costa uruguaya, ubicado cerca de Punta del Este.

Es reconocido por su arquitectura blanca y su estilo que recuerda a paisajes mediterráneos.

Fue creado por el artista Carlos Páez Vilaró como casa-taller en 1958.

La construcción está emplazada sobre acantilados con vista directa al océano Atlántico. Este pueblo es conocido como el Santorini de Uruguay y es ideal para una escapada: si soñás con paisajes de estilo mediterráneo sin viajar hasta italia, hay un destino en el pais vecino que conquista a todos por su belleza única, ¿cómo se llama?

A pocos kilómetros de Punta del Este, se encuentra un rincón que muchos ya llaman “el Santorini uruguayo”: no es un espacio tradicional, sino una imponente construcción artística creada por el reconocido artista Carlos Páez Vilaró.

Visitar este destino es una experiencia que combina lo mejor del arte, la arquitectura y la naturaleza en un solo lugar. Sus vistas panorámicas del océano son simplemente únicas y crean un escenario perfecto para desconectar de la rutina. Es ideal tanto para una escapada romántica como para un viaje relajado, donde cada rincón invita a bajar el ritmo. Además, ofrece uno de los atardeceres más famosos de la nacion sudamericana, un momento mágico que convierte la visita en algo inolvidable.

casablanca Cómo es el pueblo que todos llaman "el Santorini de Uruguay" y es perfecto para visitar Casapueblo comenzó a edificarse en 1958 como su casa-taller y, con el tiempo, se transformó en una obra monumental sobre los acantilados del Atlántico. Su arquitectura blanca, con formas orgánicas y sin líneas rectas, cae en forma de “cascada” hacia el mar, generando una postal muy similar a las casas de Santorini.

casablanca Hoy, este lugar funciona como:

Museo

Hotel

Galería de arte Y es uno de los puntos turísticos más impactantes del país. Uno de los mayores atractivos de Casapueblo es la famosa “ceremonia del sol”. Cada tarde, visitantes de todo el mundo se reúnen para ver cómo el sol se esconde sobre el mar, en una experiencia que combina arte, naturaleza y emoción. Llegar al “Santorini de Uruguay” es más fácil de lo que parece: Desde Buenos Aires, podés tomar un ferry hacia Montevideo o Colonia del Sacramento.

Desde allí, se puede continuar en bus o auto hacia Punta del Este.

El trayecto hasta Punta Ballena dura entre 1:30 y 2 horas desde Montevideo.

Desde el centro de Punta del Este, Casapueblo está a solo 15 minutos en auto. También existe la opción de alquilar un vehículo para recorrer la zona con mayor libertad y disfrutar de los miradores del camino.