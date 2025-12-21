21 de diciembre de 2025 Inicio
Este destino de Uruguay tiene aguas termales y son perfectas para descansar: cómo llegar

A pocos kilómetros de Argentina, este destino termal en Uruguay se presenta como una opción ideal para conectarse con la naturaleza.

La escapada perfecta para hacer en Uruguay.

La escapada perfecta para hacer en Uruguay.

  • Resort cinco estrellas en Salto, Uruguay, ubicado en las Termas del Arapey, con entorno natural y enfoque en el descanso y el bienestar.
  • Cuenta con ocho piscinas de aguas termales, spa, jacuzzis, gimnasio y un campo de golf profesional de 18 hoyos.
  • Ofrece sistema All Inclusive con gastronomía internacional, bebidas y servicios incluidos durante toda la estadía.
  • Dispone de actividades para familias, Kids Club, amplias habitaciones y fácil acceso desde Salto y Buenos Aires.

En el departamento de Salto, al norte de Uruguay, se ubica un resort exclusivo que se posiciona como un refugio ideal para quienes buscan desconectarse de la rutina diaria. El principal atractivo del destino son sus aguas termales, reconocidas por sus propiedades relajantes y terapéuticas, que convocan a visitantes de toda la región. El entorno natural se integra con una infraestructura de alto nivel orientada al bienestar integral de los huéspedes.

Este pueblo destaca por su oferta gastronómica los fines de semana y feriados. 
La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblo súper lindo para pasar Año Nuevo

El complejo propone múltiples alternativas de descanso que superan la experiencia de las piletas tradicionales. Los visitantes acceden a un spa de categoría, jacuzzis de última generación y diversas piscinas con temperaturas controladas según cada preferencia. Para quienes disfrutan de la actividad física al aire libre, el predio incluye un campo de golf profesional que permite combinar relax y recreación en un entorno natural destacado.

Altos del Arapey Club de Golf & Hotel Termal

La experiencia se completa con un sistema All Inclusive que cubre comidas, bebidas y servicios durante toda la estadía. Esta modalidad facilita una experiencia sin preocupaciones ni gastos extra, y permite que los viajeros se concentren en disfrutar de la hospitalidad uruguaya y de los beneficios de las aguas termales en un clima de total tranquilidad.

Cómo es y en dónde está el resort uruguayo que tiene aguas termales

En el departamento de Salto, al norte de Uruguay, se localiza Altos del Arapey Club de Golf & Hotel Termal, un resort cinco estrellas que propone una experiencia de descanso de alto nivel. El complejo se emplaza en las Termas del Arapey, una de las zonas termales más antiguas y reconocidas de la región, y presenta un diseño arquitectónico que se integra al entorno natural. Desde sus instalaciones se obtienen vistas panorámicas al río Arapey y a las llanuras características del litoral uruguayo.

El principal atractivo del resort reside en sus ocho piscinas de aguas termales, mantenidas a temperatura constante gracias a un pozo de extracción propio. Seis de estas piletas se ubican al aire libre e incluyen un wet bar y un jacuzzi de grandes dimensiones, mientras que las dos restantes son cubiertas y permiten disfrutar de las propiedades terapéuticas del agua durante todo el año. La propuesta se completa con piscinas de agua fría, pensadas especialmente para los meses de verano.

Salto Uruguay

Más allá de las termas, el complejo ofrece diversas alternativas de bienestar y entretenimiento. Los huéspedes pueden acceder a un spa de categoría internacional con tratamientos estéticos y masajes, además de saunas, jacuzzis interiores y un gimnasio completamente equipado. Para quienes priorizan la actividad física al aire libre, el resort cuenta con un campo de golf de 18 hoyos, par 73, desarrollado sobre 60 hectáreas de lagunas y fairways elevados.

La estadía incluye un sistema All Inclusive que contempla una propuesta gastronómica de nivel internacional. El servicio abarca todas las comidas en formato buffet con estaciones de show cooking, donde se elaboran pastas, carnes a la parrilla y platos típicos al momento. También se incluyen bebidas, refrescos y cócteles disponibles durante toda la jornada, lo que permite disfrutar de la experiencia sin gastos adicionales.

Altos del Arapey Club de Golf & Hotel Termal

El resort también presenta una oferta pensada para familias y grupos. Un equipo de animación organiza actividades diarias, mientras que el Kids Club y la sala de juegos con consolas ofrecen opciones de entretenimiento para los más chicos. Las 156 habitaciones y suites disponen de ventanales térmicos y amplias terrazas, lo que garantiza una conexión permanente con el entorno natural.

El acceso al complejo resulta sencillo gracias a su ubicación estratégica, a unos 80 kilómetros de la ciudad de Salto y a 513 kilómetros de Buenos Aires. El recorrido se realiza por la Ruta Nacional 3 hasta el kilómetro 550 y luego por el camino Raúl Gaudín. Rodeado de jardines y alejado del entorno urbano, el resort ofrece un marco de tranquilidad absoluta que lo posiciona como uno de los destinos termales más completos y sofisticados de América del Sur.

